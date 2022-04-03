1:3
Конец матча
Стадион: Хуагесунд Зрители: 3187
0:1
13' ГолТветер Александер Рууд
0:2
27' ГолТветер Александер Рууд
34' Желтая карточкаIan Smeulers
0:3
42' ГолТветер Александер Рууд
58' Желтая карточкаТеркильдсен Петер
1:3
74' ГолГонг Хилари
77' Желтая карточкаКуртович Виллиам
Ход матча
13'
27'
34'
42'
46'
74'
1:3
77'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 7
-
11 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
27
Санде
Мадс
99
Нжи
Билал
25
Ндур
Алиун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Нжи БилалНападающий
- Нападающий
-
25 Ндур АлиунНападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
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Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кето ХугоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Айер КининПолузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
- Нападающий
-
10 Вега ДейверНападающий
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Хёугесунн
Саннефьёрд
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
14 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Старт 0:3
Ростов - Хёугесунн 0:2 Хёугесунн - Осане 1:1 Хёугесунн - Мольде 1:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Викинг - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Стабек - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Бранн - Хёугесунн 1:3
Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Одд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Рига - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2
Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 3:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Одд 0:0 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0