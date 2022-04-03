Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
5:0
Второй тайм: 80'
Стадион: Кристал-арена
3' Желтая карточкаСадик Муджаид
1:0
11' ПенальтиОнуачу Пол
45' Желтая карточкаПресиадо Анхело
2:0
45' ПенальтиОнуачу Пол
3:0
46' ГолИто Дзюнъя
51' Желтая карточкаДжегго Джеймс
4:0
68' ГолХейнен Бриан
5:0
80' ГолОнуачу Пол
Ход матча
11'
1:0
45'
45'
2:0
46'
46'
3:0
51'
68'
4:0
80'
5:0
24
Ойен
Люка
18
Онуачу
Пол
28
Эрис
Жонатан
32
Бек
Андреас
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
29
Нуху
Айзек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
-
38 Джон КелвинНападающий
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бек АндреасПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Нуху АйзекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Valkanis
История личных встреч
Генк
Эйпен
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
16 матчей
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|18 (6)
|0.55
|Бонгонда Тео
|10 (1)
|0.3
|Ито Дзюнъя
|7
|0.21
|Грошовски Патрик
|5
|0.15
|Хейнен Бриан
|5
|0.15
|Торстведт Кристиан
|4
|0.12
|Угбо Ике
|3
|0.09
|Муньос Даниэль
|2
|0.06
|Ойен Люка
|2
|0.06
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0.06
|Садик Муджаид
|2
|0.06
|Лукуми Джон
|1
|0.03
|Немет Ондраш
|1
|0.03
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|9 (1)
|0.27
|Агбаду Эммануэль
|5
|0.15
|Нгой Жульен
|4
|0.12
|Каембе Эдо
|4
|0.12
|Петерс Стеф
|2
|0.06
|Ламбер Борис
|2
|0.06
|Нуху Айзек
|2
|0.06
|Эрис Жонатан
|2
|0.06
|Н'Дри Конан
|1
|0.03
|Бек Андреас
|1
|0.03
|Колс Йенс
|1
|0.03
|Эмбало Карлос
|1
|0.03
|Кейта Сибири
|1
|0.03
|Gary Magnee
|1
|0.03
|Амат Хорди
|0
|0
|Коне Мамаду
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артеага Херардо
|4
|1
|Торстведт Кристиан
|4
|1
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Грошовски Патрик
|4
|0
|Ито Дзюнъя
|4
|0
|Садик Муджаид
|2
|1
|Онуачу Пол
|3
|0
|Эйтинг Карел
|3
|0
|Пресиадо Анхело
|3
|0
|Лукуми Джон
|3
|0
|Бонгонда Тео
|2
|0
|Куэста Карлос
|2
|0
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Угбо Ике
|1
|0
|Мохаммед Азиз
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амат Хорди
|6
|2
|Петерс Стеф
|9
|0
|Агбаду Эммануэль
|8
|0
|Ламбер Борис
|7
|0
|Бек Андреас
|6
|0
|Колс Йенс
|5
|0
|Превляк Смаил
|5
|0
|Деом Жером
|5
|0
|Нуху Айзек
|5
|0
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Н'Дри Конан
|3
|0
|Джегго Джеймс
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Gary Magnee
|2
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Нуруден Абдул
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Кейта Сибири
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
20
14 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
18 Не забивали 22
2
6%
3
15%
1-15
5
15%
2
10%
16-30
7
21%
4
20%
31-45
6
18%
3
15%
46-60
4
12%
1
5%
61-75
9
27%
7
35%
76-90
Пропущено
19
26
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
3
12%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
6
32%
4
15%
31-45
3
16%
3
12%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
7
37%
10
38%
76-90
Забито
25
17
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
5
20%
3
18%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
4
16%
3
18%
31-45
6
24%
1
6%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
7
28%
3
18%
76-90
Пропущено
29
28
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
3
10%
5
18%
1-15
5
17%
4
14%
16-30
6
21%
5
18%
31-45
4
14%
6
21%
46-60
4
14%
2
7%
61-75
7
24%
6
21%
76-90
Забито
58
37
24 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 11
6 Не забивали 12
7
12%
6
16%
1-15
6
10%
5
14%
16-30
11
19%
7
19%
31-45
12
21%
4
11%
46-60
6
10%
5
14%
61-75
16
28%
10
27%
76-90
Пропущено
48
54
22 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 27
3
6%
8
15%
1-15
7
15%
7
13%
16-30
12
25%
9
17%
31-45
7
15%
9
17%
46-60
5
10%
5
9%
61-75
14
29%
29%
16
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брюгге - Генк 3:1 Генк - Сент-Трейден 0:1 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Генк - Кортрейк 2:0
Андерлехт - Генк 2:0 Генк - Мехелен 4:1 Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1
Эйпен
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1
Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Эйпен - Стандард 0:2 Кортрейк - Эйпен 1:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|33
|23
|5
|5
|75 - 27
|74
|2.
