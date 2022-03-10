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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Норвич
0:1
Первый тайм: 11'

Стадион:
Челси
0'
0:1
3' Гол
Чалоба Трево
11'

Ход матча

3'
0:1
Чалоба Трево
(Маунт Мэйсон)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 11 Владение мячом, % 89

Владение мячом

Прогнозы 118
Норвич 1.7% (2)
X 1.7% (2)
Челси 96.6% (114)
+1
выиграет Челси, со счетом 0:3
"АПЛ" сейчас далеко уже не та лига, которая была раньше, где последняя команда запросто могла обыграть... Ещё
BEEFS #
0
выиграет Челси, со счетом 0:2
П2+тм3,5
Арл #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норвич
Ничья
Челси
9.70
5.05
1.39
Все Коэффициенты
Новости
1
Крул
Тим
6
Циммерман
Кристоф
5
Хэнли
Грант
15
Кабак
Озан
2
Ааронс
Макс
20
Лис-Мелу
Пьерр
16
Норманн
Матиас
23
Маклин
Кенни
21
Уильямс
Брендон
24
Сарджент
Джош
22
Пукки
Теэму
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
6
Силва
Тьяго
4
Кристенсен
Андреас
28
Аспиликуэта
Сесар
5
Жоржиньо
II
8
Ковачич
Матео
17
Ньигес
Сауль
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
29
Хаверц
Кай
Норвич
3-5-2
Челси
3-4-2-1

История личных встреч

Норвич
Челси

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
7:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
К
1:1
К
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 7 (2) 0.26
Сарджент Джош 2 0.07
Рашица Милот 1 0.04
Айда Адам 1 0.04
Норманн Матиас 1 0.04
Хэнли Грант 1 0.04
Омобамиделе Эндрю 1 0.04
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0
Роу Джонатан 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 7 (1) 0.27
Жоржиньо II 6 (6) 0.23
Джеймс Рис II 5 0.19
Лукаку Ромелу 5 0.19
Зиеш Хаким 4 0.15
Пулишич Кристиан 4 0.15
Хаверц Кай 4 0.15
Чилуэлл Бен 3 0.12
Силва Тьяго 3 0.12
Ковачич Матео 2 0.08
Канте Н'Голо 2 0.08
Чалоба Трево 2 0.08
Рюдигер Антонио 2 0.08
Алонсо Маркос 1 0.04
Хадсон-Одои Каллум 1 0.04
Вернер Тимо 1 0.04
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Брендон 7 0
Гибсон Бен 4 1
Ааронс Макс 5 0
Пукки Теэму 4 0
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Норманн Матиас 4 0
Маклин Кенни 2 0
Хэнли Грант 2 0
Байрам Сэм 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Маркос 6 0
Джеймс Рис II 4 1
Рюдигер Антонио 5 0
Жоржиньо II 4 0
Ковачич Матео 3 0
Силва Тьяго 2 0
Зиеш Хаким 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Пулишич Кристиан 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Менди Эдуар 2 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Чалоба Трево 1 0
Хаверц Кай 1 0
Сарр Маланг 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
27
5 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 12
20 Не забивали 14
2
25%
2
7%
1-15
1
13%
6
22%
16-30
2
25%
4
15%
31-45
1
13%
6
22%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
2
25%
5
19%
76-90

Пропущено

29
7
10 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 5
3
10%
0
0%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
4
14%
3
43%
31-45
7
24%
2
29%
46-60
6
21%
1
14%
61-75
6
21%
1
14%
76-90

Забито

8
26
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
21 Не забивали 15
2
25%
3
12%
1-15
1
13%
3
12%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
2
25%
6
23%
46-60
2
25%
2
8%
61-75
1
13%
6
23%
76-90

Пропущено

29
11
11 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
3
10%
1
9%
1-15
3
10%
2
18%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
2
7%
2
18%
46-60
7
24%
3
27%
61-75
9
31%
3
27%
76-90

Забито

16
53
8 В 1-м тайме 24
8 Во 2-м тайме 29
5 Забивали первыми 20
14 Не забивали 3
4
25%
5
9%
1-15
2
13%
9
17%
16-30
2
13%
10
19%
31-45
3
19%
12
23%
46-60
2
13%
6
11%
61-75
3
19%
11
21%
76-90

