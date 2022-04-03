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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Стандард
1:1
Перерыв

Стадион:
Унион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
9' Гол
Теума Тедди
21' Желтая карточка
Кафаро Матьё
1:1
24' Гол
Сиссако Мусса
28' Желтая карточка
Ван Дамме Йоахим
36' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан

Ход матча

9'
0:1
Теума Тедди
21'
Кафаро Матьё
 
22'
 
Марк Дамьен
Теума Тедди
24'
Сиссако Мусса
1:1
28'
Ван Дамме Йоахим
 
36'
 
Бёрджесс Кристиан
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
5.50
4.19
1.69
Все Коэффициенты
30
Хенкинет
Лоран
2
Девале
Жиль
5
Сиссако
Мусса
20
Бокади
Мервей
6
Дюссенн
Ноэ
4
Павлович
Дамьян
13
Ван
Дамме
Йоахим
19
Амалла
Селим
10
Карсела-Гонсалес
Мехди
18
Эмон
Рено
24
Кафаро
Матьё
49
Морис
Антони
4
Багер
Йонас
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Siebe
van
der
Heyden
2
Ниукоп
Барт
8
Амани
Жан
6
Нильсен
Каспер
17
Теума
Тедди
18
Митома
Каору
9
Deniz
Undav
94
Loic
Lapoussin
Стандард
4-3-3
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Стандард
Унион Сент-Жиллуаз

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПДА
4:0
ТМК
0:0
ЛППОЗПВЛЕ
3:1
ЛППОЗПВЛЕ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 6 0.18
Амалла Селим 3 (1) 0.09
Клаусс Жоао 2 (1) 0.06
Кафаро Матьё 2 0.06
Доннум Арон 2 0.06
Тапсоба Абдул 2 0.06
Лайфис Константинос 2 0.06
Эмон Рено 2 0.06
Мулека Джексон 2 0.06
Раскин Николас 1 0.03
Карсела-Гонсалес Мехди 1 0.03
Фаи Коллинс 1 0.03
Николя Гавори 1 0.03
Бастьен Самюэль 1 0.03
Бокади Мервей 1 0.03
Сиссако Мусса 1 0.03
Дюссенн Ноэ 1 (1) 0.03
Цимирот Гойко 0 0
Сике Уго 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Deniz Undav 25 (3) 0.76
Ванзейр Данте 15 (1) 0.45
Теума Тедди 6 (2) 0.18
Нильсен Каспер 6 0.18
Митома Каору 5 0.15
Бёрджесс Кристиан 4 0.12
Ниукоп Барт 2 0.06
Loic Lapoussin 2 0.06
Амани Жан 2 0.06
Senne Lynen 1 0.03
Ismael Kandouss 1 0.03
Миллан Алехандро 1 0.03
Matthew Sorinola 1 0.03
Франсуа Гийом 0 0
Багер Йонас 0 0
Матида Коки 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раскин Николас 9 0
Дюссенн Ноэ 7 1
Сиссако Мусса 6 1
Амалла Селим 6 0
Клаусс Жоао 6 0
Аль-Дахиль Амин 4 1
Фаи Коллинс 2 2
Кафаро Матьё 5 0
Доннум Арон 5 0
Сике Уго 5 0
Нкунку Нильс 5 0
Павлович Дамьян 3 1
Эмон Рено 4 0
Бастьен Самюэль 4 0
Бокади Мервей 4 0
Тапсоба Абдул 4 0
Цимирот Гойко 3 0
Лайфис Константинос 3 0
Петерс Дауда 3 0
Мулека Джексон 3 0
Рафья Хамза 3 0
Лестьенн Максим 2 0
Драгус Денис 2 0
Карсела-Гонсалес Мехди 1 0
Ван Дамме Йоахим 1 0
Николя Гавори 1 0
Девале Жиль 1 0
Бодар Арно 1 0
Калут Александро 1 0
Nathan Ngoy 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Siebe van der Heyden 11 0
Бёрджесс Кристиан 8 0
Ниукоп Барт 8 0
Амани Жан 5 1
Багер Йонас 1 3
Deniz Undav 6 0
Нильсен Каспер 5 0
Ismael Kandouss 5 0
Ванзейр Данте 3 1
Теума Тедди 4 0
Loic Lapoussin 4 0
Франсуа Гийом 3 0
Matthew Sorinola 3 0
Авенатти Фелипе 2 0
Пуэртас Кэмерон 2 0
Митома Каору 2 0
Марк Дамьен 1 0
Морис Антони 1 0
Пирар Люка 1 0
Козловски Кацпер 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
43
5 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 12
22 Не забивали 17
1
8%
8
19%
1-15
0
0%
6
14%
16-30
4
31%
6
14%
31-45
4
31%
7
16%
46-60
1
8%
7
16%
61-75
3
23%
9
21%
76-90

