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  3. Норвегия: Типпелиген
Олесунн
1:0
Второй тайм: 73'

Стадион: Зрители: 5246
Кристиансунд
0'
23' Желтая карточка
Лима Эриксон
43' Желтая карточка
Шербечич Бесим
1:0
52' Гол
Бармен Кристоффер
73'

Ход матча

23'
Лима Эриксон
 
43'
Шербечич Бесим
 
52'
Бармен Кристоффер
(Нордли Симен Болькан)
1:0
62'
 
Ертсен Торгиль
Каллудра Лиридон
62'
 
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
Мава Мозес
63'
 
Картум Сандер Эрик
Бюэ Бендик
67'
Kristoffer Oedemarksbakken
Torbjoern Kallevaag
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 5
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Кристиансунд
2.22
3.78
3.35
Все Коэффициенты
1
Грютебуст
Стен
33
Simen
Rafn
25
Шербечич
Бесим
5
Фельман
Давид
19
Дубвик
Исак
7
Лима
Эриксон
10
Бармен
Кристоффер
27
Чанаджия
Дарио
11
Нордли
Симен
Болькан
22
Хеуген
Сигурд
14
Torbjoern
Kallevaag
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
19
Коли
Алиу
6
Хопмарк
Андреас
3
Осбак
Кристоффер
14
Исаксен
Йеспер
21
Диоп
Амиду
13
Бюэ
Бендик
10
Каллудра
Лиридон
9
Муколли
Агон
11
Мава
Мозес
Олесунн
4-3-3
Кристиансунд
4-2-3-1

История личных встреч

Олесунн
Кристиансунд

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
88.9%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.5%
64.7%
11.8%
4 победы 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ТМК
0:4
Т
1:2
Т
7:2
ТМК
1:0
ТМК
1:1
Т
1:1
Т
1:1
ТМК
1:1
ТМК
0:2
ТМК
3:3
ТМС
3:1
ТМК
3:1
КН
0:1
ТМС
2:4
ТМС
0:0
ТМС
4:0
ТМС
2:1

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Хам-Кам - Олесунн 1:1 Олесунн - Бранн 0:2 Согндаль - Олесунн 1:1 Хёдд - Олесунн 1:4
Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Олесунн - Тромсё 2:1 Олесунн - Хёдд 4:1 Олесунн - Браттвог 4:1 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Олесунн - Улленсакер-Киса 4:2 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Олесунн - Старт 3:2 КФУМ - Олесунн 2:4 Олесунн - Санднес 2:2 Ранхейм - Олесунн 3:3 Олесунн - Согндаль 3:0 Олесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёммен 3:2 Ранхейм - Олесунн 1:1
Кристиансунд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хонка 2:1
Викинг - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Кристиансунд - Стабек 0:2 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Викинг 2:3 Стабек - Кристиансунд 3:0 Одд - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Бранн - Кристиансунд 3:1 КФУМ - Кристиансунд 3:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Шербечич Бесим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Лима Эриксон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Кристиансунд
2.22
3.78
3.35
Все Коэффициенты
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Олесунн
Кристиансунд

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