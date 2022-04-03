  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професиональ 2022

Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Бока Хуниорс
0:0
Первый тайм: 27'
Арсенал Саранди
0' 27'
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Арсенал Саранди
1.58
3.90
6.60
Все Коэффициенты
1
Росси
Агустин
57
Вейгандт
Марсело
4
Фигаль
Хорхе
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
14
Эстебан
Ролон
10
Сальвио
Эдуардо
16
Молинас
Аарон
22
Вилья
Себастьян
38
Васкес
Луис
1
Вернер
Аксель
4
Cristian
Chimino
14
Gonzalo
Goni
3
Lucas
Suarez
II
15
Перес
Дамиан
28
William
Machado
30
Mauro
Pitton
5
Dardo
Federico
Miloc
10
Facundo
Kruspzky
27
Sebastian
Lomonaco
20
Alexander
Diaz
Бока Хуниорс
4-2-3-1
Арсенал Саранди
4-4-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Арсенал Саранди

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛП
1:1
КДМЭП
1:1
С
5:1
С
2:0
П
3:0
П
1:2
П
1:1
П
4:2
П
3:2
П
1:0
П
1:0
П
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 3 0.38
Бенедетто Дарио 3 (1) 0.38
Адвинкула Луис 1 0.13
Искиэрдос Карлос 1 0.13
Фабра Франк 1 0.13
Кампусано Хорман 0 0
Молинас Аарон 0 0
Васкес Луис 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Lomonaco 3 (1) 0.38
Facundo Kruspzky 1 0.13
Lucas Brochero 1 0.13
Joaquin Ibanez III 1 0.13
Gonzalo Goni 1 0.13
Alexander Diaz 1 0.13
Dardo Federico Miloc 0 0
Alejo Antilef 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабра Франк 3 1
Адвинкула Луис 3 0
Фернандес Пол 3 0
Рохо Маркос 2 0
Вилья Себастьян 2 0
Себальос Эсекиэль 2 0
Молинас Аарон 2 0
Самбрано Очандарте 1 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0
Орсини Николас 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Росси Агустин 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Suarez II 3 0
Gonzalo Goni 3 0
Franco Sergio Martinez 1 1
Dardo Federico Miloc 2 0
Lucas Brochero 2 0
Перес Дамиан 1 0
Mauro Pitton 1 0
Sebastian Lomonaco 1 0
Ignacio Gariglio 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
3
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
4
44%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
4
67%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1
Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1
Арсенал Саранди
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Арсенал Саранди - Ланус 2:2
Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Уракан - Арсенал Саранди 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 8 5 3 0 18 - 6 18
2. Ривер Плейт 8 5 1 2 15 - 6 16
3. Дефенса и Хустисия 8 4 2 2 15 - 13 14
4. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 10 - 7 14
5. Унион Санта-Фе 8 4 2 2 7 - 5 14
6. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Банфилд 8 3 2 3 11 - 9 11
8. Сармиенто 8 3 2 3 10 - 13 11
9. Химнасия Ла-Плата 8 2 3 3 8 - 15 9
10. Патронато Парана 8 2 1 5 6 - 12 7
11. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 6 - 10 7
12. Сан-Лоренсо 7 1 3 3 5 - 7 6
13. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 8 5
14. Атлетико Тукуман 7 1 1 5 3 - 13 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 0:0 8 4 3 1 9 - 6 15
2. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 15 - 12 15
3. Альдосиви 8 4 1 3 11 - 8 13
4. Тигре 7 3 3 1 9 - 3 12
5. Колон 8 3 3 2 10 - 8 12
6. Уракан 8 3 2 3 10 - 10 11
7. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 4 2 8 - 8 10
8. Индепендьенте Авельянеда 8 2 4 2 10 - 10 10
9. Барракас Централь 8 3 0 5 9 - 13 9
10. Велес Сарсфилд 8 2 3 3 6 - 6 9
11. Годой Крус 8 2 3 3 14 - 16 9
12. Арсенал Саранди 0:0 8 1 5 2 8 - 9 8
13. Росарио Сентраль 7 2 1 4 6 - 9 7
14. Ланус 8 1 3 4 7 - 10 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Расинг Авельянеда 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
5. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 4 7
6. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 2 6
8. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Дефенса и Хустисия 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Банфилд 4 1 1 2 6 - 5 4
11. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Атлетико Тукуман 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Патронато Парана 4 1 1 2 2 - 3 4
14. Сан-Лоренсо 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Велес Сарсфилд 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
4. Тигре 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Барракас Централь 4 2 0 2 4 - 5 6
8. Арсенал Саранди 0:0 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Бока Хуниорс 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Годой Крус 4 0 3 1 7 - 9 3
14. Росарио Сентраль 4 1 0 3 3 - 6 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 4 3 0 1 5 - 2 9
2. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
3. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
4. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 5 - 6 7
7. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Сармиенто 4 1 0 3 3 - 8 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 4 2
11. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
13. Тальерес Кордоба 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 0:0 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Альдосиви 4 2 0 2 6 - 5 6
3. Годой Крус 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Эстудиантес Ла Плата 4 1 3 0 8 - 7 6
6. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
7. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
8. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
12. Арсенал Саранди 0:0 4 0 2 2 3 - 5 2
13. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
14. Ланус 4 0 1 3 4 - 8 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Арсенал Саранди
1.58
3.90
6.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бока Хуниорс 0:0 Арсенал Саранди онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Бока Хуниорс
Арсенал Саранди

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 