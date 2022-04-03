Аргентина: Лига професиональ 2022
0:0
Первый тайм: 27'
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
38
Васкес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Авила ГастонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
30 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Julian Navas
-
-
21 Leonel Picco
-
-
29 Edwin Torres
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Бока Хуниорс
Арсенал Саранди
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|3
|0.38
|Бенедетто Дарио
|3 (1)
|0.38
|Адвинкула Луис
|1
|0.13
|Искиэрдос Карлос
|1
|0.13
|Фабра Франк
|1
|0.13
|Кампусано Хорман
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Васкес Луис
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Lomonaco
|3 (1)
|0.38
|Facundo Kruspzky
|1
|0.13
|Lucas Brochero
|1
|0.13
|Joaquin Ibanez III
|1
|0.13
|Gonzalo Goni
|1
|0.13
|Alexander Diaz
|1
|0.13
|Dardo Federico Miloc
|0
|0
|Alejo Antilef
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабра Франк
|3
|1
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Фернандес Пол
|3
|0
|Рохо Маркос
|2
|0
|Вилья Себастьян
|2
|0
|Себальос Эсекиэль
|2
|0
|Молинас Аарон
|2
|0
|Самбрано Очандарте
|1
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Suarez II
|3
|0
|Gonzalo Goni
|3
|0
|Franco Sergio Martinez
|1
|1
|Dardo Federico Miloc
|2
|0
|Lucas Brochero
|2
|0
|Перес Дамиан
|1
|0
|Mauro Pitton
|1
|0
|Sebastian Lomonaco
|1
|0
|Ignacio Gariglio
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
3
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
4
44%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
4
67%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1
Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1
Арсенал Саранди
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Арсенал Саранди - Ланус 2:2
Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Уракан - Арсенал Саранди 1:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|15 - 6
|16
|3.
|Дефенса и Хустисия
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|5.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Банфилд
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|8.
|Сармиенто
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|3
|3
|8 - 15
|9
|10.
|Патронато Парана
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|12.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|14.
|Атлетико Тукуман
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|0:0
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|15 - 12
|15
|3.
|Альдосиви
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|4.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|9 - 3
|12
|5.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|6.
|Уракан
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|9.
|Барракас Централь
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|10.
|Велес Сарсфилд
|8
|2
|3
|3
|6 - 6
|9
|11.
|Годой Крус
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|12.
|Арсенал Саранди
|0:0
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|13.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|14.
|Ланус
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Сармиенто
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|11.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Велес Сарсфилд
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|Тигре
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Барракас Централь
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|8.
|Арсенал Саранди
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Бока Хуниорс
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Годой Крус
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|14.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|2.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|7.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|9.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|11.
|Атлетико Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|3.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|7.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|Арсенал Саранди
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|13.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|14.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1