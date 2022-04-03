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  3. Швеция: Аллсвенскан
Гётеборг
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 16794
Вернаму
0'
1:0
22' Гол
Терн Симон
45' Желтая карточка
Терн Симон
45' Желтая карточка
Evaldo Neto
48' Желтая карточка
Эрикссон Виктор
51' Желтая карточка
Вильхельмссон Оскар
1:1
62' Гол
Магаши Абдуссалам
2:1
66' Гол
Берг Маркус
70' Желтая карточка
Свенссон Густаф
83' Желтая карточка
Сана Тобиас
90'+4
1
Хан
Уорнер
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Юханссон
Карл
II
17
Вендт
Оскар
8
Айеш
Хосам
13
Свенссон
Густаф
21
Терн
Симон
22
Сана
Тобиас
9
Берг
Маркус
29
Вильхельмссон
Оскар
30
Войтехович
Филипп
4
Evaldo
Neto
25
Эрикссон
Виктор
3
Тихи
Робин
5
Ларссон
Виктор
10
Брэндон
Эрик
8
Кенндал
Уильям
21
Магаши
Абдуссалам
9
Йоханссон
Оскар
14
Антонссон
Маркус
18
Оливейра
Вендерсон
Гётеборг
4-4-2
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
Вернаму

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
3:3
КШ
2:0

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мьельбю 2:2
Норрбю - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0 Мьельбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эребру 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 0:2
Вернаму
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0 Мальмё - Вернаму 2:0 Вернаму - ГАИС 1:0
Энгельхолмс - Вернаму 1:2 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Вернаму - Оскаршамнс АИК 5:0 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Вернаму - Норрбю 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 Вернаму - Фалькенберг 3:2 ГАИС - Вернаму 1:2 Васалунд - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 3:2 Треллеборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эргрюте 1:1 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Эстер - Вернаму 2:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Netinho получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Терн Симон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Терн Симон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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