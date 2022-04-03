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  3. Швеция: Аллсвенскан
Гётеборг
1:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Вернаму
0'
1:0
22' Гол
Терн Симон
45' Желтая карточка
Терн Симон
45' Желтая карточка
Evaldo Neto
48' Желтая карточка
Эрикссон Виктор
51' Желтая карточка
Вильхельмссон Оскар
54'

Ход матча

22'
Терн Симон
(Берг Маркус)
1:0
45'
Терн Симон
 
45'
 
Evaldo Neto
48'
 
Эрикссон Виктор
51'
Вильхельмссон Оскар
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Вернаму
1.85
3.90
5.30
Все Коэффициенты
1
Хан
Уорнер
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Юханссон
Карл
II
17
Вендт
Оскар
8
Айеш
Хосам
13
Свенссон
Густаф
21
Терн
Симон
22
Сана
Тобиас
9
Берг
Маркус
29
Вильхельмссон
Оскар
30
Войтехович
Филипп
4
Evaldo
Neto
25
Эрикссон
Виктор
3
Тихи
Робин
5
Ларссон
Виктор
10
Брэндон
Эрик
8
Кенндал
Уильям
21
Магаши
Абдуссалам
9
Йоханссон
Оскар
14
Антонссон
Маркус
18
Оливейра
Вендерсон
Гётеборг
4-4-2
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
Вернаму

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
3:3
КШ
2:0

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мьельбю 2:2
Норрбю - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0 Мьельбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эребру 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 0:2
Вернаму
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0 Мальмё - Вернаму 2:0 Вернаму - ГАИС 1:0
Энгельхолмс - Вернаму 1:2 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Вернаму - Оскаршамнс АИК 5:0 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Вернаму - Норрбю 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 Вернаму - Фалькенберг 3:2 ГАИС - Вернаму 1:2 Васалунд - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 3:2 Треллеборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эргрюте 1:1 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Эстер - Вернаму 2:0
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    51'
    Вильхельмссон Оскар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    48'
    Victor Eriksson получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Netinho получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Терн Симон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Терн Симон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Вернаму
1.85
3.90
5.30
Все Коэффициенты
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