Пропущено

24
12
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
2
8%
3
25%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
5
21%
1
8%
31-45
8
33%
1
8%
46-60
2
8%
3
25%
61-75
6
25%
3
25%
76-90

Забито

18
25
4 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
1
6%
2
8%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
2
11%
5
20%
31-45
4
22%
7
28%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
8
44%
5
20%
76-90

Пропущено

21
16
14 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
19%
3
19%
1-15
5
24%
1
6%
16-30
5
24%
3
19%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
1
5%
6
38%
76-90

Забито

31
68
9 В 1-м тайме 30
22 Во 2-м тайме 38
14 Забивали первыми 20
10 Не забивали 5
2
6%
10
15%
1-15
1
3%
9
13%
16-30
6
19%
11
16%
31-45
8
26%
14
21%
46-60
3
10%
10
15%
61-75
11
35%
14
21%
76-90

Пропущено

45
28
22 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 18
6
13%
6
21%
1-15
6
13%
2
7%
16-30
10
22%
4
14%
31-45
10
22%
2
7%
46-60
6
13%
5
18%
61-75
7
16%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0
Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 1:1 33 22 6 5 73 - 27 72
2. Брюгге 33 20 9 4 70 - 37 69
3. Антверпен 33 19 5 9 54 - 37 62
4. Гент 32 17 7 8 49 - 28 58
5. Андерлехт 32 16 10 6 65 - 34 58
6. Мехелен 32 15 7 10 57 - 54 52
7. Шарлеруа 32 14 9 9 52 - 42 51
8. Сент-Трейден 33 14 6 13 39 - 40 48
9. Генк 32 13 6 13 59 - 47 45
10. Серкль Брюгге 32 12 7 13 47 - 43 43
11. АХ Лёвен 32 9 11 12 42 - 53 38
12. Стандард 1:1 33 9 10 14 32 - 46 37
13. Кортрейк 33 9 10 14 41 - 45 37
14. Остенде 33 9 7 17 32 - 61 34
15. Зульте-Варегем 33 8 8 17 42 - 66 32
16. Эйпен 32 8 8 16 37 - 54 32
17. Серен Юнайтед 33 8 4 21 30 - 68 28
18. Беерсхот-Вильрейк 33 4 4 25 33 - 72 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 17 10 4 3 36 - 24 34
2. Гент 16 10 3 3 32 - 16 33
3. Брюгге 16 9 6 1 34 - 16 33
4. Андерлехт 16 9 5 2 37 - 19 32
5. Унион Сент-Жиллуаз 1:1 16 9 3 4 27 - 14 30
6. Антверпен 16 9 3 4 29 - 18 30
7. Генк 16 9 3 4 34 - 18 30
8. Шарлеруа 16 6 5 5 21 - 16 23
9. АХ Лёвен 16 6 4 6 20 - 25 22
10. Серкль Брюгге 16 6 3 7 21 - 18 21
11. Сент-Трейден 16 6 3 7 23 - 23 21
12. Кортрейк 16 5 4 7 21 - 21 19
13. Зульте-Варегем 17 5 4 8 23 - 32 19
14. Остенде 17 5 3 9 19 - 37 18
15. Серен Юнайтед 16 5 3 8 16 - 30 18
16. Эйпен 16 4 4 8 18 - 27 16
17. Стандард 1:1 17 3 6 8 15 - 24 15
18. Беерсхот-Вильрейк 17 4 1 12 16 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 1:1 17 13 3 1 46 - 13 42
2. Брюгге 17 11 3 3 36 - 21 36
3. Антверпен 17 10 2 5 25 - 19 32
4. Шарлеруа 16 8 4 4 31 - 26 28
5. Сент-Трейден 17 8 3 6 16 - 17 27
6. Андерлехт 16 7 5 4 28 - 15 26
7. Гент 16 7 4 5 17 - 12 25
8. Серкль Брюгге 16 6 4 6 26 - 25 22
9. Стандард 1:1 16 6 4 6 17 - 22 22
10. Мехелен 15 5 3 7 21 - 30 18
11. Кортрейк 17 4 6 7 20 - 24 18
12. Эйпен 16 4 4 8 19 - 27 16
13. АХ Лёвен 16 3 7 6 22 - 28 16
14. Остенде 16 4 4 8 13 - 24 16
15. Генк 16 4 3 9 25 - 29 15
16. Зульте-Варегем 16 3 4 9 19 - 34 13
17. Серен Юнайтед 17 3 1 13 14 - 38 10
18. Беерсхот-Вильрейк 16 0 3 13 17 - 38 3
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Стандард
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
5.50
4.19
1.69
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