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  3. Швеция: Аллсвенскан
Кальмар
0:1
Конец матча

Стадион:
Мальмё
0'
16' Желтая карточка
Нильсен Лассе
33' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
0:1
76' Гол
Телин Исаак
87' Желтая карточка
Тойвонен Ола
90'+7

Ход матча

16'
 
Нильсен Лассе
33'
 
Ракип Эрдаль
59'
Янссон Исак
Скрабб Симон
 
59'
Саетра Ларс
Бергквист Дуг
 
60'
 
Нанаси Себастьян
Бергет Йо Инге
75'
 
Тойвонен Ола
Ракип Эрдаль
76'
0:1
Телин Исаак
(Ларссон Эрик)
83'
Дженсен Кевин
Сахпекидис Филип
 
87'
 
Тойвонен Ола
89'
 
Халуш Матей
Налич Ади
90'
Исраэльссон Эрик
Ромариньо Перейра
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 7 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 23
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Фридрих
Рикардо
2
Линдаль
Аксель
6
Шёстедт
Расмус
5
Бергквист
Дуг
3
Олафссон
Давид-Кристьян
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
11
Скрабб
Симон
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
10
Сахпекидис
Филип
20
Берг
Оливер
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
13
Ольссон
Мартин
10
Кристиансен
Андерс
7
Ракип
Эрдаль
22
Налич
Ади
19
Бирманчевич
Велько
9
Телин
Исаак
32
Бергет
Йо
Инге
Кальмар
4-2-3-1
Мальмё
4-3-3

История личных встреч

Кальмар
Мальмё

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

34 матча

23.5%
17.6%
58.9%
8 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

20.6%
38.2%
41.2%
7 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

23.5%
26.5%
50%
8 побед 9 ничьих 17 побед

История матчей

А
0:1
ТМК
0:1
А
3:1
ТМК
2:2
А
0:4
А
2:1
А
0:5
А
1:0
ТМК
2:1
А
4:0
А
3:0
А
6:0
А
0:0
А
1:1
А
1:1
К
2:3
А
3:0
А
2:1
А
3:1
А
1:1
А
1:4
А
1:0
А
1:2
ММ(
1:1
А
2:0
А
1:2
А
2:0
ШК
2:1
А
0:1
А
2:3
А
5:4
А
1:2
А
3:2
А
3:2

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0
Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Эстер - Кальмар 0:0 Нествед - Кальмар 3:1 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Эребру - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Кальмар 1:4 Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Юргорден - Кальмар 3:2 Мьельбю - Кальмар 4:0 Кальмар - Сириус 3:1 Гётеборг - Кальмар 0:2 Кальмар - АИК 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:1
Мальмё
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0
Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1 Краснодар - Мальмё 2:0 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2 Ювентус - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 0:0 Кальмар - Мальмё 0:1 Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:2 Мальмё - Челси 0:1 Сириус - Мальмё 2:3 Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Ракип Эрдаль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Нильсен Лассе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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