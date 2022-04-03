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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Первый тайм: 11'
Атлетико Платенсе
0' 11'
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Атлетико Платенсе
2.01
3.40
4.08
Все Коэффициенты
12
Ramiro
Macagno
14
Armando
Mendez
25
Victor
Velazquez
4
Willer
Ditta
3
Martin
Luciano
7
Juan
Fernando
Garro
15
Diego
Calcaterra
13
Juan
Sforza
44
Francisco
Gonzalez2
9
Juan
Manuel
Garcia
10
Nicolas
Castro
22
Marcos
Ledesma
13
Nicolas
Morgantini
2
Kevin
Andrade
24
Juan
Pablo
Pignani
3
Juan
Infante
8
Mauro
Bogado
18
Horacio
Tijanovich
21
Ivan
Gomez
10
Franco
Baldassarra
26
Ignacio
Schor
9
Бергессио
Гонсало
Ньюэллс Олд Бойз
4-4-2
Атлетико Платенсе
4-1-4-1

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Атлетико Платенсе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛП
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Manuel Garcia 2 0.29
Nicolas Castro 2 0.29
Francisco Gonzalez2 1 0.14
Juan Fernando Garro 1 0.14
Ramiro Sordo 1 0.14
Juan Sforza 1 0.14
Nazareno Funez 1 0.14
Лема Кристиан 1 (1) 0.14
Реаско Джоркаефф 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергессио Гонсало 2 (1) 0.29
Ivan Gomez 2 0.29
Кантерос Гектор 1 0.14
Rodrigo Contreras 1 0.14
Ignacio Schor 0 0
Facundo Russo 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Пабло II 5 0
Julian Fernandez II 5 0
Willer Ditta 3 0
Juan Manuel Garcia 2 0
Juan Sforza 2 0
Martin Luciano 2 0
Juan Fernando Garro 1 0
Лема Кристиан 1 0
Justo Giani 1 0
Armando Mendez 1 0
Marco Campagnaro 1 0
Guillermo Balzi 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергессио Гонсало 2 0
Horacio Tijanovich 2 0
Nicolas Morgantini 2 0
Haibrany Ruiz Diaz 2 0
Kevin Andrade 2 0
Бертоло Николас 1 0
Rodrigo Contreras 1 0
Facundo Cardozo 1 0
Мансилья Брайан 1 0
Juan Pablo Pignani 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
10%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
3
43%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
4
50%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1
Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 8 5 3 0 18 - 6 18
2. Ривер Плейт 8 5 1 2 15 - 6 16
3. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 8 4 2 2 10 - 8 14
4. Дефенса и Хустисия 8 4 2 2 15 - 13 14
5. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Унион Санта-Фе 8 4 2 2 7 - 5 14
7. Банфилд 8 3 2 3 11 - 9 11
8. Сармиенто 8 3 2 3 10 - 13 11
9. Химнасия Ла-Плата 8 2 3 3 8 - 15 9
10. Атлетико Платенсе 0:0 8 2 2 4 6 - 10 8
11. Патронато Парана 8 2 1 5 6 - 12 7
12. Сан-Лоренсо 8 1 4 3 6 - 8 7
13. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 8 5
14. Атлетико Тукуман 8 1 2 5 4 - 14 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 8 4 3 1 11 - 8 15
2. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 15 - 12 15
3. Альдосиви 8 4 1 3 11 - 8 13
4. Тигре 7 3 3 1 9 - 3 12
5. Колон 8 3 3 2 10 - 8 12
6. Уракан 8 3 2 3 10 - 10 11
7. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 4 2 8 - 8 10
8. Индепендьенте Авельянеда 8 2 4 2 10 - 10 10
9. Барракас Централь 8 3 0 5 9 - 13 9
10. Велес Сарсфилд 8 2 3 3 6 - 6 9
11. Годой Крус 8 2 3 3 14 - 16 9
12. Арсенал Саранди 8 1 5 2 10 - 11 8
13. Росарио Сентраль 7 2 1 4 6 - 9 7
14. Ланус 8 1 3 4 7 - 10 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Расинг Авельянеда 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
5. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 4 7
6. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 4 2 1 1 5 - 2 7
8. Атлетико Платенсе 0:0 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Дефенса и Хустисия 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Банфилд 4 1 1 2 6 - 5 4
11. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Атлетико Тукуман 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Патронато Парана 4 1 1 2 2 - 3 4
14. Сан-Лоренсо 4 0 2 2 4 - 6 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Велес Сарсфилд 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
4. Тигре 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Барракас Централь 4 2 0 2 4 - 5 6
8. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Бока Хуниорс 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Годой Крус 4 0 3 1 7 - 9 3
14. Росарио Сентраль 4 1 0 3 3 - 6 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 4 3 0 1 5 - 2 9
2. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
3. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
4. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 4 2 1 1 5 - 6 7
7. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Сармиенто 4 1 0 3 3 - 8 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 4 2
11. Атлетико Платенсе 0:0 4 0 2 2 2 - 7 2
12. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
13. Тальерес Кордоба 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Альдосиви 4 2 0 2 6 - 5 6
3. Годой Крус 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Эстудиантес Ла Плата 4 1 3 0 8 - 7 6
6. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
7. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
8. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
12. Арсенал Саранди 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
14. Ланус 4 0 1 3 4 - 8 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Атлетико Платенсе
2.01
3.40
4.08
Все Коэффициенты
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