Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: Lotto Park
1:0
19' ГолКуаме Кристиан
60' Желтая карточкаОлссон Кристоффер
2:0
62' ГолЗиркзее Джошуа
64' Желтая карточкаБайо Вакун
3:0
79' ГолАмузу Френсис
85' Желтая карточкаГолизадех Али
4:0
86' ГолМурильо Микаэль
Ход матча
19'
1:0
62'
2:0
64'
79'
3:0
85'
86'
4:0
17
Гомес
Серхио
16
Коффи
Херве
18
Хейманс
Дан
10
Баджи
Юссуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
55 Кана МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Нападающий
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
История личных встреч
Андерлехт
Шарлеруа
24 матча
91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед
38 матчей
57.9%
10.5%
31.6%
22 победы 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
28.9%
50%
21.1%
11 побед 19 ничьих 8 побед
Второй тайм
39.5%
34.2%
26.3%
15 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|14
|0.42
|Рафаэлов Лиор
|12 (3)
|0.36
|Раман Бенито
|9 (1)
|0.27
|Версхарен Яри
|7
|0.21
|Куаме Кристиан
|7
|0.21
|Гомес Серхио
|5 (3)
|0.15
|Амузу Френсис
|5
|0.15
|Ашимеру Маджид
|3
|0.09
|Мурильо Микаэль
|2
|0.06
|Телин Исаак
|1
|0.03
|Худт Уэсли
|1
|0.03
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.03
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Магальян Лисандро
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|13
|0.39
|Голизадех Али
|6
|0.18
|Anass Zaroury
|5
|0.15
|Байо Вакун
|5 (1)
|0.15
|Мориока Риота
|4
|0.12
|Кайембе Йорис
|2
|0.06
|Зоргане Адем
|2
|0.06
|Хейманс Дан
|2
|0.06
|Ван Клеемпут Жюль
|2
|0.06
|Бессиль Лоик
|2
|0.06
|Илаймахаритра Марко
|1
|0.03
|Кнежевич Стефан
|1
|0.03
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.03
|Бедья Крис
|1
|0.03
|Фалл Мамаду
|1
|0.03
|Андреу Стелиос
|1
|0.03
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Дескотт Антони
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Микаэль
|7
|2
|Худт Уэсли
|5
|1
|Олссон Кристоффер
|6
|0
|Амузу Френсис
|6
|0
|Ашимеру Маджид
|4
|1
|Куаме Кристиан
|3
|1
|Гомес Серхио
|4
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Раман Бенито
|2
|1
|Магальян Лисандро
|3
|0
|Каллен Джош
|3
|0
|Рафаэлов Лиор
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Сарделла Киллиан
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Zeno Debast
|1
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голизадех Али
|7
|1
|Илаймахаритра Марко
|8
|0
|Jackson Tchatchoua
|7
|0
|Мориока Риота
|4
|0
|Кнежевич Стефан
|4
|0
|Кайембе Йорис
|4
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|2
|0
|Байо Вакун
|2
|0
|Зоргане Адем
|2
|0
|Бессиль Лоик
|2
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
39
30
13 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 11
18 Не забивали 19
2
5%
9
30%
1-15
5
13%
6
20%
16-30
6
15%
3
10%
31-45
6
15%
6
20%
46-60
8
21%
2
7%
61-75
12
31%
4
13%
76-90
Пропущено
21
27
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
4
19%
2
7%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
4
19%
8
30%
30%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
5
24%
6
22%
76-90
Забито
28
22
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 24
3
11%
2
9%
1-15
6
21%
2
9%
16-30
5
18%
3
14%
31-45
2
7%
5
23%
46-60
7
25%
0
0%
61-75
5
18%
10
45%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
4
27%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
6
40%
4
27%
76-90
Забито
67
52
27 В 1-м тайме 25
40 Во 2-м тайме 27
18 Забивали первыми 17
7 Не забивали 10
5
7%
11
21%
1-15
11
16%
8
15%
16-30
11
16%
6
12%
31-45
8
12%
11
21%
46-60
15
22%
2
4%
61-75
17
25%
14
27%
76-90
Пропущено
36
42
16 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 19
8
22%
4
10%
1-15
3
8%
5
12%
16-30
5
14%
11
26%
31-45
4
11%
5
12%
46-60
5
14%
7
17%
61-75
11
31%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Андерлехт - Остенде 3:0 Андерлехт - Эйпен 3:1
АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Генк 2:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5
Шарлеруа
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шарлеруа - Дессель 0:0 Дендер - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Шарлеруа - Тинен 1:0
Мехелен - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Стандард 0:0 Ла-Лувьер Сентр - Шарлеруа 0:3 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Рюпель Бом - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Кнокке - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Антверпен - Шарлеруа 3:0 УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|33
|23
|5
|5
|75 - 27
|74
|2.
