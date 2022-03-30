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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Ньюкасл
Прогнозы 49
Тоттенхэм 95.9% (47)
X 2% (1)
Ньюкасл 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Ньюкасл
1.54
4.50
7.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Тоттенхэм
Ньюкасл

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

86.7%
33.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

27 матчей

51.9%
14.8%
33.3%
14 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

48.1%
37%
14.9%
13 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
КЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КC
1:2
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 13 0.45
Кейн Гарри 12 (2) 0.41
Лукас Моура 2 0.07
Кулушевски Деян 2 0.07
Регилон Серхио 2 0.07
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.07
Бергвейн Стевен 2 0.07
Санчес Давинсон 2 0.07
Доэрти Мэтт 1 0.03
Н'Домбеле Тангай 1 0.03
Ромеро Кристиан 1 0.03
Алли Деле 1 (1) 0.03
Дэвис Бен 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Сессеньон Райан 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.21
Сен-Максимен Аллан 5 0.17
Фрейзер Райан 2 0.07
Шелви Джонджо 2 0.07
Жоэлинтон 2 0.07
Триппьер Киран 2 0.07
Уиллок Джо 2 0.07
Манкильо Хави 1 0.03
Шёр Фабиан 1 0.03
Мёрфи Джейкоб 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Вуд Крис 1 0.03
Хендрик Джефф 1 0.03
Ласcеллс Джамал 1 0.03
Хэйден Айзак 1 0.03
Гимараэс Бруно 1 0.03
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Бёрн Дэн 0 0
Крафт Эмиль 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 8 0
Скипп Оливер 6 0
Танганга Джафет 3 1
Санчес Давинсон 4 0
Регилон Серхио 4 0
Кейн Гарри 3 0
Лукас Моура 3 0
Дэвис Бен 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Льорис Уго 1 0
Сон Хынмин 1 0
Дайер Эрик 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Антонио Конте 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 6 1
Жоэлинтон 6 0
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Уилсон Каллум 4 0
Крафт Эмиль 4 0
Мёрфи Джейкоб 4 0
Кларк Киран 2 1
Фрейзер Райан 3 0
Шёр Фабиан 3 0
Сен-Максимен Аллан 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Дамметт Пол 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Гейл Дуайт 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
12
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
2
10%
1
8%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
4
19%
5
42%
31-45
4
19%
2
17%
46-60
6
29%
3
25%
61-75
2
10%
0
0%
76-90

Пропущено

21
24
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
5
21%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
4
19%
7
29%
29%
76-90

Забито

21
20
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
4
19%
6
30%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
6
30%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
7
33%
2
10%
76-90

Пропущено

20
25
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 12
3
15%
3
12%
1-15
3
15%
4
16%
16-30
3
15%
3
12%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
3
15%
6
24%
61-75
6
30%
7
28%
76-90

Забито

42
32
21 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
6
14%
7
22%
1-15
6
14%
1
3%
16-30
9
21%
11
34%
31-45
6
14%
5
16%
46-60
6
14%
6
19%
61-75
9
21%
2
6%
76-90

Пропущено

41
49
20 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 25
7
17%
3
6%
1-15
6
15%
9
18%
16-30
7
17%
7
14%
31-45
4
10%
6
12%
46-60
7
17%
10
20%
61-75
10
24%
14
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0
Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1
Ньюкасл
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1
Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 29 22 4 3 68 - 18 70
2. Ливерпуль Заявка 29 21 6 2 75 - 20 69
3. Челси Заявка 28 17 8 3 57 - 19 59
4. Арсенал Заявка 28 17 3 8 44 - 31 54
5. Тоттенхэм Заявка 29 16 3 10 47 - 36 51
6. Манчестер Юнайтед Заявка 29 14 8 7 48 - 40 50
7. Вест Хэм Заявка 30 14 6 10 49 - 39 48
8. Вулверхэмптон Заявка 30 14 4 12 31 - 26 46
9. Астон Вилла Заявка 29 11 3 15 41 - 40 36
10. Лестер Заявка 27 10 6 11 42 - 46 36
11. Саутгемптон Заявка 29 8 11 10 36 - 45 35
12. Кристал Пэлас Заявка 29 7 13 9 39 - 38 34
13. Брайтон Заявка 29 7 12 10 26 - 36 33
14. Ньюкасл Заявка 29 7 10 12 32 - 49 31
15. Брентфорд Заявка 30 8 6 16 33 - 47 30
16. Лидс Заявка 30 7 8 15 34 - 67 29
17. Эвертон Заявка 27 7 4 16 29 - 47 25
18. Уотфорд Заявка 29 6 4 19 29 - 55 22
19. Бёрнли Заявка 27 3 12 12 22 - 38 21
20. Норвич Заявка 29 4 5 20 18 - 63 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Тоттенхэм Заявка 14 9 1 4 26 - 16 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 24 - 18 27
6. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 27 - 20 27
7. Челси Заявка 13 7 5 1 28 - 10 26
8. Лестер Заявка 14 7 3 4 24 - 19 24
9. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
10. Вулверхэмптон Заявка 15 6 2 7 16 - 15 20
11. Кристал Пэлас Заявка 15 4 7 4 22 - 17 19
12. Эвертон Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
13. Астон Вилла Заявка 14 5 3 6 24 - 21 18
14. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 15 4 4 7 17 - 29 16
17. Брайтон Заявка 15 3 5 7 10 - 20 14
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Арсенал Заявка 13 7 1 5 20 - 19 22
8. Вест Хэм Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 15 6 0 9 17 - 19 18
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Уотфорд Заявка 15 4 3 8 15 - 21 15
13. Ньюкасл Заявка 15 3 4 8 12 - 24 13
14. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
15. Брентфорд Заявка 15 3 4 8 17 - 28 13
16. Лидс Заявка 15 3 4 8 17 - 38 13
17. Лестер Заявка 13 3 3 7 18 - 27 12
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 14 2 2 10 8 - 32 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2022, осталось 2 дня 7 часов 22 минуты.

    Главный судья: Аткинсон Мартин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Тоттенхэм 95.9% (47)
    X 2% (1)
    Ньюкасл 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Ньюкасл
    1.54
    4.50
    7.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Ньюкасл онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ньюкасл

    Исход игры
    Тоттенхэм
    95.8% (46)
    Ничья
    2.1% (1)
    Ньюкасл
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.09% (32)
    Меньше
    31.91% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    65.96% (31)
    Нет
    34.04% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    41.7% (20)
    2:0 Тоттенхэм
    20.8% (10)
    3:1 Тоттенхэм
    14.6% (7)
    1:0 Тоттенхэм
    8.3% (4)
    3:0 Тоттенхэм
    4.2% (2)
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    Ньюкасл

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