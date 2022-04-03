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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серкль Брюгге
1:1
Первый тайм: 14'

Стадион:
Гент
0'
0:1
3' Гол
Тиссудали Тарик
1:1
4' Гол
Сомерс Тибо
12' Желтая карточка
Деман Оливье
14'

Ход матча

3'
0:1
Тиссудали Тарик
(Кастро-Монтес Алессио)
4'
Сомерс Тибо
1:1
12'
Деман Оливье
 
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Гент
4.40
3.70
1.83
Все Коэффициенты
21
Варлесон
8
Декостере
Роббе
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
3
David
Sousa
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
23
Деман
Оливье
22
Лопес
Леонардо
10
Хотич
Дино
34
Сомерс
Тибо
11
Матондо
Рабби
33
Руф
Дави
2
Окуму
Джозеф
5
Нгадеу
Майкл
20
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
14
Кастро-Монтес
Алессио
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
29
Депуатр
Лоран
34
Тиссудали
Тарик
Серкль Брюгге
4-2-3-1
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Гент

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед

26 матчей

15.4%
15.4%
69.2%
4 победы 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.1%
19.2%
57.7%
6 побед 5 ничьих 15 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
1:0
ПДА
5:2
ПДА
1:0
ПДА
3:2
ПДА
4:1
ПДА
0:3
ТМК
1:1
ЛЖ
4:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:4
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:5
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матондо Рабби 9 0.28
Хотич Дино 7 (4) 0.22
Денкей Кевин 5 0.16
Миллан Алехандро 3 (2) 0.09
Мьянге Сенна 3 0.09
Деман Оливье 3 0.09
Уткус Эдгарас 3 0.09
Сомерс Тибо 3 0.09
Рубио Вальдо 2 0.06
Даланн Йеспер 2 0.06
Попович Борис 2 0.06
David Sousa 1 0.03
Витиньо Виктор II 1 0.03
Лопес Леонардо 1 0.03
Кануте Франк 1 0.03
Ванхутт Шарль 1 0.03
Велковски Димитар 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Декостере Роббе 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 15 0.47
Депуатр Лоран 9 0.28
Де Сар Жюльен 4 (1) 0.13
Кастро-Монтес Алессио 3 0.09
Безус Роман 3 (1) 0.09
Фортуна Нуриу 2 0.06
Самуаз Матисс 2 0.06
Юльсагер Эндрю 2 0.06
Лемайич Дарко 2 0.06
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.03
Нгадеу Майкл 1 0.03
Бруно Джанни 1 0.03
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.03
Чакветадзе Георгий 0 0
Кумс Свен 0 0
Опери Кристофер 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уткус Эдгарас 8 2
Лопес Леонардо 10 0
Деман Оливье 7 0
Даланн Йеспер 6 0
Матондо Рабби 4 1
Ван дер Брюгген Ханнес 3 1
Мьянге Сенна 4 0
Хотич Дино 3 0
Ванхутт Шарль 3 0
Декостере Роббе 3 0
Миллан Алехандро 3 0
David Sousa 2 0
Велковски Димитар 2 0
Витиньо Виктор II 2 0
Рубио Вальдо 2 0
Кануте Франк 2 0
Сомерс Тибо 2 0
Денкей Кевин 2 0
Попович Борис 2 0
Дидийон Томас 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 11 0
Самуаз Матисс 5 1
Кастро-Монтес Алессио 5 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 3 1
Кумс Свен 4 0
Безус Роман 4 0
Ханше-Ольсен Андреас 4 0
Нгадеу Майкл 4 0
Болат Синан 3 0
Годо Бруно 3 0
Тиссудали Тарик 3 0
Юльсагер Эндрю 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Овусу Элиша 2 0
Чакветадзе Георгий 0 1
Номбе Мбойо 1 0
Лемайич Дарко 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Опери Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
17
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
20 Не забивали 22
2
10%
3
18%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
6
29%
5
29%
29%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
3
14%
4
24%
61-75
4
19%
2
12%
76-90

Пропущено

18
12
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
5
28%
2
17%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
4
22%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
5
28%
3
25%
76-90

Забито

26
31
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
17 Не забивали 18
2
8%
4
13%
1-15
2
8%
7
23%
16-30
8
31%
4
13%
31-45
1
4%
4
13%
46-60
6
23%
8
26%
61-75
7
27%
4
13%
76-90