|Брюгге
|33
|20
|9
|4
|70 - 37
|69
|3.
|Антверпен
|33
|19
|5
|9
|54 - 37
|62
|4.
|Андерлехт
|33
|17
|10
|6
|69 - 34
|61
|5.
|Гент
|33
|17
|8
|8
|51 - 30
|59
|6.
|Мехелен
|32
|15
|7
|10
|57 - 54
|52
|7.
|Шарлеруа
|33
|14
|9
|10
|52 - 46
|51
|8.
|Сент-Трейден
|33
|14
|6
|13
|39 - 40
|48
|9.
|Генк
|32
|13
|6
|13
|59 - 47
|45
|10.
|Серкль Брюгге
|33
|12
|8
|13
|49 - 45
|44
|11.
|АХ Лёвен
|32
|9
|11
|12
|42 - 53
|38
|12.
|Кортрейк
|33
|9
|10
|14
|41 - 45
|37
|13.
|Стандард
|33
|9
|9
|15
|32 - 48
|36
|14.
|Остенде
|33
|9
|7
|17
|32 - 61
|34
|15.
|Зульте-Варегем
|33
|8
|8
|17
|42 - 66
|32
|16.
|Эйпен
|32
|8
|8
|16
|37 - 54
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|33
|8
|4
|21
|30 - 68
|28
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|33
|4
|4
|25
|33 - 72
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|17
|10
|5
|2
|41 - 19
|35
|2.
|Мехелен
|17
|10
|4
|3
|36 - 24
|34
|3.
|Гент
|16
|10
|3
|3
|32 - 16
|33
|4.
|Брюгге
|16
|9
|6
|1
|34 - 16
|33
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|9
|3
|4
|27 - 14
|30
|6.
|Антверпен
|16
|9
|3
|4
|29 - 18
|30
|7.
|Генк
|16
|9
|3
|4
|34 - 18
|30
|8.
|Шарлеруа
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|9.
|АХ Лёвен
|16
|6
|4
|6
|20 - 25
|22
|10.
|Серкль Брюгге
|17
|6
|4
|7
|23 - 20
|22
|11.
|Сент-Трейден
|16
|6
|3
|7
|23 - 23
|21
|12.
|Кортрейк
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|13.
|Зульте-Варегем
|17
|5
|4
|8
|23 - 32
|19
|14.
|Остенде
|17
|5
|3
|9
|19 - 37
|18
|15.
|Серен Юнайтед
|16
|5
|3
|8
|16 - 30
|18
|16.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|17.
|Стандард
|17
|3
|5
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|17
|4
|1
|12
|16 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|14
|2
|1
|48 - 13
|44
|2.
|Брюгге
|17
|11
|3
|3
|36 - 21
|36
|3.
|Антверпен
|17
|10
|2
|5
|25 - 19
|32
|4.
|Шарлеруа
|17
|8
|4
|5
|31 - 30
|28
|5.
|Сент-Трейден
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|6.
|Гент
|17
|7
|5
|5
|19 - 14
|26
|7.
|Андерлехт
|16
|7
|5
|4
|28 - 15
|26
|8.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|9.
|Стандард
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|10.
|Мехелен
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|11.
|Кортрейк
|17
|4
|6
|7
|20 - 24
|18
|12.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|13.
|АХ Лёвен
|16
|3
|7
|6
|22 - 28
|16
|14.
|Остенде
|16
|4
|4
|8
|13 - 24
|16
|15.
|Генк
|16
|4
|3
|9
|25 - 29
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|3
|4
|9
|19 - 34
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|17
|3
|1
|13
|14 - 38
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|0
|3
|13
|17 - 38
|3