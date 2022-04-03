1:1
Второй тайм: 59'
Стадион: Студентернас
10' Желтая карточкаХелльборг Адам
0:1
23' ГолЭнгблум Понтус
27' Желтая карточкаРогич Филип
32' Желтая карточкаОлссон Филип
1:1
53' ГолAron Bjarnason I
Ход матча
10'
23'
0:1
27'
32'
53'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
60 Владение мячом, % 40
34
Вайо
Томми
11
Олссон
Филип
- Основной состав
-
34 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Райт КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 August Ahlin
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юлятупа СакуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
История личных встреч
Сириус
Сундсвалль
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
16 матчей
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0
Сириус - Треллеборг 2:2 Сильвия - Сириус 0:3 Сириус - Флора Таллин 4:1 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Сириус - Хаммарбю 1:3 Сириус - Эребру 2:1 АИК - Сириус 4:2 Сириус - Хеккен 3:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Мьельбю - Сириус 2:3 Сириус - Мальмё 2:3 Сириус - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Сириус 3:1 Хальмстад - Сириус 1:1
Сундсвалль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1
Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 АИК - Сундсвалль 3:0 ГАИС - Сундсвалль 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Норрбю - Сундсвалль 1:4 Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Браге - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Васалунд - Сундсвалль 1:2