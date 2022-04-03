2:3
Конец матча
0:1
13' ГолFilip Schyberg
34' Желтая карточкаElias Lindell
1:1
38' ГолChovanie Amatkarijo
45' Желтая карточкаЛав Джек Купер
2:1
50' ГолДосис Николаос
2:2
64' ГолЛав Джек Купер
2:3
90' ГолElmar Abraham
90' Желтая карточкаКейта Али
Ход матча
13'
0:1
34'
38'
45'
50'
64'
2:2
90'
2:3
90'
21
Кроон
Симон
14
Mikael
Moerk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кроон СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Сабастин УчеНападающий
-
-
-
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Mikael MoerkНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 David Frisk
-
-
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Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0
Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Хеккен - Эстерсунд 5:0
Сковде АИК
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Акрополис - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Акрополис 3:0
Линчёпинг Сити - Сковде АИК 0:6 Сковде АИК - Отвидаберг 1:1 Ассирийска Турабдин - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Сковде АИК - ИФК Мальмё 3:0 Тролльхеттан - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Линдоме 1:0 Лундс ФФ - Сковде АИК 1:5 Сковде АИК - Твоокер 1:1 Эстерлен - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Оскаршамнс АИК 2:0 Сковде АИК - Юнгшиле 1:1 Венерсборг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Торнс 2:1 Квидинг ФИФ - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Линчёпинг Сити 5:0