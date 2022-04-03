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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Ньюкасл
0' 24'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 83 Владение мячом, % 17

Владение мячом

Прогнозы 109
Тоттенхэм 95.4% (104)
X 3.7% (4)
Ньюкасл 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Ньюкасл
1.58
4.31
6.61
Все Коэффициенты
Новости
1
Льорис
Уго
4
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
12
Эмерсон
Жуниор
30
Бентанкур
Родриго
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
2
Доэрти
Мэтт
21
Кулушевски
Деян
10
Кейн
Гарри
7
Сон
Хынмин
1
Дубравка
Мартин
19
Манкильо
Хави
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
13
Таргетт
Мэтт
28
Уиллок
Джо
8
Шелви
Джонджо
7
Жоэлинтон
21
Фрейзер
Райан
20
Вуд
Крис
10
Сен-Максимен
Аллан
Тоттенхэм
3-4-3
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Тоттенхэм
Ньюкасл

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

86.7%
33.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

27 матчей

51.9%
14.8%
33.3%
14 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

48.1%
37%
14.9%
13 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
КЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КC
1:2
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 13 0.43
Кейн Гарри 12 (2) 0.4
Лукас Моура 2 0.07
Кулушевски Деян 2 0.07
Регилон Серхио 2 0.07
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.07
Бергвейн Стевен 2 0.07
Санчес Давинсон 2 0.07
Доэрти Мэтт 1 0.03
Н'Домбеле Тангай 1 0.03
Ромеро Кристиан 1 0.03
Алли Деле 1 (1) 0.03
Дэвис Бен 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Сессеньон Райан 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.2
Сен-Максимен Аллан 5 0.17
Фрейзер Райан 2 0.07
Шелви Джонджо 2 0.07
Жоэлинтон 2 0.07
Триппьер Киран 2 0.07
Уиллок Джо 2 0.07
Манкильо Хави 1 0.03
Шёр Фабиан 1 0.03
Мёрфи Джейкоб 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Вуд Крис 1 0.03
Хендрик Джефф 1 0.03
Ласcеллс Джамал 1 0.03
Хэйден Айзак 1 0.03
Гимараэс Бруно 1 0.03
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Бёрн Дэн 0 0
Крафт Эмиль 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 8 0
Скипп Оливер 6 0
Танганга Джафет 3 1
Санчес Давинсон 4 0
Регилон Серхио 4 0
Кейн Гарри 3 0
Лукас Моура 3 0
Дэвис Бен 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Льорис Уго 1 0
Сон Хынмин 1 0
Дайер Эрик 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Антонио Конте 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 6 1
Жоэлинтон 6 0
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Уилсон Каллум 4 0
Крафт Эмиль 4 0
Мёрфи Джейкоб 4 0
Кларк Киран 2 1
Фрейзер Райан 3 0
Шёр Фабиан 3 0
Сен-Максимен Аллан 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Дамметт Пол 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Гейл Дуайт 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
12
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
2
10%
1
8%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
4
19%
5
42%
31-45
4
19%
2
17%
46-60
6
29%
3
25%
61-75
2
10%
0
0%
76-90

Пропущено

21
24
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
5
21%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
4
19%
7
29%
29%
76-90

Забито

21
20
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
4
19%
6
30%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
6
30%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
7
33%
2
10%
76-90

Пропущено

20
25
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 12
3
15%
3
12%
1-15
3
15%
4
16%
16-30
3
15%
3
12%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
3
15%
6
24%
61-75
6
30%
7
28%
76-90

Забито

42
32
21 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
6
14%
7
22%
1-15
6
14%
1
3%
16-30
9
21%
11
34%
31-45
6
14%
5
16%
46-60
6
14%
6
19%
61-75
9
21%
2
6%
76-90

