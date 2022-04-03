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  3. Норвегия: Типпелиген
Одд
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 4320
Тромсё
0'
1:0
6' Гол
Рууд Эспен
22' Желтая карточка
Псише Кристоф
2:0
54' Гол
Евтович Милан
77' Желтая карточка
Аас Сайвер
83' Желтая карточка
Бьортуфт Один Лурас
90'+5

Ход матча

6'
Рууд Эспен
1:0
22'
 
Псише Кристоф
54'
Евтович Милан
(Бьортуфт Один Лурас)
2:0
60'
 
Китолано Эрик
Опсал Сакариас
60'
 
Антонсен Кент-Аре
Винтер Феликс
70'
 
Эйванн Каспер
Нильсен Лассе
70'
 
Опсаль Оскар
Псише Кристоф
73'
Аас Сайвер
Евтович Милан
 
77'
Аас Сайвер
 
81'
Леквен Магнус
Овусу Соломон
 
83'
Бьортуфт Один Лурас
 
84'
 
Кьелсруд Вик Исак
Миккельсен Эугуст
90'
Ингебритсен Микаэль
Валлем Конрад
 
90'
Ролантссон Гилли
Рууд Эспен
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 8
  • 2 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
16
Китолано
Джошуа
17
Овусу
Соломон
7
Йоргенсен
Филип
14
Валлем
Конрад
20
Леуритсен
Тобиас
8
Евтович
Милан
12
Томас
Саймон
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
5
Енссен
Андерс
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
7
Винтер
Феликс
25
Нильсен
Лассе
III
9
Эбийе
Мозес
10
Миккельсен
Эугуст
Одд
4-3-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Одд
Тромсё

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Т
2:0
Т
3:0
ТМК
4:1
Т
2:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:2
Т
1:0
Т
3:1
К
3:2
Т
0:0
Т
3:2
Т
2:2

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2 Мольде - Одд 3:2 Одд - Стрёмсгодсет 3:2
Одд - Дьерв 3:1 Одд - Люнгбю 0:1 Одд - Стабек 3:1 Викинг - Одд 3:1 Одд - Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Одд - Кристиансунд 2:4 Одд - Мьёндален 2:2 Тромсё - Одд 2:0 Одд - Бранн 3:3 Саннефьёрд - Одд 0:0 Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Будё-Глимт - Одд 1:1
Тромсё
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Хельсинборг - Тромсё 1:1
Лиллестрём - Тромсё 1:1 Олесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Викинг 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Тромсё - Стабек 0:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 2:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Мольде - Тромсё 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Псише Кристоф получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Рууд Эспен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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