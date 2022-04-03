Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Первый тайм: 14'
Стадион: Ян Брейдель
0:1
3' ГолТиссудали Тарик
1:1
4' ГолСомерс Тибо
12' Желтая карточкаДеман Оливье
Ход матча
3'
4'
1:1
12'
21
Варлесон
23
Деман
Оливье
10
Хотич
Дино
34
Сомерс
Тибо
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
- Основной состав
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Aske Sampers
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
История личных встреч
Серкль Брюгге
Гент
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед
26 матчей
15.4%
15.4%
69.2%
4 победы 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.1%
19.2%
57.7%
6 побед 5 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матондо Рабби
|9
|0.28
|Хотич Дино
|7 (4)
|0.22
|Денкей Кевин
|5
|0.16
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.09
|Мьянге Сенна
|3
|0.09
|Деман Оливье
|3
|0.09
|Уткус Эдгарас
|3
|0.09
|Сомерс Тибо
|3
|0.09
|Рубио Вальдо
|2
|0.06
|Даланн Йеспер
|2
|0.06
|Попович Борис
|2
|0.06
|David Sousa
|1
|0.03
|Витиньо Виктор II
|1
|0.03
|Лопес Леонардо
|1
|0.03
|Кануте Франк
|1
|0.03
|Ванхутт Шарль
|1
|0.03
|Велковски Димитар
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Декостере Роббе
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|15
|0.47
|Депуатр Лоран
|9
|0.28
|Де Сар Жюльен
|4 (1)
|0.13
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0.09
|Безус Роман
|3 (1)
|0.09
|Фортуна Нуриу
|2
|0.06
|Самуаз Матисс
|2
|0.06
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.06
|Лемайич Дарко
|2
|0.06
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.03
|Нгадеу Майкл
|1
|0.03
|Бруно Джанни
|1
|0.03
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.03
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Кумс Свен
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уткус Эдгарас
|8
|2
|Лопес Леонардо
|10
|0
|Деман Оливье
|7
|0
|Даланн Йеспер
|6
|0
|Матондо Рабби
|4
|1
|Ван дер Брюгген Ханнес
|3
|1
|Мьянге Сенна
|4
|0
|Хотич Дино
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Декостере Роббе
|3
|0
|Миллан Алехандро
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Кануте Франк
|2
|0
|Сомерс Тибо
|2
|0
|Денкей Кевин
|2
|0
|Попович Борис
|2
|0
|Дидийон Томас
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|11
|0
|Самуаз Матисс
|5
|1
|Кастро-Монтес Алессио
|5
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|3
|1
|Кумс Свен
|4
|0
|Безус Роман
|4
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|4
|0
|Нгадеу Майкл
|4
|0
|Болат Синан
|3
|0
|Годо Бруно
|3
|0
|Тиссудали Тарик
|3
|0
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|1
|Номбе Мбойо
|1
|0
|Лемайич Дарко
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
17
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
20 Не забивали 22
2
10%
3
18%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
6
29%
5
29%
29%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
3
14%
4
24%
61-75
4
19%
2
12%
76-90
Пропущено
18
12
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
5
28%
2
17%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
4
22%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
5
28%
3
25%
76-90
Забито
26
31
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
17 Не забивали 18
2
8%
4
13%
1-15
2
8%
7
23%
16-30
8
31%
4
13%
31-45
1
4%
4
13%
46-60
6
23%
8
26%
61-75
7
27%
4
13%
76-90
Пропущено
24
17
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
8%
5
29%
29%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
7
29%
29%
2
12%
31-45
6
25%
1
6%
46-60
6
25%
4
24%
61-75
3
13%
4
24%
76-90
Забито
47
48
23 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 25
20 Забивали первыми 20
5 Не забивали 8
4
9%
7
15%
1-15
5
11%
7
15%
16-30
14
30%
30%
9
19%
31-45
4
9%
7
15%
46-60
9
19%
12
25%
61-75
11
23%
6
13%
76-90
Пропущено
42
29
18 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 19
7
17%
7
24%
1-15
3
7%
1
3%
16-30
8
19%
3
10%
31-45
10
24%
4
14%
46-60
6
14%
7
24%
61-75
8
19%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2
Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2
Гент
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0
Гент - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Гент 0:3 Стандард - Гент 0:1 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1 Гент - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Гент 4:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|33
|23
|5
|5
|75 - 27
|74
|2.
