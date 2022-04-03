2:0
Конец матча
Стадион: Скагерак Арена Зрители: 4320
1:0
6' ГолРууд Эспен
22' Желтая карточкаПсише Кристоф
2:0
54' ГолЕвтович Милан
77' Желтая карточкаАас Сайвер
83' Желтая карточкаБьортуфт Один Лурас
Ход матча
6'
1:0
22'
54'
77'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 8
-
2 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
12
Томас
Саймон
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Одд
Тромсё
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2 Мольде - Одд 3:2 Одд - Стрёмсгодсет 3:2
Одд - Дьерв 3:1 Одд - Люнгбю 0:1 Одд - Стабек 3:1 Викинг - Одд 3:1 Одд - Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Одд - Кристиансунд 2:4 Одд - Мьёндален 2:2 Тромсё - Одд 2:0 Одд - Бранн 3:3 Саннефьёрд - Одд 0:0 Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Будё-Глимт - Одд 1:1
Тромсё
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Хельсинборг - Тромсё 1:1
Лиллестрём - Тромсё 1:1 Олесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Викинг 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Тромсё - Стабек 0:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 2:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Мольде - Тромсё 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3