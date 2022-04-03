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  3. Швеция: Аллсвенскан
Норрчёпинг
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Варберг БоИС
0'
7' Желтая карточка
Станисич Оливер
23'

Ход матча

7'
 
Станисич Оливер

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Норрчёпинг
Ничья
Варберг БоИС
1.86
4.50
5.70
Все Коэффициенты
1
Янссон
Оскар
2
Экполо
Годсвилл
6
Вальквист
Линус
25
Дагерстол
Филип
20
Daniel
Eid
7
Ортмарк
Якоб
8
Абдулразак
Исхак
36
Салес
Жеан
Карлос
10
Леви
Йонатан
5
Нюман
Кристоффер
18
Скуласон
Ари
29
Андерссон
Фредрик
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
2
Биркфельдт
Йон
23
Лильенбэк
Антон
17
Лушаку
Исмет
8
Ле
Ру
Люк
5
Сверриссон
Оскар
11
Eliton
Junior
9
Симович
Робин
16
Йоханссон
Александр
Норрчёпинг
3-4-3
Варберг БоИС
3-4-3

История личных встреч

Норрчёпинг
Варберг БоИС

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
2:1
А
2:1
А
2:1
А
1:3
А
2:0

Результаты последних матчей

Норрчёпинг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4
Норрчёпинг - Эстер 1:1 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Норрчёпинг - Эребру 3:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1
Варберг БоИС - Эстер 1:0 Соллентуна - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - АИК 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Сириус - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    7'
    Станисич Оливер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Норрчёпинг
Ничья
Варберг БоИС
1.86
4.50
5.70
Все Коэффициенты
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Норрчёпинг
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