|Брюгге
|33
|20
|9
|4
|70 - 37
|69
|3.
|Антверпен
|33
|19
|5
|9
|54 - 37
|62
|4.
|Гент
|1:1
|33
|17
|8
|8
|50 - 29
|59
|5.
|Андерлехт
|32
|16
|10
|6
|65 - 34
|58
|6.
|Мехелен
|32
|15
|7
|10
|57 - 54
|52
|7.
|Шарлеруа
|32
|14
|9
|9
|52 - 42
|51
|8.
|Сент-Трейден
|33
|14
|6
|13
|39 - 40
|48
|9.
|Генк
|32
|13
|6
|13
|59 - 47
|45
|10.
|Серкль Брюгге
|1:1
|33
|12
|8
|13
|48 - 44
|44
|11.
|АХ Лёвен
|32
|9
|11
|12
|42 - 53
|38
|12.
|Кортрейк
|33
|9
|10
|14
|41 - 45
|37
|13.
|Стандард
|33
|9
|9
|15
|32 - 48
|36
|14.
|Остенде
|33
|9
|7
|17
|32 - 61
|34
|15.
|Зульте-Варегем
|33
|8
|8
|17
|42 - 66
|32
|16.
|Эйпен
|32
|8
|8
|16
|37 - 54
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|33
|8
|4
|21
|30 - 68
|28
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|33
|4
|4
|25
|33 - 72
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|17
|10
|4
|3
|36 - 24
|34
|2.
|Гент
|1:1
|16
|10
|3
|3
|32 - 16
|33
|3.
|Брюгге
|16
|9
|6
|1
|34 - 16
|33
|4.
|Андерлехт
|16
|9
|5
|2
|37 - 19
|32
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|9
|3
|4
|27 - 14
|30
|6.
|Антверпен
|16
|9
|3
|4
|29 - 18
|30
|7.
|Генк
|16
|9
|3
|4
|34 - 18
|30
|8.
|Шарлеруа
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|9.
|АХ Лёвен
|16
|6
|4
|6
|20 - 25
|22
|10.
|Серкль Брюгге
|1:1
|17
|6
|4
|7
|22 - 19
|22
|11.
|Сент-Трейден
|16
|6
|3
|7
|23 - 23
|21
|12.
|Кортрейк
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|13.
|Зульте-Варегем
|17
|5
|4
|8
|23 - 32
|19
|14.
|Остенде
|17
|5
|3
|9
|19 - 37
|18
|15.
|Серен Юнайтед
|16
|5
|3
|8
|16 - 30
|18
|16.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|17.
|Стандард
|17
|3
|5
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|17
|4
|1
|12
|16 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|14
|2
|1
|48 - 13
|44
|2.
|Брюгге
|17
|11
|3
|3
|36 - 21
|36
|3.
|Антверпен
|17
|10
|2
|5
|25 - 19
|32
|4.
|Шарлеруа
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Сент-Трейден
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|6.
|Гент
|1:1
|17
|7
|5
|5
|18 - 13
|26
|7.
|Андерлехт
|16
|7
|5
|4
|28 - 15
|26
|8.
|Серкль Брюгге
|1:1
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|9.
|Стандард
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|10.
|Мехелен
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|11.
|Кортрейк
|17
|4
|6
|7
|20 - 24
|18
|12.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|13.
|АХ Лёвен
|16
|3
|7
|6
|22 - 28
|16
|14.
|Остенде
|16
|4
|4
|8
|13 - 24
|16
|15.
|Генк
|16
|4
|3
|9
|25 - 29
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|3
|4
|9
|19 - 34
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|17
|3
|1
|13
|14 - 38
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|0
|3
|13
|17 - 38
|3