Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Сен-Максиен. Потребуется ему помощь медиков.

Затянулась пауза в нашем поединке, долгое время медики не могут поставить на ноги Сен-Максимена, который испытывает головокружение.

Убежал по правому флангу Фрейзер и прострелил вдоль ворот, но мяч подальше от ворот вынес Дайер в подкате.

Подбор у чужой штрафной выиграл Шелви и пробил с лету, но точности этому выстрелу явно не хватило.

Забросил Эмерсон в штрафную на ход Кулушевски, но тот не смог оторваться от Таргетта и потерял мяч.

21' Жоэлинтон с левого фланга прострелил в штрафную на Сен-Максимена, но тому пробить в борьбе с Дэвисом не удалось.

20' Со штрафного попытался Дайер закрутить в ближний верхний угол, но мяч полетел намного выше перекладины.

19' Грамотно подставился на чужой половине поля Кейн и заработал для своей команды перспективный стандарт.

18' Мог убегать на ворота соперника Жоэлинтон после паса от Вуда, но судья остановил эту атаку, зафиксировав офсайд.

17' Выиграл борьбу за мяч на чужой половине поля Бентанкур и сбросил головой на Кейна, но удар последнего оказался неточным.

16' Убежал по флангу Сен-Максимен и отдал пас в центр на Уиллока, но тому помешал пробить в подкате Дайер.

15' Диагональ исполнял Дайер на правый фланг, куда забегал Эмерсон, но его опередил Таргетт и вынес сферу в аут.

14' Хёйбьерг разрезным пасом искал в штрафной соперника Кейна, но тому в силовой борьбе пробить помешал Шёр.

13' Накрутил соперника перед штрафной Кейн и попытался закрутить в дальний угол, но мяч застрял в гуще защитников.

12' Эмерсон догнал сферу у лицевой линии и в касание прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.

11' Получил мяч на фланге Бентанкур и прострелил вдоль ворот, но перехватил этот пас в подкате Бёрн.

10' Сместился с фланга к центру Бентанкур и пробил по воротам, но на пути мяча оказалась спина Шелви.

9' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

8' С угла поля навесил Хёйбьерг на ближнюю штангу, куда ворвался Дайер и пробил головой. Мяч полетел немного выше перекладины.

7' Выиграл подбор у штрафной соперника Бентанкур и пробил по воротам, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

6' Прорвался по правому флангу Кулушевски и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог откликнуться на этот пас.

5' Мягко забрасывал в штрафную соперника Бентанкур на ход Кейну, но первым на мяче оказался Шёр и вынес его подальше.

4' Со штрафного навесил Шелви на ближнюю штангу, куда врывался Жоэлинтон, но пробить ему не позволил Дэвис в верховой борьбе.

3' Получил по ногам Сен-Максимен в подкате от Эмерсона. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ньюкасла".

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных бело-синих цветах, гости выбрали себе черно-желтый комплект формы.