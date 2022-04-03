0:2
Второй тайм: 52'
Стадион: EXTRA Arena
28' Желтая карточкаAndreassen Bokestad
0:1
29' ГолРасмуссен Матиас
0:2
45' Гол в свои воротаJacob Tromsdal
Ход матча
29'
45'
0:2
15
Erik
Toenne
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Erik ToenneНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
25 Preben Asp
-
-
Главный тренер: Hugo Pereira
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
История личных встреч
Ранхейм
Бранн
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ранхейм - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Брюне 2:4 Старт - Ранхейм 3:1
Ранхейм - КФУМ 1:3 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Хам-Кам - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Олесунн 3:3 Дьерв - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Стрёммен 5:2 Гроруд - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Осане 2:2 Ранхейм - Олесунн 1:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 1:0 Санднес - Ранхейм 5:4 Ранхейм - Улленсакер-Киса 5:1 Согндаль - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хам-Кам 0:4 Олесунн - Ранхейм 1:1 Левангер - Ранхейм 0:2
Бранн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Согндаль - Бранн 0:3 Олесунн - Бранн 0:2 КФУМ - Бранн 1:0 Бранн - Дьерв 4:4
Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Бранн - Мольде 0:1 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Русенборг 2:2 Волеренга - Бранн 1:0 Бранн - Викинг 0:2 Одд - Бранн 3:3 Бранн - Стабек 1:1 Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3 Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1