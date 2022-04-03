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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Андерлехт
1:0
Перерыв

Стадион:
Шарлеруа
0'
1:0
19' Гол
Куаме Кристиан

Ход матча

19'
Куаме Кристиан
(Версхарен Яри)
1:0
37'
Аль-Эйт-Хадж Ануар
Версхарен Яри
 
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Шарлеруа
1.50
4.85
6.63
Все Коэффициенты
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
2
Магальян
Лисандро
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
10
Версхарен
Яри
20
Олссон
Кристоффер
8
Каллен
Джош
11
Рафаэлов
Лиор
23
Зиркзее
Джошуа
99
Куаме
Кристиан
16
Коффи
Херве
21
Андреу
Стелиос
3
Кнежевич
Стефан
25
Озорнвафор
Валентин
38
Jackson
Tchatchoua
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
12
Кайембе
Йорис
18
Хейманс
Дан
9
Байо
Вакун
10
Баджи
Юссуф
Андерлехт
4-4-2
Шарлеруа
3-4-1-2

История личных встреч

Андерлехт
Шарлеруа

24 матча

91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед

38 матчей

57.9%
10.5%
31.6%
22 победы 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.9%
50%
21.1%
11 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

39.5%
34.2%
26.3%
15 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
1:3
ТМК
0:2
ПДА
3:0
ПДА
1:0
ТМС
0:4
ТМС
0:1
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПДА
1:2
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
1:2
ПДА
1:3
ПДА
2:0
ЛППОЧГ
1:3
ЛППОЧГ
0:1
ЛП
0:2
К
2:2
ЛП
3:2
ТМК
0:3
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛЖ
0:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
5:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 13 0.39
Рафаэлов Лиор 12 (3) 0.36
Раман Бенито 9 (1) 0.27
Версхарен Яри 7 0.21
Куаме Кристиан 7 0.21
Гомес Серхио 5 (3) 0.15
Амузу Френсис 4 0.12
Ашимеру Маджид 3 0.09
Мурильо Микаэль 1 0.03
Телин Исаак 1 0.03
Худт Уэсли 1 0.03
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.03
Олссон Кристоффер 0 0
Магальян Лисандро 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 13 0.39
Голизадех Али 6 0.18
Anass Zaroury 5 0.15
Байо Вакун 5 (1) 0.15
Мориока Риота 4 0.12
Кайембе Йорис 2 0.06
Зоргане Адем 2 0.06
Хейманс Дан 2 0.06
Ван Клеемпут Жюль 2 0.06
Бессиль Лоик 2 0.06
Илаймахаритра Марко 1 0.03
Кнежевич Стефан 1 0.03
Jackson Tchatchoua 1 0.03
Бедья Крис 1 0.03
Фалл Мамаду 1 0.03
Андреу Стелиос 1 0.03
Беншаиб Амин 0 0
Дескотт Антони 0 0
Martin Wasinski 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 7 2
Худт Уэсли 5 1
Амузу Френсис 6 0
Ашимеру Маджид 4 1
Олссон Кристоффер 5 0
Куаме Кристиан 3 1
Гомес Серхио 4 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Раман Бенито 2 1
Магальян Лисандро 3 0
Каллен Джош 3 0
Рафаэлов Лиор 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Версхарен Яри 1 0
Сарделла Киллиан 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Zeno Debast 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 8 0
Голизадех Али 6 1
Jackson Tchatchoua 7 0
Мориока Риота 4 0
Кнежевич Стефан 4 0
Кайембе Йорис 4 0
Андреу Стелиос 3 0
Ван Клеемпут Жюль 2 0
Зоргане Адем 2 0
Бессиль Лоик 2 0
Зедадка Карим 2 0
Martin Wasinski 2 0
Коффи Херве 1 0
Николсон Шамар 1 0
Байо Вакун 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
30
12 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 11
18 Не забивали 18
2
6%
9
30%
1-15
4
11%
6
20%
16-30
6
17%
3
10%
31-45
6
17%
6
20%
46-60
7
20%
2
7%
61-75
10
29%
4
13%
76-90

Пропущено

21
23
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
4
19%
2
9%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
4
19%
8
35%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
5
24%
4
17%
76-90

Забито

28
22
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 23
3
11%
2
9%
1-15
6
21%
2
9%
16-30
5
18%
3
14%
31-45
2
7%
5
23%
46-60
7
25%
0
0%
61-75
5
18%
10
45%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
4
27%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
6
40%
4
27%
76-90

