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  3. Норвегия: Типпелиген
Дьерв
1:0
Второй тайм: 71'

Стадион: Зрители: 2843
Стрёмсгодсет
0'
13' Желтая карточка
Фернандес Леандро
1:0
69' Гол
Фуртадо Уиллис
71'

Ход матча

13'
Фернандес Леандро
 
67'
 
Стеневик Халлдор
Красники Крешник
67'
 
Сальвесен Ларс-Йорген
Токстад Кристоффер
68'
Антви Родни
Фернандес Леандро
 
69'
Фуртадо Уиллис
(Вихманн Матиас)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Стрёмсгодсет
3.40
3.52
2.19
Все Коэффициенты
20
Oeystein
Oevretveit
14
Кольскоген
Оле
3
Daniel
Arrocha
16
John
Olav
Norheim
2
Torje
Wichne
10
Фернандес
Леандро
II
6
Вихманн
Матиас
27
Mathias
Haarup
7
Фуртадо
Уиллис
9
Хустад
Эрленд
15
Бренден
Эрик
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
71
Валсвик
Густав
5
Гуннарссон
Никлас
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
10
Стенгель
Херман
92
Красники
Крешник
11
Токстад
Кристоффер
9
Фрайдей
Фред
17
Гулликсен
Тобиас
Дьерв
3-4-3
Стрёмсгодсет
4-3-3

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1
Бранн - Дьерв 4:4 Дьерв - КФУМ 1:1 КФУМ - Дьерв 4:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Брюне - Дьерв 2:0 Дьерв - Гроруд 0:0 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Дьерв - Старт 3:2 Улленсакер-Киса - Дьерв 0:0 Дьерв - Ранхейм 2:1 Согндаль - Дьерв 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Дьерв 3:1 Дьерв - Санднес 1:0 Дьерв - Осане 3:1 Стрёммен - Дьерв 2:3
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 3:2
Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 0:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    13'
    Фернандес Леандро II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Стрёмсгодсет
3.40
3.52
2.19
Все Коэффициенты
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