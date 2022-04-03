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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Эвертон
Прогнозы 111
Вест Хэм 85.6% (95)
X 9.9% (11)
Эвертон 4.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Эвертон
1.84
3.96
4.87
Все Коэффициенты
Новости
1
Фабьянски
Лукаш
24
Фредерикс
Райан
15
Доусон
Крэйг
4
Зума
Курт
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
22
Бенрахма
Саид
8
Форнальс
Пабло
9
Антонио
Майкл
1
Пикфорд
Джордан
2
Кенни
Джонджо
22
Годфри
Бен
5
Кин
Майкл
19
Миколенко
Виталий
16
Дукуре
Абдулай
30
Ван
де
Бек
Донни
17
Айуоби
Алекс
7
Ришарлисон
11
Грэй
Демарай
9
Калверт-Льюин
Доминик
Вест Хэм
4-2-3-1
Эвертон
4-2-3-1

История личных встреч

Вест Хэм
Эвертон

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
80%
7 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

31 матч

19.4%
25.8%
54.8%
6 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

16.1%
45.2%
38.7%
5 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
КЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
К
2:2
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
КC
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 8 0.27
Антонио Майкл 8 0.27
Бенрахма Саид 6 0.2
Форнальс Пабло 6 0.2
Лансини Мануэль 4 (2) 0.13
Соучек Томаш 4 0.13
Доусон Крэйг 2 0.07
Райс Деклан 1 0.03
Крессуэлл Арон 1 0.03
Масуаку Артур 1 0.03
Ярмоленко Андрей 1 0.03
Огбонна Анджело 1 0.03
Зума Курт 1 0.03
Влашич Никола 1 0.03
Джонсон Бен 1 0.03
Ноубл Марк 1 (1) 0.03
Цоуфал Владимир 0 0
Диоп Исса 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 5 0.19
Ришарлисон 4 0.15
Гордон Энтони 3 0.11
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.11
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.11
Дукуре Абдулай 2 0.07
Кин Майкл 2 0.07
Айуоби Алекс 2 0.07
Коулмэн Шеймус 1 0.04
Рондон Саломон 1 0.04
Дэвис Том 1 0.04
Брэнтуэйт Джерред 1 0.04
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 6 1
Райс Деклан 7 0
Доусон Крэйг 5 0
Цоуфал Владимир 3 1
Форнальс Пабло 4 0
Боуэн Джаррод 3 0
Лансини Мануэль 2 0
Соучек Томаш 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Огбонна Анджело 1 0
Крессуэлл Арон 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Маркес 6 1
Ришарлисон 6 0
Годфри Бен 5 0
Холгейт Мэйсон 3 1
Дукуре Абдулай 4 0
Динь Люка 4 0
Кенни Джонджо 2 1
Таунсенд Андрос 3 0
Гомеш Андре 3 0
Грэй Демарай 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Мина Йерри 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Гордон Энтони 2 0
Делф Фабиан 1 0
Кин Майкл 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Алли Деле 1 0
Доббин Льюис 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
13
8 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
1
4%
1
8%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
5
19%
2
15%
31-45
5
19%
3
23%
46-60
7
27%
5
38%
61-75
6
23%
0
0%
76-90

Пропущено

21
25
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
4
16%
16-30
5
24%
7
28%
31-45
2
10%
5
20%
46-60
4
19%
5
20%
61-75
5
24%
4
16%
76-90

Забито

22
19
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
21 Не забивали 18
3
14%
2
11%
1-15
5
23%
2
11%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
2
9%
3
16%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
6
27%
8
42%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
2
11%
3
16%
1-15
3
16%
3
16%
16-30
4
21%
2
11%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
6
32%
6
32%
76-90

Забито

48
32
19 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 8
6 Не забивали 8
4
8%
3
9%
1-15
7
15%
4
13%
16-30
8
17%
3
9%
31-45
7
15%
6
19%
46-60
10
21%
8
25%
61-75
12
25%
8
25%
76-90

Пропущено

40
44
19 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 22
5
13%
3
7%
1-15
5
13%
7
16%
16-30
9
23%
9
20%
31-45
5
13%
7
16%
46-60
5
13%
8
18%
61-75
11
28%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0
Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0
Эвертон
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0
Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 23 4 3 70 - 18 73
2. Ливерпуль Заявка 30 22 6 2 77 - 20 72
3. Челси Заявка 29 17 8 4 58 - 23 59
4. Арсенал Заявка 28 17 3 8 44 - 31 54
5. Манчестер Юнайтед Заявка 30 14 9 7 49 - 41 51
6. Тоттенхэм Заявка 29 16 3 10 47 - 36 51
7. Вулверхэмптон Заявка 31 15 4 12 33 - 27 49
8. Вест Хэм Заявка 30 14 6 10 49 - 39 48
9. Лестер Заявка 28 10 7 11 43 - 47 37
10. Астон Вилла Заявка 30 11 3 16 42 - 42 36
11. Саутгемптон Заявка 30 8 12 10 37 - 46 36
12. Кристал Пэлас Заявка 29 7 13 9 39 - 38 34
13. Брайтон Заявка 30 7 13 10 26 - 36 34
14. Брентфорд Заявка 31 9 6 16 37 - 48 33
15. Ньюкасл Заявка 29 7 10 12 32 - 49 31
16. Лидс Заявка 31 7 9 15 35 - 68 30
17. Эвертон Заявка 27 7 4 16 29 - 47 25
18. Уотфорд Заявка 30 6 4 20 29 - 57 22
19. Бёрнли Заявка 28 3 12 13 22 - 40 21
20. Норвич Заявка 30 4 6 20 18 - 63 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 4 4 25 - 19 28
5. Тоттенхэм Заявка 14 9 1 4 26 - 16 28
6. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 27 - 20 27
7. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
8. Лестер Заявка 14 7 3 4 24 - 19 24
9. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
10. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
11. Кристал Пэлас Заявка 15 4 7 4 22 - 17 19
12. Эвертон Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
13. Астон Вилла Заявка 14 5 3 6 24 - 21 18
14. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
18. Бёрнли Заявка 14 2 6 6 10 - 18 12
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Арсенал Заявка 13 7 1 5 20 - 19 22
8. Вест Хэм Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
11. Брентфорд Заявка 16 4 4 8 21 - 29 16
12. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
13. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
14. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
15. Лестер Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
16. Ньюкасл Заявка 15 3 4 8 12 - 24 13
17. Лидс Заявка 15 3 4 8 17 - 38 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 8 - 32 9
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2022, осталось 24 минуты.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 111
    Вест Хэм 85.6% (95)
    X 9.9% (11)
    Эвертон 4.5% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Эвертон
    1.84
    3.96
    4.87
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вест Хэм - Эвертон онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Эвертон

    Исход игры
    Вест Хэм
    85.7% (96)
    Ничья
    9.8% (11)
    Эвертон
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.25% (60)
    Меньше
    41.75% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    64.08% (66)
    Нет
    35.92% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    44.6% (50)
    1:0 Вест Хэм
    20.5% (23)
    2:0 Вест Хэм
    10.7% (12)
    1:1 Ничья
    6.3% (7)
    3:1 Вест Хэм
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    1:2 Эвертон
    1.8% (2)
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    Эвертон

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