Пропущено

24
17
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
8%
5
29%
29%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
7
29%
29%
2
12%
31-45
6
25%
1
6%
46-60
6
25%
4
24%
61-75
3
13%
4
24%
76-90

Забито

47
48
23 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 25
20 Забивали первыми 20
5 Не забивали 8
4
9%
7
15%
1-15
5
11%
7
15%
16-30
14
30%
30%
9
19%
31-45
4
9%
7
15%
46-60
9
19%
12
25%
61-75
11
23%
6
13%
76-90

Пропущено

42
29
18 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 19
7
17%
7
24%
1-15
3
7%
1
3%
16-30
8
19%
3
10%
31-45
10
24%
4
14%
46-60
6
14%
7
24%
61-75
8
19%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2
Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2
Гент
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0
Гент - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Гент 0:3 Стандард - Гент 0:1 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1 Гент - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Гент 4:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 33 23 5 5 75 - 27 74
2. Брюгге 33 20 9 4 70 - 37 69
3. Антверпен 33 19 5 9 54 - 37 62
4. Гент 1:1 33 17 8 8 50 - 29 59
5. Андерлехт 32 16 10 6 65 - 34 58
6. Мехелен 32 15 7 10 57 - 54 52
7. Шарлеруа 32 14 9 9 52 - 42 51
8. Сент-Трейден 33 14 6 13 39 - 40 48
9. Генк 32 13 6 13 59 - 47 45
10. Серкль Брюгге 1:1 33 12 8 13 48 - 44 44
11. АХ Лёвен 32 9 11 12 42 - 53 38
12. Кортрейк 33 9 10 14 41 - 45 37
13. Стандард 33 9 9 15 32 - 48 36
14. Остенде 33 9 7 17 32 - 61 34
15. Зульте-Варегем 33 8 8 17 42 - 66 32
16. Эйпен 32 8 8 16 37 - 54 32
17. Серен Юнайтед 33 8 4 21 30 - 68 28
18. Беерсхот-Вильрейк 33 4 4 25 33 - 72 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 17 10 4 3 36 - 24 34
2. Гент 1:1 16 10 3 3 32 - 16 33
3. Брюгге 16 9 6 1 34 - 16 33
4. Андерлехт 16 9 5 2 37 - 19 32
5. Унион Сент-Жиллуаз 16 9 3 4 27 - 14 30
6. Антверпен 16 9 3 4 29 - 18 30
7. Генк 16 9 3 4 34 - 18 30
8. Шарлеруа 16 6 5 5 21 - 16 23
9. АХ Лёвен 16 6 4 6 20 - 25 22
10. Серкль Брюгге 1:1 17 6 4 7 22 - 19 22
11. Сент-Трейден 16 6 3 7 23 - 23 21
12. Кортрейк 16 5 4 7 21 - 21 19
13. Зульте-Варегем 17 5 4 8 23 - 32 19
14. Остенде 17 5 3 9 19 - 37 18
15. Серен Юнайтед 16 5 3 8 16 - 30 18
16. Эйпен 16 4 4 8 18 - 27 16
17. Стандард 17 3 5 9 15 - 26 14
18. Беерсхот-Вильрейк 17 4 1 12 16 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 17 14 2 1 48 - 13 44
2. Брюгге 17 11 3 3 36 - 21 36
3. Антверпен 17 10 2 5 25 - 19 32
4. Шарлеруа 16 8 4 4 31 - 26 28
5. Сент-Трейден 17 8 3 6 16 - 17 27
6. Гент 1:1 17 7 5 5 18 - 13 26
7. Андерлехт 16 7 5 4 28 - 15 26
8. Серкль Брюгге 1:1 16 6 4 6 26 - 25 22
9. Стандард 16 6 4 6 17 - 22 22
10. Мехелен 15 5 3 7 21 - 30 18
11. Кортрейк 17 4 6 7 20 - 24 18
12. Эйпен 16 4 4 8 19 - 27 16
13. АХ Лёвен 16 3 7 6 22 - 28 16
14. Остенде 16 4 4 8 13 - 24 16
15. Генк 16 4 3 9 25 - 29 15
16. Зульте-Варегем 16 3 4 9 19 - 34 13
17. Серен Юнайтед 17 3 1 13 14 - 38 10
18. Беерсхот-Вильрейк 16 0 3 13 17 - 38 3
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Гент
4.40
3.70
1.83
Все Коэффициенты
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