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  3. Норвегия: Типпелиген
Одд
2:0
Второй тайм: 75'

Стадион:
Тромсё
0'
1:0
6' Гол
Рууд Эспен
22' Желтая карточка
Псише Кристоф
2:0
54' Гол
Евтович Милан
75'

Ход матча

6'
Рууд Эспен
1:0
22'
 
Псише Кристоф
54'
Евтович Милан
(Бьортуфт Один Лурас)
2:0
60'
 
Китолано Эрик
Опсал Сакариас
60'
 
Антонсен Кент-Аре
Винтер Феликс
70'
 
Эйванн Каспер
Нильсен Лассе
70'
 
Опсаль Оскар
Псише Кристоф
72'
Аас Сайвер
Евтович Милан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Тромсё
2.31
3.24
3.50
Все Коэффициенты
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
16
Китолано
Джошуа
17
Овусу
Соломон
7
Йоргенсен
Филип
14
Валлем
Конрад
20
Леуритсен
Тобиас
8
Евтович
Милан
12
Томас
Саймон
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
5
Енссен
Андерс
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
7
Винтер
Феликс
25
Нильсен
Лассе
III
9
Эбийе
Мозес
10
Миккельсен
Эугуст
Одд
4-3-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Одд
Тромсё

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Т
2:0
Т
3:0
ТМК
4:1
Т
2:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:2
Т
1:0
Т
3:1
К
3:2
Т
0:0
Т
3:2
Т
2:2

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2 Мольде - Одд 3:2 Одд - Стрёмсгодсет 3:2
Одд - Дьерв 3:1 Одд - Люнгбю 0:1 Одд - Стабек 3:1 Викинг - Одд 3:1 Одд - Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Одд - Кристиансунд 2:4 Одд - Мьёндален 2:2 Тромсё - Одд 2:0 Одд - Бранн 3:3 Саннефьёрд - Одд 0:0 Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Будё-Глимт - Одд 1:1
Тромсё
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Хельсинборг - Тромсё 1:1
Лиллестрём - Тромсё 1:1 Олесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Викинг 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Тромсё - Стабек 0:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 2:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Мольде - Тромсё 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Псише Кристоф получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Рууд Эспен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Тромсё
2.31
3.24
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Одд 2:0 Тромсё онлайн

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