|Брюгге
|33
|20
|9
|4
|70 - 37
|69
|3.
|Антверпен
|33
|19
|5
|9
|54 - 37
|62
|4.
|Андерлехт
|33
|17
|10
|6
|69 - 34
|61
|5.
|Гент
|33
|17
|8
|8
|51 - 30
|59
|6.
|Мехелен
|32
|15
|7
|10
|57 - 54
|52
|7.
|Шарлеруа
|33
|14
|9
|10
|52 - 46
|51
|8.
|Генк
|5:0
|33
|14
|6
|13
|64 - 47
|48
|9.
|Сент-Трейден
|33
|14
|6
|13
|39 - 40
|48
|10.
|Серкль Брюгге
|33
|12
|8
|13
|49 - 45
|44
|11.
|АХ Лёвен
|32
|9
|11
|12
|42 - 53
|38
|12.
|Кортрейк
|33
|9
|10
|14
|41 - 45
|37
|13.
|Стандард
|33
|9
|9
|15
|32 - 48
|36
|14.
|Остенде
|33
|9
|7
|17
|32 - 61
|34
|15.
|Зульте-Варегем
|33
|8
|8
|17
|42 - 66
|32
|16.
|Эйпен
|0:5
|33
|8
|8
|17
|37 - 59
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|33
|8
|4
|21
|30 - 68
|28
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|33
|4
|4
|25
|33 - 72
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|17
|10
|5
|2
|41 - 19
|35
|2.
|Мехелен
|17
|10
|4
|3
|36 - 24
|34
|3.
|Гент
|16
|10
|3
|3
|32 - 16
|33
|4.
|Брюгге
|16
|9
|6
|1
|34 - 16
|33
|5.
|Генк
|5:0
|17
|10
|3
|4
|39 - 18
|33
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|9
|3
|4
|27 - 14
|30
|7.
|Антверпен
|16
|9
|3
|4
|29 - 18
|30
|8.
|Шарлеруа
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|9.
|АХ Лёвен
|16
|6
|4
|6
|20 - 25
|22
|10.
|Серкль Брюгге
|17
|6
|4
|7
|23 - 20
|22
|11.
|Сент-Трейден
|16
|6
|3
|7
|23 - 23
|21
|12.
|Кортрейк
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|13.
|Зульте-Варегем
|17
|5
|4
|8
|23 - 32
|19
|14.
|Остенде
|17
|5
|3
|9
|19 - 37
|18
|15.
|Серен Юнайтед
|16
|5
|3
|8
|16 - 30
|18
|16.
|Эйпен
|0:5
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|17.
|Стандард
|17
|3
|5
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|17
|4
|1
|12
|16 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|14
|2
|1
|48 - 13
|44
|2.
|Брюгге
|17
|11
|3
|3
|36 - 21
|36
|3.
|Антверпен
|17
|10
|2
|5
|25 - 19
|32
|4.
|Шарлеруа
|17
|8
|4
|5
|31 - 30
|28
|5.
|Сент-Трейден
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|6.
|Гент
|17
|7
|5
|5
|19 - 14
|26
|7.
|Андерлехт
|16
|7
|5
|4
|28 - 15
|26
|8.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|9.
|Стандард
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|10.
|Мехелен
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|11.
|Кортрейк
|17
|4
|6
|7
|20 - 24
|18
|12.
|Эйпен
|0:5
|17
|4
|4
|9
|19 - 32
|16
|13.
|АХ Лёвен
|16
|3
|7
|6
|22 - 28
|16
|14.
|Остенде
|16
|4
|4
|8
|13 - 24
|16
|15.
|Генк
|5:0
|16
|4
|3
|9
|25 - 29
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|3
|4
|9
|19 - 34
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|17
|3
|1
|13
|14 - 38
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|0
|3
|13
|17 - 38
|3