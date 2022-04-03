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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Генк
5:0
Конец матча

Стадион:
Эйпен
0'
3' Желтая карточка
Садик Муджаид
1:0
11' Пенальти
Онуачу Пол
45' Желтая карточка
Пресиадо Анхело
2:0
45' Пенальти
Онуачу Пол
3:0
46' Гол
Ито Дзюнъя
51' Желтая карточка
Джегго Джеймс
4:0
68' Гол
Хейнен Бриан
5:0
79' Гол
Онуачу Пол
90'+1
26
Вандервоордт
Маартен
77
Пресиадо
Анхело
3
Садик
Муджаид
2
Маккензи
Марк
4
Мохаммед
Азиз
6
Юклеред
Симен
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
24
Ойен
Люка
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
33
Нуруден
Абдул
28
Эрис
Жонатан
22
Агбаду
Эммануэль
3
Алло
Тедди
32
Бек
Андреас
4
Джегго
Джеймс
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
8
Петерс
Стеф
29
Нуху
Айзек
9
Превляк
Смаил
Генк
5-3-2
Эйпен
3-4-1-2

История личных встреч

Генк
Эйпен

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

16 матчей

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
3:2
ТМК
2:0
ПДА
1:4
ПДА
4:0
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
3:3
ЛППОЗПВЛЕ
2:1
ЛППОЗПВЛЕ
1:1
ЛП
0:1
ЛП
2:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 19 (6) 0.58
Бонгонда Тео 10 (1) 0.3
Ито Дзюнъя 7 0.21
Грошовски Патрик 5 0.15
Хейнен Бриан 5 0.15
Торстведт Кристиан 4 0.12
Угбо Ике 3 0.09
Муньос Даниэль 2 0.06
Ойен Люка 2 0.06
Пейнтсил Джозеф 2 0.06
Садик Муджаид 2 0.06
Лукуми Джон 1 0.03
Немет Ондраш 1 0.03
Ндайишимий Майк 0 0
Артеага Херардо 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 9 (1) 0.27
Агбаду Эммануэль 5 0.15
Нгой Жульен 4 0.12
Каембе Эдо 4 0.12
Петерс Стеф 2 0.06
Ламбер Борис 2 0.06
Нуху Айзек 2 0.06
Эрис Жонатан 2 0.06
Н'Дри Конан 1 0.03
Бек Андреас 1 0.03
Колс Йенс 1 0.03
Эмбало Карлос 1 0.03
Кейта Сибири 1 0.03
Gary Magnee 1 0.03
Амат Хорди 0 0
Коне Мамаду 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артеага Херардо 4 1
Торстведт Кристиан 4 1
Муньос Даниэль 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 4 0
Ито Дзюнъя 4 0
Садик Муджаид 2 1
Онуачу Пол 3 0
Эйтинг Карел 3 0
Пресиадо Анхело 3 0
Лукуми Джон 3 0
Бонгонда Тео 2 0
Куэста Карлос 2 0
Пейнтсил Джозеф 2 0
Маккензи Марк 2 0
Угбо Ике 1 0
Мохаммед Азиз 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амат Хорди 6 2
Петерс Стеф 9 0
Агбаду Эммануэль 8 0
Ламбер Борис 7 0
Бек Андреас 6 0
Колс Йенс 5 0
Превляк Смаил 5 0
Деом Жером 5 0
Нуху Айзек 5 0
Эрис Жонатан 3 0
Н'Дри Конан 3 0
Джегго Джеймс 2 0
Нгой Жульен 2 0
Каембе Эдо 2 0
Gary Magnee 2 0
Коне Мамаду 1 0
Химмельман Робин 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Нуруден Абдул 1 0
Роча Леонардо 1 0
Кейта Сибири 1 0

Голы по времени матча

Забито

38
20
16 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
18 Не забивали 23
3
8%
3
15%
1-15
5
13%
2
10%
16-30
8
21%
4
20%
31-45
7
18%
3
15%
46-60
5
13%
1
5%
61-75
10
26%
7
35%
76-90

Пропущено

19
31
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
0
0%
4
13%
1-15
2
11%
3
10%
16-30
6
32%
5
16%
31-45
3
16%
4
13%
46-60
1
5%
4
13%
61-75
7
37%
11
35%
76-90

Забито

25
17
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 23
5
20%
3
18%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
4
16%
3
18%
31-45
6
24%
1
6%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
7
28%
3
18%
76-90

Пропущено

29
28
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
3
10%
5
18%
1-15
5
17%
4
14%
16-30
6
21%
5
18%
31-45
4
14%
6
21%
46-60
4
14%
2
7%
61-75
7
24%
6
21%
76-90

