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  3. Швеция: Суперэттан
Эстерсунд
2:3
Конец матча
Сковде АИК
0'
0:1
13' Гол
Filip Schyberg
34' Желтая карточка
Elias Lindell
1:1
38' Гол
Chovanie Amatkarijo
45' Желтая карточка
Лав Джек Купер
2:1
50' Гол
Досис Николаос
2:2
64' Гол
Лав Джек Купер
2:3
90' Гол
Elmar Abraham
90' Желтая карточка
Кейта Али
90'+5
1
Кейта
Али
II
20
Хёрберг
Феликс
5
Kevin
Jablinski
18
Miroslav
Mazur
2
Вейлид
Сесар
13
Фрицсон
Людвиг
6
Досис
Николаос
26
Chovanie
Amatkarijo
21
Кроон
Симон
11
Бельман
Хенрик
9
Jordan
Attah
Kadiri
1
Marcus
Froejd
22
Elias
Lindell
4
Башич
Алдин
3
Filip
Schyberg
15
Gustav
Friberg
9
William
Granath
10
Elmar
Abraham
8
Oscar
Lennerskog
11
Маттссон
Линус
16
Лав
Джек
Купер
14
Mikael
Moerk
Эстерсунд
4-2-3-1
Сковде АИК
4-4-2

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0
Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Хеккен - Эстерсунд 5:0
Сковде АИК
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Акрополис - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Акрополис 3:0
Линчёпинг Сити - Сковде АИК 0:6 Сковде АИК - Отвидаберг 1:1 Ассирийска Турабдин - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Сковде АИК - ИФК Мальмё 3:0 Тролльхеттан - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Линдоме 1:0 Лундс ФФ - Сковде АИК 1:5 Сковде АИК - Твоокер 1:1 Эстерлен - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Оскаршамнс АИК 2:0 Сковде АИК - Юнгшиле 1:1 Венерсборг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Торнс 2:1 Квидинг ФИФ - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Линчёпинг Сити 5:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Лав Джек Купер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Chovanie Amatkarijo бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Elias Lindell получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Filip Schyberg бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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