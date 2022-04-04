Аргентина: Лига професиональ 2022
3:1
Конец матча
1:0
28' ГолJuan Fernando Garro
37' Желтая карточкаMauro Bogado
1:1
44' ГолIgnacio Schor
45' Желтая карточкаIvan Gomez
48' Желтая карточкаHoracio Tijanovich
53' Желтая карточкаJuan Infante
2:1
54' ПенальтиNicolas Castro
62' Желтая карточкаDiego Calcaterra
82' Желтая карточкаJusto Giani
3:1
85' ГолРеаско Джоркаефф
88' Желтая карточкаVictor Velazquez
Ход матча
28'
37'
44'
1:1
45'
53'
54'
2:1
62'
82'
85'
88'
13
Juan
Sforza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
55 Tomas Jacob
-
-
-
17 Justo Giani
-
26 Ramiro Sordo
-
-
27 Cingolani
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Claudio Sponton
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Атлетико Платенсе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Castro
|3 (1)
|0.38
|Juan Manuel Garcia
|2
|0.25
|Juan Fernando Garro
|2
|0.25
|Francisco Gonzalez2
|1
|0.13
|Реаско Джоркаефф
|1
|0.13
|Ramiro Sordo
|1
|0.13
|Nazareno Funez
|1
|0.13
|Juan Sforza
|1
|0.13
|Лема Кристиан
|1 (1)
|0.13
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергессио Гонсало
|2 (1)
|0.25
|Ivan Gomez
|2
|0.25
|Ignacio Schor
|1
|0.13
|Кантерос Гектор
|1
|0.13
|Rodrigo Contreras
|1
|0.13
|Juan Infante
|0
|0
|Facundo Russo
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Пабло II
|5
|0
|Julian Fernandez II
|5
|0
|Willer Ditta
|3
|0
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|Justo Giani
|2
|0
|Juan Sforza
|2
|0
|Martin Luciano
|2
|0
|Juan Fernando Garro
|1
|0
|Лема Кристиан
|1
|0
|Victor Velazquez
|1
|0
|Armando Mendez
|1
|0
|Diego Calcaterra
|1
|0
|Marco Campagnaro
|1
|0
|Guillermo Balzi
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Horacio Tijanovich
|3
|0
|Бергессио Гонсало
|2
|0
|Nicolas Morgantini
|2
|0
|Haibrany Ruiz Diaz
|2
|0
|Kevin Andrade
|2
|0
|Бертоло Николас
|1
|0
|Mauro Bogado
|1
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Rodrigo Contreras
|1
|0
|Facundo Cardozo
|1
|0
|Мансилья Брайан
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Juan Pablo Pignani
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
75%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
38%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
3
38%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
4
44%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1
Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|15 - 6
|16
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|4.
|Дефенса и Хустисия
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|7.
|Банфилд
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|8.
|Сармиенто
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|3
|3
|8 - 15
|9
|10.
|Патронато Парана
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|12.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|13.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|14.
|Атлетико Тукуман
|8
|1
|2
|5
|4 - 14
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|15 - 12
|15
|3.
|Альдосиви
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|4.
|Тигре
|0:0
|8
|3
|4
|1
|9 - 3
|13
|5.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|6.
|Уракан
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|9.
|Барракас Централь
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|10.
|Велес Сарсфилд
|8
|2
|3
|3
|6 - 6
|9
|11.
|Годой Крус
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|12.
|Росарио Сентраль
|0:0
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|13.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|14.
|Ланус
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|Сармиенто
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|8.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|11.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Тигре
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|3.
|Велес Сарсфилд
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Барракас Централь
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|8.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Годой Крус
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|14.
|Росарио Сентраль
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|2.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|7.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|9.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|11.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|3.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|Тигре
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|7.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|8.
|Росарио Сентраль
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|14.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1