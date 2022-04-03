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  3. Норвегия: Первый дивизион
Ранхейм
0:4
Конец матча

Стадион:
Бранн
0'
28' Желтая карточка
Andreassen Bokestad
0:1
29' Гол
Расмуссен Матиас
0:2
45' Гол в свои ворота
Jacob Tromsdal
0:3
53' Пенальти
Селанн-Хеггебе Эуне
62' Желтая карточка
Frederik Boersting
71' Желтая карточка
Jacob Tromsdal
0:4
87' Гол
Йенсен Вассберг Никлас
90'+4
1
Magnus
Lenes
13
Andreassen
Bokestad
3
Daniel
Kvande
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
21
Adrian
Bartel
7
Региниуссен
Мадс
6
Jacob
Tromsdal
14
Simon
Marklund
10
Vegard
Oestraat
Erlien
11
Менерт
Маркус
15
Erik
Toenne
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
5
Сковгор
Андреас
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
11
Финне
Бор
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
10
Frederik
Boersting
Ранхейм
4-3-3
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Ранхейм
Бранн

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

Т
0:3
К
4:0
Т
0:1
Т
1:0
Т
0:2
ПД
0:0
ПД
4:1
КН
4:2

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ранхейм - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Брюне 2:4 Старт - Ранхейм 3:1
Ранхейм - КФУМ 1:3 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Хам-Кам - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Олесунн 3:3 Дьерв - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Стрёммен 5:2 Гроруд - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Осане 2:2 Ранхейм - Олесунн 1:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 1:0 Санднес - Ранхейм 5:4 Ранхейм - Улленсакер-Киса 5:1 Согндаль - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хам-Кам 0:4 Олесунн - Ранхейм 1:1 Левангер - Ранхейм 0:2
Бранн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Согндаль - Бранн 0:3 Олесунн - Бранн 0:2 КФУМ - Бранн 1:0 Бранн - Дьерв 4:4
Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Бранн - Мольде 0:1 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Русенборг 2:2 Волеренга - Бранн 1:0 Бранн - Викинг 0:2 Одд - Бранн 3:3 Бранн - Стабек 1:1 Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3 Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Jakob Tromsdal уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Расмуссен Матиас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Andreassen Bokestad получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Эгген-Рисмарк Кристиан уходит с поля. Sondre Klingen Langaas выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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