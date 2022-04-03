0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Platinumcars Arena
7' Желтая карточкаСтанисич Оливер
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
53 Владение мячом, % 47
20
Daniel
Eid
10
Леви
Йонатан
18
Скуласон
Ари
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
- Нападающий
-
18 Скуласон АриНападающий
- Запасные игроки
-
19 Лима ЛукасЗащитник
-
17 Раск ТеодорЗащитник
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Otto Lindell
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Боман АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Jaheem Burke
-
Главный тренер: Joakim Persson
История личных встреч
Норрчёпинг
Варберг БоИС
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Норрчёпинг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4
Норрчёпинг - Эстер 1:1 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Норрчёпинг - Эребру 3:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1
Варберг БоИС - Эстер 1:0 Соллентуна - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - АИК 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Сириус - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0