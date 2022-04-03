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  3. Норвегия: Типпелиген
Хёугесунн
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 3187
Саннефьёрд
0'
0:1
13' Гол
Тветер Александер Рууд
0:2
27' Гол
Тветер Александер Рууд
34' Желтая карточка
Ian Smeulers
0:3
42' Гол
Тветер Александер Рууд
58' Желтая карточка
Теркильдсен Петер
1:3
74' Гол
Гонг Хилари
77' Желтая карточка
Куртович Виллиам
90'+5

Ход матча

13'
0:1
Тветер Александер Рууд
27'
0:2
Тветер Александер Рууд
34'
 
Ian Smeulers
42'
0:3
Тветер Александер Рууд
(Ньенету Франклин)
46'
Torje Naustdal
Санде Мадс
 
46'
Гонг Хилари
Нжи Билал
 
58'
Теркильдсен Петер
 
62'
Содерлунд Александер
Joacim Holtan
 
70'
 
Вега Дейвер
Офкир Мохамед
74'
Гонг Хилари
1:3
76'
 
Сингх Хармет
Ньенету Франклин
77'
 
Куртович Виллиам
90'
Vegard Solheim
Christos Zafeiris
 
90'
Sander Innvaer
Ндур Алиун
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 7
  • 11 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42
12
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
15
Фредриксен
Ульрик
5
Реесе
Сёрен
3
Вальстад
Николас
27
Санде
Мадс
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Christos
Zafeiris
99
Нжи
Билал
11
Joacim
Holtan
25
Ндур
Алиун
1
Стуревик
Якоб
2
Хокенстад
Матс
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
4
Ian
Smeulers
6
Рисан
Сандер
8
Куртович
Виллиам
5
Нильссон
Александер
II
7
Офкир
Мохамед
14
Тветер
Александер
Рууд
20
Ньенету
Франклин
Хёугесунн
4-3-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Хёугесунн
Саннефьёрд

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

14 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Т
1:2
Т
1:1
Т
3:2
Т
0:1
Т
4:2
Т
0:2
Т
2:0
Т
2:0
Т
0:1
Т
2:1
Т
0:1
Т
2:0
А
1:1
А
0:1

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Старт 0:3
Ростов - Хёугесунн 0:2 Хёугесунн - Осане 1:1 Хёугесунн - Мольде 1:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Викинг - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Стабек - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Бранн - Хёугесунн 1:3
Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Одд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Рига - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2
Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 3:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Одд 0:0 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0
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