Забито

63
52
26 В 1-м тайме 25
37 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 17
7 Не забивали 9
5
8%
11
21%
1-15
10
16%
8
15%
16-30
11
17%
6
12%
31-45
8
13%
11
21%
46-60
14
22%
2
4%
61-75
15
24%
14
27%
76-90

Пропущено

36
38
16 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 18
8
22%
4
11%
1-15
3
8%
4
11%
16-30
5
14%
11
29%
31-45
4
11%
5
13%
46-60
5
14%
6
16%
61-75
11
31%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Андерлехт - Остенде 3:0 Андерлехт - Эйпен 3:1
АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Генк 2:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5
Шарлеруа
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шарлеруа - Дессель 0:0 Дендер - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Шарлеруа - Тинен 1:0
Мехелен - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Стандард 0:0 Ла-Лувьер Сентр - Шарлеруа 0:3 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Рюпель Бом - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Кнокке - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Антверпен - Шарлеруа 3:0 УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 33 23 5 5 75 - 27 74
2. Брюгге 33 20 9 4 70 - 37 69
3. Антверпен 33 19 5 9 54 - 37 62
4. Андерлехт 1:0 33 17 10 6 66 - 34 61
5. Гент 33 17 8 8 51 - 30 59
6. Мехелен 32 15 7 10 57 - 54 52
7. Шарлеруа 0:1 33 14 9 10 52 - 43 51
8. Сент-Трейден 33 14 6 13 39 - 40 48
9. Генк 32 13 6 13 59 - 47 45
10. Серкль Брюгге 33 12 8 13 49 - 45 44
11. АХ Лёвен 32 9 11 12 42 - 53 38
12. Кортрейк 33 9 10 14 41 - 45 37
13. Стандард 33 9 9 15 32 - 48 36
14. Остенде 33 9 7 17 32 - 61 34
15. Зульте-Варегем 33 8 8 17 42 - 66 32
16. Эйпен 32 8 8 16 37 - 54 32
17. Серен Юнайтед 33 8 4 21 30 - 68 28
18. Беерсхот-Вильрейк 33 4 4 25 33 - 72 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 1:0 17 10 5 2 38 - 19 35
2. Мехелен 17 10 4 3 36 - 24 34
3. Гент 16 10 3 3 32 - 16 33
4. Брюгге 16 9 6 1 34 - 16 33
5. Унион Сент-Жиллуаз 16 9 3 4 27 - 14 30
6. Антверпен 16 9 3 4 29 - 18 30
7. Генк 16 9 3 4 34 - 18 30
8. Шарлеруа 0:1 16 6 5 5 21 - 16 23
9. АХ Лёвен 16 6 4 6 20 - 25 22
10. Серкль Брюгге 17 6 4 7 23 - 20 22
11. Сент-Трейден 16 6 3 7 23 - 23 21
12. Кортрейк 16 5 4 7 21 - 21 19
13. Зульте-Варегем 17 5 4 8 23 - 32 19
14. Остенде 17 5 3 9 19 - 37 18
15. Серен Юнайтед 16 5 3 8 16 - 30 18
16. Эйпен 16 4 4 8 18 - 27 16
17. Стандард 17 3 5 9 15 - 26 14
18. Беерсхот-Вильрейк 17 4 1 12 16 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 17 14 2 1 48 - 13 44
2. Брюгге 17 11 3 3 36 - 21 36
3. Антверпен 17 10 2 5 25 - 19 32
4. Шарлеруа 0:1 17 8 4 5 31 - 27 28
5. Сент-Трейден 17 8 3 6 16 - 17 27
6. Гент 17 7 5 5 19 - 14 26
7. Андерлехт 1:0 16 7 5 4 28 - 15 26
8. Серкль Брюгге 16 6 4 6 26 - 25 22
9. Стандард 16 6 4 6 17 - 22 22
10. Мехелен 15 5 3 7 21 - 30 18
11. Кортрейк 17 4 6 7 20 - 24 18
12. Эйпен 16 4 4 8 19 - 27 16
13. АХ Лёвен 16 3 7 6 22 - 28 16
14. Остенде 16 4 4 8 13 - 24 16
15. Генк 16 4 3 9 25 - 29 15
16. Зульте-Варегем 16 3 4 9 19 - 34 13
17. Серен Юнайтед 17 3 1 13 14 - 38 10
18. Беерсхот-Вильрейк 16 0 3 13 17 - 38 3
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Андерлехт
Ничья
Шарлеруа
1.50
4.85
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