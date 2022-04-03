0:1
Конец матча
Стадион: Guldfaageln Arena
16' Желтая карточкаНильсен Лассе
33' Желтая карточкаРакип Эрдаль
0:1
76' ГолТелин Исаак
87' Желтая карточкаТойвонен Ола
Ход матча
16'
33'
76'
0:1
87'
89'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
7 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 23
-
55 Владение мячом, % 45
11
Скрабб
Симон
20
Берг
Оливер
27
Далин
Юхан
22
Налич
Ади
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Берг ОливерНападающий
- Запасные игроки
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Халуш МатейПолузащитник
-
11 Тойвонен ОлаПолузащитник
- Нападающий
-
31 Hugo Larsson
-
Главный тренер: Milos Milojevic
История личных встреч
Кальмар
Мальмё
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
34 матча
23.5%
17.6%
58.9%
8 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
20.6%
38.2%
41.2%
7 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
23.5%
26.5%
50%
8 побед 9 ничьих 17 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0
Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Эстер - Кальмар 0:0 Нествед - Кальмар 3:1 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Эребру - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Кальмар 1:4 Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Юргорден - Кальмар 3:2 Мьельбю - Кальмар 4:0 Кальмар - Сириус 3:1 Гётеборг - Кальмар 0:2 Кальмар - АИК 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:1
Мальмё
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0
Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1 Краснодар - Мальмё 2:0 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2 Ювентус - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 0:0 Кальмар - Мальмё 0:1 Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:2 Мальмё - Челси 0:1 Сириус - Мальмё 2:3 Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0