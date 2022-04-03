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  3. Норвегия: Типпелиген
Сарпсборг-08
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 4307
Викинг
0'
45' Желтая карточка
Сольбаккен Маркус
0:1
89' Гол
Трипич Златко
90' Желтая карточка
Мухаммед Рашад
90' Желтая карточка
Брекало Давид
90'+5
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
5
Эдегор
Магнар
16
Томассен
Йоахим
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
20
Салетрос
Антон
7
Хальворсен
Уле
Йорген
11
Линнсет
Йонатан
25
Майгор
Миккел
8
Молинс
Гильермо
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
4
Брекало
Давид
6
Стенснесс
Джанни
20
Паттинама
Шейн
21
Танген
Харальд
8
Сольбаккен
Маркус
16
Лёкберг
Кристоффер
9
Кабран
Кевин
14
Бериша
Ветон
10
Трипич
Златко
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Викинг

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 10 побед

17 матчей

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

История матчей

Т
1:2
Т
1:2
Т
1:2
Т
3:0
Т
2:2
Т
2:1
Т
2:1
Т
3:0
Т
1:0
Т
0:0
К
0:1
Т
0:2
Т
3:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:1

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2
Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Эйгарден - Сарпсборг-08 0:5
Викинг
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Викинг - Хёугесунн 1:0 КФУМ - Викинг 0:5 Конгсвингер - Викинг 0:2 Викинг - Кристиансунд 4:1
Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Викинг - Брюне 2:0 Викинг - Яблонец 2:2 Тромсё - Викинг 0:2 Викинг - Одд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:3 Викинг - Хёугесунн 1:1 Мьёндален - Викинг 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Лиллестрём 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Русенборг 3:1
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