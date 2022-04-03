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  3. Норвегия: Типпелиген
Будё-Глимт
0:1
Перерыв

Стадион:
Русенборг
0'
0:1
15' Гол
Бёркеейет Тобиас
25' Желтая карточка
Хольм Ноа
44' Желтая карточка
Йенсен Виктор

Ход матча

15'
0:1
Бёркеейет Тобиас
(Йенсен Виктор)
25'
 
Хольм Ноа
44'
 
Йенсен Виктор

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Русенборг
1.46
4.65
6.65
Все Коэффициенты
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
14
Салтнес
Ульрик
9
Сольбаккен
Ола
11
Эспейор
Рунар
7
Пеллегрино
Амаль
1
Хансен
Андре
18
Renzo
Giampaoli
7
Хенриксен
Маркус
23
Вагич
Павле
2
Рейтан
Эрленд
Даль
20
Тагсет
Эдвард
21
Скарсем
Олаус
8
Бёркеейет
Тобиас
11
Йенсен
Виктор
10
Хольсе
Карло
9
Хольм
Ноа
Будё-Глимт
4-3-3
Русенборг
3-5-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Русенборг

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

26 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
6 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

Т
0:0
Т
2:2
Т
5:1
Т
2:3
ТМС
1:0
ТМК
3:1
Т
3:2
Т
2:0
Т
1:1
Т
0:1
Т
2:1
К
2:0
Т
0:0
Т
1:1
Т
1:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
Т
3:1
Т
2:2
ТМС
1:1
ТМС
3:1
Т
2:0
Т
0:4
Т
1:3
Т
1:1
ТМС
8:0

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 Олесунн - Будё-Глимт 0:3
Будё-Глимт - Селтик 2:0 Селтик - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Заря - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ЦСКА София 2:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1
Русенборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Русенборг - Рёуфосс 0:3 Русенборг - Тромсё 1:2 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Русенборг - Хёугесунн 0:0
Ранхейм - Русенборг 3:0 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Русенборг - Юргорден 1:2 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стабек - Русенборг 1:3 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Мольде - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:2 Русенборг - Лиллестрём 1:3 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Русенборг - Мьёндален 3:1 Викинг - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Йенсен Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Noah Holm получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Бёркеейет Тобиас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Русенборг
1.46
4.65
6.65
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Где смотреть матч Будё-Глимт 0:1 Русенборг онлайн

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Будё-Глимт
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