Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: Морис Дюфран
0:1
9' ГолТеума Тедди
21' Желтая карточкаКафаро Матьё
1:1
24' ГолСиссако Мусса
28' Желтая карточкаВан Дамме Йоахим
36' Желтая карточкаБёрджесс Кристиан
Ход матча
9'
0:1
21'
24'
1:1
28'
19
Амалла
Селим
18
Эмон
Рено
24
Кафаро
Матьё
49
Морис
Антони
17
Теума
Тедди
18
Митома
Каору
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
- Нападающий
-
18 Эмон РеноНападающий
-
24 Кафаро МатьёНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нкунку НильсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Nathan Ngoy
-
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
-
18 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Ilyes Ziani
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Стандард
Унион Сент-Жиллуаз
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|6
|0.18
|Амалла Селим
|3 (1)
|0.09
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.06
|Кафаро Матьё
|2
|0.06
|Доннум Арон
|2
|0.06
|Тапсоба Абдул
|2
|0.06
|Лайфис Константинос
|2
|0.06
|Эмон Рено
|2
|0.06
|Мулека Джексон
|2
|0.06
|Раскин Николас
|1
|0.03
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|0.03
|Фаи Коллинс
|1
|0.03
|Николя Гавори
|1
|0.03
|Бастьен Самюэль
|1
|0.03
|Бокади Мервей
|1
|0.03
|Сиссако Мусса
|1
|0.03
|Дюссенн Ноэ
|1 (1)
|0.03
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Deniz Undav
|25 (3)
|0.76
|Ванзейр Данте
|15 (1)
|0.45
|Теума Тедди
|6 (2)
|0.18
|Нильсен Каспер
|6
|0.18
|Митома Каору
|5
|0.15
|Бёрджесс Кристиан
|4
|0.12
|Ниукоп Барт
|2
|0.06
|Loic Lapoussin
|2
|0.06
|Амани Жан
|2
|0.06
|Senne Lynen
|1
|0.03
|Ismael Kandouss
|1
|0.03
|Миллан Алехандро
|1
|0.03
|Matthew Sorinola
|1
|0.03
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Багер Йонас
|0
|0
|Матида Коки
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раскин Николас
|9
|0
|Дюссенн Ноэ
|7
|1
|Сиссако Мусса
|6
|1
|Амалла Селим
|6
|0
|Клаусс Жоао
|6
|0
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Фаи Коллинс
|2
|2
|Кафаро Матьё
|5
|0
|Доннум Арон
|5
|0
|Сике Уго
|5
|0
|Нкунку Нильс
|5
|0
|Павлович Дамьян
|3
|1
|Эмон Рено
|4
|0
|Бастьен Самюэль
|4
|0
|Бокади Мервей
|4
|0
|Тапсоба Абдул
|4
|0
|Цимирот Гойко
|3
|0
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Мулека Джексон
|3
|0
|Рафья Хамза
|3
|0
|Лестьенн Максим
|2
|0
|Драгус Денис
|2
|0
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|0
|Ван Дамме Йоахим
|1
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Калут Александро
|1
|0
|Nathan Ngoy
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Siebe van der Heyden
|11
|0
|Бёрджесс Кристиан
|8
|0
|Ниукоп Барт
|8
|0
|Амани Жан
|5
|1
|Багер Йонас
|1
|3
|Deniz Undav
|6
|0
|Нильсен Каспер
|5
|0
|Ismael Kandouss
|5
|0
|Ванзейр Данте
|3
|1
|Теума Тедди
|4
|0
|Loic Lapoussin
|4
|0
|Франсуа Гийом
|3
|0
|Matthew Sorinola
|3
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|Митома Каору
|2
|0
|Марк Дамьен
|1
|0
|Морис Антони
|1
|0
|Пирар Люка
|1
|0
|Козловски Кацпер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
43
5 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 12
22 Не забивали 17
1
8%
8
19%
1-15
0
0%
6
14%
16-30
4
31%
6
14%
31-45
4
31%
7
16%
46-60
1
8%
7
16%
61-75
3
23%
9
21%
76-90
Пропущено
24
12
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
2
8%
3
25%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
5
21%
1
8%
31-45
8
33%
1
8%
46-60
2
8%
3
25%
61-75
6
25%
3
25%
76-90
Забито
18
25
4 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
1
6%
2
8%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
2
11%
5
20%
31-45
4
22%
7
28%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
8
44%
5
20%
76-90
Пропущено
21
16
14 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
19%
3
19%
1-15
5
24%
1
6%
16-30
5
24%
3
19%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
1
5%
6
38%
76-90
Забито
31
68
9 В 1-м тайме 30
22 Во 2-м тайме 38
14 Забивали первыми 20
10 Не забивали 5
2
6%
10
15%
1-15
1
3%
9
13%
16-30
6
19%
11
16%
31-45
8
26%
14
21%
46-60
3
10%
10
15%
61-75
11
35%
14
21%
76-90
Пропущено
45
28
22 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 18
6
13%
6
21%
1-15
6
13%
2
7%
16-30
10
22%
4
14%
31-45
10
22%
2
7%
46-60
6
13%
5
18%
61-75
7
16%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0
Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:1
|33
|22
|6
|5
|73 - 27
|72
|2.
