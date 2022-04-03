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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Сан-Лоренсо
1:1
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
43' Желтая карточка
Renzo Tesuri
1:0
48' Гол
Адриан Рикардо
52' Желтая карточка
Yeison Gordillo
58' Желтая карточка
Ромеро Гастон
61' Желтая карточка
Сапата Кристиан
73' Желтая карточка
Jalil Elias
73' Желтая карточка
Nicolas Fernandez I
78' Желтая карточка
Marcelo Ortiz
1:1
85' Гол
Ramiro Carrera
89' Желтая карточка
Bruno Felix Bianchi
90' Вторая желтая карточка
Bruno Felix Bianchi
90'+6
12
Sebastian
Alberto
Torrico
27
Jalil
Elias
6
Federico
Gattoni
3
Сапата
Кристиан
22
Gabriel
Rojas1
42
Agustin
Martegani
5
Yeison
Gordillo
29
Nicolas
Fernandez
I
10
Адриан
Рикардо
26
Nicolas
Fernandez5
11
Барейро
Адам
1
Dante
Campisi
24
Renzo
Tesuri
2
Marcelo
Ortiz
6
Bruno
Felix
Bianchi
27
Nicolas
Thaller
30
Gabriel
Risso
23
Ramiro
Carrera
31
Ромеро
Гастон
8
Guillermo
Acosta
18
Ramiro
Ruiz
9
Augusto
Lotti
Сан-Лоренсо
4-2-3-1
Атлетико Тукуман
5-4-1

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Атлетико Тукуман

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
0:0
КДМЭП
1:3
С
2:2
С
0:2
С
2:0
П
1:0
ПА
0:1
ПА
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адриан Рикардо 2 0.25
Agustin Martegani 1 0.13
Сапата Кристиан 1 0.13
Yeison Gordillo 1 0.13
Francisco Flores 0 0
Nicolas Fernandez I 0 0
Барейро Адам 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Augusto Lotti 1 0.13
Андрада Федерико 1 0.13
Ramiro Carrera 1 0.13
Martin Garay 0 0
Alexis Doldan 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yeison Gordillo 4 1
Барейро Адам 3 0
Сапата Кристиан 2 0
Federico Gattoni 2 0
Nicolas Fernandez5 2 0
Francisco Flores 1 0
Ezequiel Cerutti 1 0
Адриан Рикардо 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Jalil Elias 1 0
Eduardo Garcia 1 0
Gabriel Rojas1 1 0
Agustin Martegani 1 0
Силва Томаш 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Felix Bianchi 4 1
Ramiro Carrera 3 0
Marcelo Ortiz 3 0
Renzo Tesuri 3 0
Ромеро Гастон 2 0
Guillermo Acosta 2 0
Nicolas Thaller 2 0
Augusto Lotti 1 0
Martin Garay 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
33%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1
Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0
Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 8 5 3 0 18 - 6 18
2. Ривер Плейт 8 5 1 2 15 - 6 16
3. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 8 4 2 2 10 - 8 14
4. Дефенса и Хустисия 8 4 2 2 15 - 13 14
5. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Унион Санта-Фе 8 4 2 2 7 - 5 14
7. Банфилд 8 3 2 3 11 - 9 11
8. Сармиенто 8 3 2 3 10 - 13 11
9. Химнасия Ла-Плата 8 2 3 3 8 - 15 9
10. Атлетико Платенсе 0:0 8 2 2 4 6 - 10 8
11. Патронато Парана 8 2 1 5 6 - 12 7
12. Сан-Лоренсо 8 1 4 3 6 - 8 7
13. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 8 5
14. Атлетико Тукуман 8 1 2 5 4 - 14 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 8 4 3 1 11 - 8 15
2. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 15 - 12 15
3. Альдосиви 8 4 1 3 11 - 8 13
4. Тигре 7 3 3 1 9 - 3 12
5. Колон 8 3 3 2 10 - 8 12
6. Уракан 8 3 2 3 10 - 10 11
7. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 4 2 8 - 8 10
8. Индепендьенте Авельянеда 8 2 4 2 10 - 10 10
9. Барракас Централь 8 3 0 5 9 - 13 9
10. Велес Сарсфилд 8 2 3 3 6 - 6 9
11. Годой Крус 8 2 3 3 14 - 16 9
12. Арсенал Саранди 8 1 5 2 10 - 11 8
13. Росарио Сентраль 7 2 1 4 6 - 9 7
14. Ланус 8 1 3 4 7 - 10 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Расинг Авельянеда 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
5. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 4 7
6. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 4 2 1 1 5 - 2 7
8. Атлетико Платенсе 0:0 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Дефенса и Хустисия 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Банфилд 4 1 1 2 6 - 5 4
11. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Атлетико Тукуман 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Патронато Парана 4 1 1 2 2 - 3 4
14. Сан-Лоренсо 4 0 2 2 4 - 6 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Велес Сарсфилд 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
4. Тигре 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Барракас Централь 4 2 0 2 4 - 5 6
8. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Бока Хуниорс 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Годой Крус 4 0 3 1 7 - 9 3
14. Росарио Сентраль 4 1 0 3 3 - 6 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 4 3 0 1 5 - 2 9
2. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
3. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
4. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 4 2 1 1 5 - 6 7
7. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Сармиенто 4 1 0 3 3 - 8 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 4 2
11. Атлетико Платенсе 0:0 4 0 2 2 2 - 7 2
12. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
13. Тальерес Кордоба 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Альдосиви 4 2 0 2 6 - 5 6
3. Годой Крус 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Эстудиантес Ла Плата 4 1 3 0 8 - 7 6
6. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
7. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
8. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
12. Арсенал Саранди 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
14. Ланус 4 0 1 3 4 - 8 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Ренцо Тесури получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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