Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
15
Доусон
Крэйг
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
22
Годфри
Бен
17
Айуоби
Алекс
11
Грэй
Демарай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Грэй ДемарайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Алли ДелеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
61 Доббин ЛьюисНападающий
-
60 Isaac Price
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вест Хэм
Эвертон
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
80%
7 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
31 матч
19.4%
25.8%
54.8%
6 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
16.1%
45.2%
38.7%
5 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|8
|0.27
|Антонио Майкл
|8
|0.27
|Бенрахма Саид
|6
|0.2
|Форнальс Пабло
|6
|0.2
|Лансини Мануэль
|4 (2)
|0.13
|Соучек Томаш
|4
|0.13
|Доусон Крэйг
|2
|0.07
|Райс Деклан
|1
|0.03
|Крессуэлл Арон
|1
|0.03
|Масуаку Артур
|1
|0.03
|Ярмоленко Андрей
|1
|0.03
|Огбонна Анджело
|1
|0.03
|Зума Курт
|1
|0.03
|Влашич Никола
|1
|0.03
|Джонсон Бен
|1
|0.03
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.03
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Диоп Исса
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|5
|0.19
|Ришарлисон
|4
|0.15
|Гордон Энтони
|3
|0.11
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.11
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.11
|Дукуре Абдулай
|2
|0.07
|Кин Майкл
|2
|0.07
|Айуоби Алекс
|2
|0.07
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.04
|Рондон Саломон
|1
|0.04
|Дэвис Том
|1
|0.04
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.04
|Аллан Маркес
|0
|0
|Гомеш Андре
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|6
|1
|Райс Деклан
|7
|0
|Доусон Крэйг
|5
|0
|Цоуфал Владимир
|3
|1
|Форнальс Пабло
|4
|0
|Боуэн Джаррод
|3
|0
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Крессуэлл Арон
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Маркес
|6
|1
|Ришарлисон
|6
|0
|Годфри Бен
|5
|0
|Холгейт Мэйсон
|3
|1
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Кенни Джонджо
|2
|1
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Гомеш Андре
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0
|Гордон Энтони
|2
|0
|Делф Фабиан
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
13
8 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
1
4%
1
8%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
5
19%
2
15%
31-45
5
19%
3
23%
46-60
7
27%
5
38%
61-75
6
23%
0
0%
76-90
Пропущено
21
25
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
4
16%
16-30
5
24%
7
28%
31-45
2
10%
5
20%
46-60
4
19%
5
20%
61-75
5
24%
4
16%
76-90
Забито
22
19
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
21 Не забивали 18
3
14%
2
11%
1-15
5
23%
2
11%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
2
9%
3
16%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
6
27%
8
42%
76-90
Пропущено
19
19
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
2
11%
3
16%
1-15
3
16%
3
16%
16-30
4
21%
2
11%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
6
32%
6
32%
76-90
Забито
48
32
19 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 8
6 Не забивали 8
4
8%
3
9%
1-15
7
15%
4
13%
16-30
8
17%
3
9%
31-45
7
15%
6
19%
46-60
10
21%
8
25%
61-75
12
25%
8
25%
76-90
Пропущено
40
44
19 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 22
5
13%
3
7%
1-15
5
13%
7
16%
16-30
9
23%
9
20%
31-45
5
13%
7
16%
46-60
5
13%
8
18%
61-75
11
28%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0
Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0
Эвертон
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0
Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|70 - 18
|73
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|22
|6
|2
|77 - 20
|72
|3.
|Челси
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|58 - 23
|59
|4.
|Арсенал
|Заявка
|28
|17
|3
|8
|44 - 31
|54
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|49 - 41
|51
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|16
|3
|10
|47 - 36
|51
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|15
|4
|12
|33 - 27
|49
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|49 - 39
|48
|9.
|Лестер
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|43 - 47
|37
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|11
|3
|16
|42 - 42
|36
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|37 - 46
|36
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|7
|13
|9
|39 - 38
|34
|13.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|26 - 36
|34
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|37 - 48
|33
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|32 - 49
|31
|16.
|Лидс
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|35 - 68
|30
|17.
|Эвертон
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|29 - 47
|25
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|6
|4
|20
|29 - 57
|22
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|3
|12
|13
|22 - 40
|21
|20.
|Норвич
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|18 - 63
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|39 - 7
|39
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|24 - 12
|32
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 19
|28
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|26 - 16
|28
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 20
|27
|7.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 14
|26
|8.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 17
|19
|12.
|Эвертон
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 21
|18
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|10 - 18
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 13
|33
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|7.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|20 - 19
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 19
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|21 - 29
|16
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|15.
|Лестер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 24
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 38
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вест Хэм - Эвертон
Исход игры
Вест Хэм
85.7% (96)
Ничья
9.8% (11)
Эвертон
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
58.25% (60)
Меньше
41.75% (43)
Обе команды забьют
Да
64.08% (66)
Нет
35.92% (37)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
44.6% (50)
1:0 Вест Хэм
20.5% (23)
2:0 Вест Хэм
10.7% (12)
1:1 Ничья
6.3% (7)
3:1 Вест Хэм
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
1:2 Эвертон
1.8% (2)
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