Пропущено

41
49
20 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 25
7
17%
3
6%
1-15
6
15%
9
18%
16-30
7
17%
7
14%
31-45
4
10%
6
12%
46-60
7
17%
10
20%
61-75
10
24%
14
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0
Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1
Ньюкасл
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1
Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 23 4 3 70 - 18 73
2. Ливерпуль Заявка 30 22 6 2 77 - 20 72
3. Челси Заявка 29 17 8 4 58 - 23 59
4. Арсенал Заявка 28 17 3 8 44 - 31 54
5. Тоттенхэм 0:0 Заявка 30 16 4 10 47 - 36 52
6. Манчестер Юнайтед Заявка 30 14 9 7 49 - 41 51
7. Вест Хэм Заявка 31 15 6 10 51 - 40 51
8. Вулверхэмптон Заявка 31 15 4 12 33 - 27 49
9. Лестер Заявка 28 10 7 11 43 - 47 37
10. Астон Вилла Заявка 30 11 3 16 42 - 42 36
11. Саутгемптон Заявка 30 8 12 10 37 - 46 36
12. Кристал Пэлас Заявка 29 7 13 9 39 - 38 34
13. Брайтон Заявка 30 7 13 10 26 - 36 34
14. Брентфорд Заявка 31 9 6 16 37 - 48 33
15. Ньюкасл 0:0 Заявка 30 7 11 12 32 - 49 32
16. Лидс Заявка 31 7 9 15 35 - 68 30
17. Эвертон Заявка 28 7 4 17 30 - 49 25
18. Уотфорд Заявка 30 6 4 20 29 - 57 22
19. Бёрнли Заявка 28 3 12 13 22 - 40 21
20. Норвич Заявка 30 4 6 20 18 - 63 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Вест Хэм Заявка 16 9 3 4 29 - 21 30
5. Тоттенхэм 0:0 Заявка 15 9 2 4 26 - 16 29
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 4 4 25 - 19 28
7. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
8. Лестер Заявка 14 7 3 4 24 - 19 24
9. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
10. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
11. Кристал Пэлас Заявка 15 4 7 4 22 - 17 19
12. Эвертон Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
13. Астон Вилла Заявка 14 5 3 6 24 - 21 18
14. Ньюкасл 0:0 Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
18. Бёрнли Заявка 14 2 6 6 10 - 18 12
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм 0:0 Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Арсенал Заявка 13 7 1 5 20 - 19 22
8. Вест Хэм Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
11. Брентфорд Заявка 16 4 4 8 21 - 29 16
12. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
13. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
14. Ньюкасл 0:0 Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
15. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
16. Лестер Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
17. Лидс Заявка 15 3 4 8 17 - 38 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 8 - 32 9
20. Эвертон Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 26'
    Забросил Эмерсон в штрафную на ход Кулушевски, но тот не смог оторваться от Таргетта и потерял мяч.
  • 25'
    Подбор у чужой штрафной выиграл Шелви и пробил с лету, но точности этому выстрелу явно не хватило.
  • 24'
    Убежал по правому флангу Фрейзер и прострелил вдоль ворот, но мяч подальше от ворот вынес Дайер в подкате.
  • 23'
    Затянулась пауза в нашем поединке, долгое время медики не могут поставить на ноги Сен-Максимена, который испытывает головокружение.
  • 22'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Сен-Максиен. Потребуется ему помощь медиков.
  • 21'
    Жоэлинтон с левого фланга прострелил в штрафную на Сен-Максимена, но тому пробить в борьбе с Дэвисом не удалось.
  • 20'
    Со штрафного попытался Дайер закрутить в ближний верхний угол, но мяч полетел намного выше перекладины.
  • 19'
    Грамотно подставился на чужой половине поля Кейн и заработал для своей команды перспективный стандарт. 
  • Офсайд
    18'
    Мог убегать на ворота соперника Жоэлинтон после паса от Вуда, но судья остановил эту атаку, зафиксировав офсайд.
  • 17'
    Выиграл борьбу за мяч на чужой половине поля Бентанкур и сбросил головой на Кейна, но удар последнего оказался неточным.
  • 16'
    Убежал по флангу Сен-Максимен и отдал пас в центр на Уиллока, но тому помешал пробить в подкате Дайер.
  • 15'
    Диагональ исполнял Дайер на правый фланг, куда забегал Эмерсон, но его опередил Таргетт и вынес сферу в аут.
  • 14'
    Хёйбьерг разрезным пасом искал в штрафной соперника Кейна, но тому в силовой борьбе пробить помешал Шёр.
  • 13'
    Накрутил соперника перед штрафной Кейн и попытался закрутить в дальний угол, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 12'
    Эмерсон догнал сферу у лицевой линии и в касание прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.
  • 11'
    Получил мяч на фланге Бентанкур и прострелил вдоль ворот, но перехватил этот пас в подкате Бёрн.
  • 10'
    Сместился с фланга к центру Бентанкур и пробил по воротам, но на пути мяча оказалась спина Шелви.
  • 9'
    В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
  • 8'
    С угла поля навесил Хёйбьерг на ближнюю штангу, куда ворвался Дайер и пробил головой. Мяч полетел немного выше перекладины.
  • Угловой
    7'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Бентанкур и пробил по воротам, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 6'
    Прорвался по правому флангу Кулушевски и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог откликнуться на этот пас.
  • 5'
    Мягко забрасывал в штрафную соперника Бентанкур на ход Кейну, но первым на мяче оказался Шёр и вынес его подальше.
  • 4'
    Со штрафного навесил Шелви на ближнюю штангу, куда врывался Жоэлинтон, но пробить ему не позволил Дэвис в верховой борьбе.
  • 3'
    Получил по ногам Сен-Максимен в подкате от Эмерсона. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ньюкасла". 
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных бело-синих цветах, гости выбрали себе черно-желтый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Ньюкасла"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Тоттенхэм 0:0 Ньюкасл онлайн

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Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Ньюкасл

Исход игры
Тоттенхэм
95.4% (104)
Ничья
3.7% (4)
Ньюкасл
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.62% (62)
Меньше
40.38% (42)
Обе команды забьют
Да
59.62% (62)
Нет
40.38% (42)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
37.6% (41)
2:0 Тоттенхэм
22% (24)
1:0 Тоттенхэм
12.8% (14)
3:1 Тоттенхэм
11% (12)
3:2 Тоттенхэм
3.7% (4)
3:0 Тоттенхэм
2.8% (3)
1:1 Ничья
2.8% (3)
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