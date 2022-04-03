Аргентина: Лига професиональ 2022
1:0
Второй тайм: 49'
43' Желтая карточкаRenzo Tesuri
1:0
49' ГолАдриан Рикардо
Ход матча
43'
49'
1:0
27
Jalil
Elias
11
Барейро
Адам
24
Renzo
Tesuri
18
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Jalil EliasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
46 Силва ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Siro Rosane
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pedro Troglio
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Renzo TesuriЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ramiro RuizПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Franco Coman
-
-
21 Martin Garay
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Атлетико Тукуман
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agustin Martegani
|1
|0.13
|Сапата Кристиан
|1
|0.13
|Адриан Рикардо
|1
|0.13
|Yeison Gordillo
|1
|0.13
|Francisco Flores
|0
|0
|Nicolas Fernandez I
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Augusto Lotti
|1
|0.13
|Андрада Федерико
|1
|0.13
|Alexis Doldan
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yeison Gordillo
|3
|1
|Барейро Адам
|3
|0
|Federico Gattoni
|2
|0
|Nicolas Fernandez5
|2
|0
|Francisco Flores
|1
|0
|Ezequiel Cerutti
|1
|0
|Сапата Кристиан
|1
|0
|Адриан Рикардо
|1
|0
|Eduardo Garcia
|1
|0
|Gabriel Rojas1
|1
|0
|Agustin Martegani
|1
|0
|Силва Томаш
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Felix Bianchi
|3
|0
|Ramiro Carrera
|3
|0
|Renzo Tesuri
|3
|0
|Guillermo Acosta
|2
|0
|Marcelo Ortiz
|2
|0
|Nicolas Thaller
|2
|0
|Ромеро Гастон
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Martin Garay
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
13%
2
14%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
1
13%
4
29%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
25%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1
Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0
Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|15 - 6
|16
|3.
|Дефенса и Хустисия
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|5.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Банфилд
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|8.
|Сармиенто
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|3
|3
|8 - 15
|9
|10.
|Сан-Лоренсо
|1:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|11.
|Патронато Парана
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|12.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|13.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|14.
|Атлетико Тукуман
|0:1
|8
|1
|1
|6
|3 - 14
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|15 - 12
|15
|3.
|Альдосиви
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|4.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|9 - 3
|12
|5.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|6.
|Уракан
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|9.
|Барракас Централь
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|10.
|Велес Сарсфилд
|8
|2
|3
|3
|6 - 6
|9
|11.
|Годой Крус
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|12.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|13.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|14.
|Ланус
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Сармиенто
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|11.
|Сан-Лоренсо
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Атлетико Тукуман
|0:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Велес Сарсфилд
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|Тигре
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Барракас Централь
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|8.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Годой Крус
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|14.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|2.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|7.
|Сан-Лоренсо
|1:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|9.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|11.
|Атлетико Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|0:1
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|3.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|7.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|14.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1