1:0
Второй тайм: 71'
Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr Зрители: 2843
13' Желтая карточкаФернандес Леандро
1:0
69' ГолФуртадо Уиллис
Ход матча
Статистика матча
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1 Удары по воротам 5
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2 Удары в створ 1
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1 Угловые 7
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1 Офсайды 2
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7 Нарушения правил 5
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1 Жёлтые карточки 0
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0 Красные карточки 0
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0 Замены 0
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35 Владение мячом, % 65
15
Бренден
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Бренден ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Диалло АмадуНападающий
-
58 Симсир АральНападающий
-
77 Антви РодниНападающий
-
23 Thomas Ness2
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Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
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18 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Полузащитник
-
84 Энерсен ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
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Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1
Бранн - Дьерв 4:4 Дьерв - КФУМ 1:1 КФУМ - Дьерв 4:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Брюне - Дьерв 2:0 Дьерв - Гроруд 0:0 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Дьерв - Старт 3:2 Улленсакер-Киса - Дьерв 0:0 Дьерв - Ранхейм 2:1 Согндаль - Дьерв 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Дьерв 3:1 Дьерв - Санднес 1:0 Дьерв - Осане 3:1 Стрёммен - Дьерв 2:3
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 3:2
Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 0:1