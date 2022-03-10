Первый тайм

11' С левого фланга на скорости сместился в центр штрафной Уильямс, но напоролся на Аспиликуэту, который отобрал мяч в подкате.

10' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Вернер на ход Хаверцу, но вышел из ворот Крул и забрал мяч в руки.

9' Догнал Хаверц мяч у лицевой линии и прострелил вдоль ворот, но никого из партнеров не оказалось на дальней штанге.

8' От левой бровки навесил в центр штрафной Сауль, но здесь выиграл верх Циммерман и вынес мяч головой подальше.

7' Стоит отметить, что "Челси" играет в традиционных майках с титульным спонсором. Перед матчем появилась информация, что спонсор поставил ультиматум и запретил играть "Челси" выходить с его логотипом на поле.

3' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ЧАЛОБА!!! Трево Чалоба пробил головой с очень близкого расстояния, отправив мяч точно в сетку. А передачу сделал с углового Маунт. Как по нотам разыграли "пенсионеры".

2' Угловой заработала гостевая команда.