Забито

63
37
26 В 1-м тайме 18
37 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 11
6 Не забивали 13
8
13%
6
16%
1-15
6
10%
5
14%
16-30
12
19%
7
19%
31-45
13
21%
4
11%
46-60
7
11%
5
14%
61-75
17
27%
10
27%
76-90

Пропущено

48
59
22 В 1-м тайме 26
26 Во 2-м тайме 33
17 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 28
3
6%
9
15%
1-15
7
15%
7
12%
16-30
12
25%
10
17%
31-45
7
15%
10
17%
46-60
5
10%
6
10%
61-75
14
29%
29%
17
29%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брюгге - Генк 3:1 Генк - Сент-Трейден 0:1 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Генк - Кортрейк 2:0
Андерлехт - Генк 2:0 Генк - Мехелен 4:1 Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1
Эйпен
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1
Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Эйпен - Стандард 0:2 Кортрейк - Эйпен 1:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 33 23 5 5 75 - 27 74
2. Брюгге 33 20 9 4 70 - 37 69
3. Антверпен 33 19 5 9 54 - 37 62
4. Андерлехт 33 17 10 6 69 - 34 61
5. Гент 33 17 8 8 51 - 30 59
6. Мехелен 32 15 7 10 57 - 54 52
7. Шарлеруа 33 14 9 10 52 - 46 51
8. Генк 33 14 6 13 64 - 47 48
9. Сент-Трейден 33 14 6 13 39 - 40 48
10. Серкль Брюгге 33 12 8 13 49 - 45 44
11. АХ Лёвен 32 9 11 12 42 - 53 38
12. Кортрейк 33 9 10 14 41 - 45 37
13. Стандард 33 9 9 15 32 - 48 36
14. Остенде 33 9 7 17 32 - 61 34
15. Зульте-Варегем 33 8 8 17 42 - 66 32
16. Эйпен 33 8 8 17 37 - 59 32
17. Серен Юнайтед 33 8 4 21 30 - 68 28
18. Беерсхот-Вильрейк 33 4 4 25 33 - 72 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 17 10 5 2 41 - 19 35
2. Мехелен 17 10 4 3 36 - 24 34
3. Гент 16 10 3 3 32 - 16 33
4. Брюгге 16 9 6 1 34 - 16 33
5. Генк 17 10 3 4 39 - 18 33
6. Унион Сент-Жиллуаз 16 9 3 4 27 - 14 30
7. Антверпен 16 9 3 4 29 - 18 30
8. Шарлеруа 16 6 5 5 21 - 16 23
9. АХ Лёвен 16 6 4 6 20 - 25 22
10. Серкль Брюгге 17 6 4 7 23 - 20 22
11. Сент-Трейден 16 6 3 7 23 - 23 21
12. Кортрейк 16 5 4 7 21 - 21 19
13. Зульте-Варегем 17 5 4 8 23 - 32 19
14. Остенде 17 5 3 9 19 - 37 18
15. Серен Юнайтед 16 5 3 8 16 - 30 18
16. Эйпен 16 4 4 8 18 - 27 16
17. Стандард 17 3 5 9 15 - 26 14
18. Беерсхот-Вильрейк 17 4 1 12 16 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 17 14 2 1 48 - 13 44
2. Брюгге 17 11 3 3 36 - 21 36
3. Антверпен 17 10 2 5 25 - 19 32
4. Шарлеруа 17 8 4 5 31 - 30 28
5. Сент-Трейден 17 8 3 6 16 - 17 27
6. Гент 17 7 5 5 19 - 14 26
7. Андерлехт 16 7 5 4 28 - 15 26
8. Серкль Брюгге 16 6 4 6 26 - 25 22
9. Стандард 16 6 4 6 17 - 22 22
10. Мехелен 15 5 3 7 21 - 30 18
11. Кортрейк 17 4 6 7 20 - 24 18
12. Эйпен 17 4 4 9 19 - 32 16
13. АХ Лёвен 16 3 7 6 22 - 28 16
14. Остенде 16 4 4 8 13 - 24 16
15. Генк 16 4 3 9 25 - 29 15
16. Зульте-Варегем 16 3 4 9 19 - 34 13
17. Серен Юнайтед 17 3 1 13 14 - 38 10
18. Беерсхот-Вильрейк 16 0 3 13 17 - 38 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Онуачу Пол из команды Генк забивает с точки!
  • Желтая карточка
    45'
    Пресиадо Анхело получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Онуачу Пол из команды Генк забивает с точки!
  • Желтая карточка
    3'
    Садик Муджаид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Генк 5:0 Эйпен онлайн

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