  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия: Типпелиген
Хёугесунн
0:3
Второй тайм: 72'

Стадион:
Саннефьёрд
0'
0:1
13' Гол
Тветер Александер Рууд
0:2
27' Гол
Тветер Александер Рууд
34' Желтая карточка
Ian Smeulers
0:3
42' Гол
Тветер Александер Рууд
58' Желтая карточка
Теркильдсен Петер
72'

Ход матча

13'
0:1
Тветер Александер Рууд
27'
0:2
Тветер Александер Рууд
34'
 
Ian Smeulers
42'
0:3
Тветер Александер Рууд
(Ньенету Франклин)
46'
Torje Naustdal
Санде Мадс
 
46'
Гонг Хилари
Нжи Билал
 
58'
Теркильдсен Петер
 
62'
Содерлунд Александер
Joacim Holtan
 
71'
 
Вега Дейвер
Офкир Мохамед

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Саннефьёрд
2.06
3.52
3.90
Все Коэффициенты
12
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
15
Фредриксен
Ульрик
5
Реесе
Сёрен
3
Вальстад
Николас
27
Санде
Мадс
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Christos
Zafeiris
99
Нжи
Билал
11
Joacim
Holtan
25
Ндур
Алиун
1
Стуревик
Якоб
2
Хокенстад
Матс
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
4
Ian
Smeulers
6
Рисан
Сандер
8
Куртович
Виллиам
5
Нильссон
Александер
II
7
Офкир
Мохамед
14
Тветер
Александер
Рууд
20
Ньенету
Франклин
Хёугесунн
4-3-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Хёугесунн
Саннефьёрд

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

14 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Т
1:2
Т
1:1
Т
3:2
Т
0:1
Т
4:2
Т
0:2
Т
2:0
Т
2:0
Т
0:1
Т
2:1
Т
0:1
Т
2:0
А
1:1
А
0:1

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Старт 0:3
Ростов - Хёугесунн 0:2 Хёугесунн - Осане 1:1 Хёугесунн - Мольде 1:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Викинг - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Стабек - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Бранн - Хёугесунн 1:3
Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Одд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Рига - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2
Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 3:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Одд 0:0 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Саннефьёрд
2.06
3.52
3.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хёугесунн 0:3 Саннефьёрд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Хёугесунн
Саннефьёрд

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 