15' Желтая карточкаКостонс Кун
35' Желтая карточкаБекай Перпарим
45' Желтая карточкаСиводедов Кристиан Рубио
1:0
66' ГолСаволайнен Никлас
81' Желтая карточкаМохамад Аббас
90' Желтая карточкаПекальски Иво
Ход матча
15'
35'
66'
81'
90'
17
Берг
Виктор
10
Булут
Экин
31
Аллен
Бобби
32
Stefan
Wolf2
14
Костонс
Кун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Берг ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
10 Булут ЭкинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Веде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
-
31 Аллен БоббиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Stefan Wolf2Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Костонс КунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dalibor Savic
История личных встреч
Норрбю
Далкурд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Норрбю
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3 Ландскруна - Норрбю 1:3 Норрбю - Гётеборг 1:1
Мьельбю - Норрбю 0:0 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Хеккен - Норрбю 2:1 Вернаму - Норрбю 1:2 Норрбю - Фалькенберг 1:0 Норрбю - Сундсвалль 1:4 ГАИС - Норрбю 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Норрбю 1:0 Норрбю - Треллеборг 1:1 Вестерос - Норрбю 1:1 Норрбю - Васалунд 0:0 Эргрюте - Норрбю 2:2
Далкурд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2
Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2 Питео - Далкурд 0:3 Далкурд - Ассириска 5:0 Карлштад - Далкурд 3:1 Тебю - Далкурд 1:2 Далкурд - Эребру Сюрианска 2:1 Сильвия - Далкурд 1:2 Далкурд - Соллентуна 2:2 ИФК Лулео - Далкурд 1:4 Далкурд - Сандвикен 2:0 Броммапойкарна - Далкурд 3:0 Далкурд - Гефле 2:1 Умео - Далкурд 1:1 Далкурд - Тебю 5:1 Соллентуна - Далкурд 2:3