|Брюгге
|33
|20
|9
|4
|70 - 37
|69
|3.
|Антверпен
|33
|19
|5
|9
|54 - 37
|62
|4.
|Гент
|32
|17
|7
|8
|49 - 28
|58
|5.
|Андерлехт
|32
|16
|10
|6
|65 - 34
|58
|6.
|Мехелен
|32
|15
|7
|10
|57 - 54
|52
|7.
|Шарлеруа
|32
|14
|9
|9
|52 - 42
|51
|8.
|Сент-Трейден
|33
|14
|6
|13
|39 - 40
|48
|9.
|Генк
|32
|13
|6
|13
|59 - 47
|45
|10.
|Серкль Брюгге
|32
|12
|7
|13
|47 - 43
|43
|11.
|АХ Лёвен
|32
|9
|11
|12
|42 - 53
|38
|12.
|Стандард
|1:1
|33
|9
|10
|14
|32 - 46
|37
|13.
|Кортрейк
|33
|9
|10
|14
|41 - 45
|37
|14.
|Остенде
|33
|9
|7
|17
|32 - 61
|34
|15.
|Зульте-Варегем
|33
|8
|8
|17
|42 - 66
|32
|16.
|Эйпен
|32
|8
|8
|16
|37 - 54
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|33
|8
|4
|21
|30 - 68
|28
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|33
|4
|4
|25
|33 - 72
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|17
|10
|4
|3
|36 - 24
|34
|2.
|Гент
|16
|10
|3
|3
|32 - 16
|33
|3.
|Брюгге
|16
|9
|6
|1
|34 - 16
|33
|4.
|Андерлехт
|16
|9
|5
|2
|37 - 19
|32
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:1
|16
|9
|3
|4
|27 - 14
|30
|6.
|Антверпен
|16
|9
|3
|4
|29 - 18
|30
|7.
|Генк
|16
|9
|3
|4
|34 - 18
|30
|8.
|Шарлеруа
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|9.
|АХ Лёвен
|16
|6
|4
|6
|20 - 25
|22
|10.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|11.
|Сент-Трейден
|16
|6
|3
|7
|23 - 23
|21
|12.
|Кортрейк
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|13.
|Зульте-Варегем
|17
|5
|4
|8
|23 - 32
|19
|14.
|Остенде
|17
|5
|3
|9
|19 - 37
|18
|15.
|Серен Юнайтед
|16
|5
|3
|8
|16 - 30
|18
|16.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|17.
|Стандард
|1:1
|17
|3
|6
|8
|15 - 24
|15
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|17
|4
|1
|12
|16 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:1
|17
|13
|3
|1
|46 - 13
|42
|2.
|Брюгге
|17
|11
|3
|3
|36 - 21
|36
|3.
|Антверпен
|17
|10
|2
|5
|25 - 19
|32
|4.
|Шарлеруа
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Сент-Трейден
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|6.
|Андерлехт
|16
|7
|5
|4
|28 - 15
|26
|7.
|Гент
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|8.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|9.
|Стандард
|1:1
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|10.
|Мехелен
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|11.
|Кортрейк
|17
|4
|6
|7
|20 - 24
|18
|12.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|13.
|АХ Лёвен
|16
|3
|7
|6
|22 - 28
|16
|14.
|Остенде
|16
|4
|4
|8
|13 - 24
|16
|15.
|Генк
|16
|4
|3
|9
|25 - 29
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|3
|4
|9
|19 - 34
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|17
|3
|1
|13
|14 - 38
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|0
|3
|13
|17 - 38
|3