Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
83 Владение мячом, % 17
Владение мячом
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
10
Кейн
Гарри
33
Бёрн
Дэн
13
Таргетт
Мэтт
28
Уиллок
Джо
20
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Уайт ХарвиПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
13 Таргетт МэттЗащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Ритчи МэттЗащитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Тоттенхэм
Ньюкасл
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
86.7%
33.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед
27 матчей
51.9%
14.8%
33.3%
14 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
48.1%
37%
14.9%
13 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|13
|0.43
|Кейн Гарри
|12 (2)
|0.4
|Лукас Моура
|2
|0.07
|Кулушевски Деян
|2
|0.07
|Регилон Серхио
|2
|0.07
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.07
|Бергвейн Стевен
|2
|0.07
|Санчес Давинсон
|2
|0.07
|Доэрти Мэтт
|1
|0.03
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.03
|Ромеро Кристиан
|1
|0.03
|Алли Деле
|1 (1)
|0.03
|Дэвис Бен
|0
|0
|Уинкс Гарри
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Сессеньон Райан
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.2
|Сен-Максимен Аллан
|5
|0.17
|Фрейзер Райан
|2
|0.07
|Шелви Джонджо
|2
|0.07
|Жоэлинтон
|2
|0.07
|Триппьер Киран
|2
|0.07
|Уиллок Джо
|2
|0.07
|Манкильо Хави
|1
|0.03
|Шёр Фабиан
|1
|0.03
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.03
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|Вуд Крис
|1
|0.03
|Хендрик Джефф
|1
|0.03
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|Хэйден Айзак
|1
|0.03
|Гимараэс Бруно
|1
|0.03
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Бёрн Дэн
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|8
|0
|Скипп Оливер
|6
|0
|Танганга Джафет
|3
|1
|Санчес Давинсон
|4
|0
|Регилон Серхио
|4
|0
|Кейн Гарри
|3
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Дэвис Бен
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Льорис Уго
|1
|0
|Сон Хынмин
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Сессеньон Райан
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Антонио Конте
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шелви Джонджо
|6
|1
|Жоэлинтон
|6
|0
|Ритчи Мэтт
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|Манкильо Хави
|5
|0
|Хэйден Айзак
|5
|0
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Крафт Эмиль
|4
|0
|Мёрфи Джейкоб
|4
|0
|Кларк Киран
|2
|1
|Фрейзер Райан
|3
|0
|Шёр Фабиан
|3
|0
|Сен-Максимен Аллан
|3
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Дамметт Пол
|2
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Гейл Дуайт
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
12
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
2
10%
1
8%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
4
19%
5
42%
31-45
4
19%
2
17%
46-60
6
29%
3
25%
61-75
2
10%
0
0%
76-90
Пропущено
21
24
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
5
21%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
4
19%
7
29%
29%
76-90
Забито
21
20
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
4
19%
6
30%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
6
30%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
7
33%
2
10%
76-90
Пропущено
20
25
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 12
3
15%
3
12%
1-15
3
15%
4
16%
16-30
3
15%
3
12%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
3
15%
6
24%
61-75
6
30%
7
28%
76-90
Забито
42
32
21 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
6
14%
7
22%
1-15
6
14%
1
3%
16-30
9
21%
11
34%
31-45
6
14%
5
16%
46-60
6
14%
6
19%
61-75
9
21%
2
6%
76-90
Пропущено
41
49
20 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 25
7
17%
3
6%
1-15
6
15%
9
18%
16-30
7
17%
7
14%
31-45
4
10%
6
12%
46-60
7
17%
10
20%
61-75
10
24%
14
29%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0
Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1
Ньюкасл
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1
Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|70 - 18
|73
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|22
|6
|2
|77 - 20
|72
|3.
|Челси
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|58 - 23
|59
|4.
|Арсенал
|Заявка
|28
|17
|3
|8
|44 - 31
|54
|5.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|30
|16
|4
|10
|47 - 36
|52
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|49 - 41
|51
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|51 - 40
|51
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|15
|4
|12
|33 - 27
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|43 - 47
|37
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|11
|3
|16
|42 - 42
|36
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|37 - 46
|36
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|7
|13
|9
|39 - 38
|34
|13.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|26 - 36
|34
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|37 - 48
|33
|15.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|30
|7
|11
|12
|32 - 49
|32
|16.
|Лидс
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|35 - 68
|30
|17.
|Эвертон
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|30 - 49
|25
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|6
|4
|20
|29 - 57
|22
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|3
|12
|13
|22 - 40
|21
|20.
|Норвич
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|18 - 63
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|39 - 7
|39
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|24 - 12
|32
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 21
|30
|5.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 16
|29
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 19
|28
|7.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 14
|26
|8.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 17
|19
|12.
|Эвертон
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 21
|18
|14.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|10 - 18
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 13
|33
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|7.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|20 - 19
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 19
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|21 - 29
|16
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|14.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|16.
|Лестер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 38
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|11 - 30
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Ньюкасл
Исход игры
Тоттенхэм
95.4% (104)
Ничья
3.7% (4)
Ньюкасл
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.62% (62)
Меньше
40.38% (42)
Обе команды забьют
Да
59.62% (62)
Нет
40.38% (42)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
37.6% (41)
2:0 Тоттенхэм
22% (24)
1:0 Тоттенхэм
12.8% (14)
3:1 Тоттенхэм
11% (12)
3:2 Тоттенхэм
3.7% (4)
3:0 Тоттенхэм
2.8% (3)
1:1 Ничья
2.8% (3)
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