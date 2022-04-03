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  3. Норвегия: Типпелиген
Будё-Глимт
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 6465
Русенборг
0'
0:1
16' Гол
Бёркеейет Тобиас
25' Желтая карточка
Хольм Ноа
44' Желтая карточка
Йенсен Виктор
55' Желтая карточка
Тагсет Эдвард
62' Желтая карточка
Рейтан Эрленд Даль
1:1
63' Пенальти
Пеллегрино Амаль
2:1
70' Гол
Эспейор Рунар
2:2
75' Гол
Бёркеейет Тобиас
90'+6

Ход матча

16'
0:1
Бёркеейет Тобиас
(Йенсен Виктор)
25'
 
Хольм Ноа
44'
 
Йенсен Виктор
55'
 
Тагсет Эдвард
62'
 
Рейтан Эрленд Даль
63'
Пеллегрино Амаль
1:1
70'
Эспейор Рунар
(Вембангомо Брис)
2:1
75'
2:2
Бёркеейет Тобиас
(Скарсем Олаус)
79'
Бонифасе Виктор
Эспейор Рунар
 
79'
Сёрли Сондре
Сольбаккен Ола
 
82'
 
Хофф Вебьёрн
Скарсем Олаус
88'
 
Bryan Solhaug Fiabema
Хольм Ноа
90'
 
Перейра Адриан
Тагсет Эдвард

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
14
Салтнес
Ульрик
9
Сольбаккен
Ола
11
Эспейор
Рунар
7
Пеллегрино
Амаль
1
Хансен
Андре
18
Renzo
Giampaoli
7
Хенриксен
Маркус
23
Вагич
Павле
2
Рейтан
Эрленд
Даль
20
Тагсет
Эдвард
21
Скарсем
Олаус
8
Бёркеейет
Тобиас
11
Йенсен
Виктор
10
Хольсе
Карло
9
Хольм
Ноа
Будё-Глимт
4-3-3
Русенборг
3-5-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Русенборг

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

26 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
6 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

Т
0:0
Т
2:2
Т
5:1
Т
2:3
ТМС
1:0
ТМК
3:1
Т
3:2
Т
2:0
Т
1:1
Т
0:1
Т
2:1
К
2:0
Т
0:0
Т
1:1
Т
1:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
Т
3:1
Т
2:2
ТМС
1:1
ТМС
3:1
Т
2:0
Т
0:4
Т
1:3
Т
1:1
ТМС
8:0

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 Олесунн - Будё-Глимт 0:3
Будё-Глимт - Селтик 2:0 Селтик - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Заря - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ЦСКА София 2:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1
Русенборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Русенборг - Рёуфосс 0:3 Русенборг - Тромсё 1:2 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Русенборг - Хёугесунн 0:0
Ранхейм - Русенборг 3:0 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Русенборг - Юргорден 1:2 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стабек - Русенборг 1:3 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Мольде - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:2 Русенборг - Лиллестрём 1:3 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Русенборг - Мьёндален 3:1 Викинг - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Йенсен Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Noah Holm получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Бёркеейет Тобиас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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