Пропущено

58
18
21 В 1-м тайме 6
37 Во 2-м тайме 12
19 Пропускали первыми 5
24 Не пропускали 14
6
10%
1
6%
1-15
6
10%
2
11%
16-30
9
16%
3
17%
31-45
9
16%
4
22%
46-60
13
22%
4
22%
61-75
15
26%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Норвич
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Норвич - Брентфорд 1:3 Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1
Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2
Челси
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0
Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 28 22 3 3 68 - 18 69
2. Ливерпуль Заявка 27 19 6 2 71 - 20 63
3. Челси 1:0 Заявка 27 16 8 3 54 - 18 56
4. Арсенал Заявка 25 15 3 7 41 - 29 48
5. Манчестер Юнайтед Заявка 28 13 8 7 45 - 38 47
6. Вест Хэм Заявка 28 13 6 9 46 - 35 45
7. Тоттенхэм Заявка 26 14 3 9 40 - 32 45
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 28 12 5 11 24 - 23 41
9. Саутгемптон 0:0 Заявка 28 8 12 8 34 - 41 36
10. Астон Вилла Заявка 26 10 3 13 37 - 37 33
11. Брайтон Заявка 27 7 12 8 26 - 32 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл 0:0 Заявка 27 6 11 10 30 - 46 29
15. Брентфорд Заявка 28 7 6 15 30 - 45 27
16. Лидс Заявка 27 5 8 14 29 - 61 23
17. Эвертон Заявка 25 6 4 15 28 - 46 22
18. Бёрнли Заявка 26 3 12 11 22 - 36 21
19. Уотфорд 0:0 Заявка 28 5 5 18 27 - 50 20
20. Норвич 0:1 Заявка 28 4 5 19 16 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Тоттенхэм Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
6. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
7. Челси 1:0 Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
8. Саутгемптон 0:0 Заявка 14 5 8 1 18 - 10 23
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Ньюкасл 0:0 Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
11. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
12. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 14 5 3 6 10 - 12 18
13. Астон Вилла Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
14. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич 0:1 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
20. Уотфорд 0:0 Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси 1:0 Заявка 15 10 3 2 27 - 8 33
3. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Арсенал Заявка 12 6 1 5 19 - 19 19
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Саутгемптон 0:0 Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
13. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
14. Уотфорд 0:0 Заявка 14 3 4 7 13 - 16 13
15. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
16. Ньюкасл 0:0 Заявка 13 2 5 6 10 - 21 11
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич 0:1 Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 11'
    Брэндон Уильямс из команды Норвич идет с мячом вперед на обострение...
  • 10'
    Вернер Тимо из команды Челси направляет мяч в штрафную площадку, но Крул Тим выбегает и ловит мяч
  • 10'
    Контроль мяча: Норвич: 11%, Челси: 89%.
  • 9'
    Челси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Аспиликуэта Сесар из команды Челси делает навес прямо в штрафную.
  • 9'
    Опасность! Маунт Мэйсон из команды Челси отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 9'
    Хаверц Кай из команды Челси навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 9'
    Опасность! Кристенсен Андреас из команды Челси отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • Угловой
    8'
    Маунт Мэйсон из команды Челси разыграл угловой с правого угла.
  • 8'
    Брэндон Уильямс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 8'
    Челси пытается что-то создать.
  • 7'
    Челси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 6'
    Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Маунт Мэйсон из команды Челси отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Ааронс Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    5'
    Маунт Мэйсон из команды Челси подал угловой слева.
  • 5'
    Контроль мяча: Норвич: 50%, Челси: 50%.
  • 5'
    Вернер Тимо из команды Челси нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    5'
    Маунт Мэйсон из команды Челси подал угловой слева.
  • 5'
    Ааронс Макс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 4'
    Маунт Мэйсон из команды Челси делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 4'
    Вратарь парирует удар, который нанес Хаверц Кай, и мяч снова в игре
  • 3'
    Маунт Мэйсон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    3'
    ГОООООЛ - Чалоба Трево Челси забивает ударом головой
  • Угловой
    3'
    Маунт Мэйсон из команды Челси подал угловой слева.
  • 3'
    Ньигес Сауль из команды Челси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 2'
    Челси пытается что-то создать.
  • 1'
    Челси контролирует мяч.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Челси начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Норвич 0:1 Челси онлайн

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Прогнозы на матч Норвич 0:1 Челси

Исход игры
Норвич
1.7% (2)
Ничья
1.7% (2)
Челси
96.6% (114)
Тотал 2.5
Больше
37.38% (40)
Меньше
62.62% (67)
Обе команды забьют
Да
27.1% (29)
Нет
72.9% (78)
Популярный счёт
0:2 Челси
48.3% (57)
1:2 Челси
13.6% (16)
0:3 Челси
8.5% (10)
1:3 Челси
7.6% (9)
0:1 Челси
7.6% (9)
1:4 Челси
2.5% (3)
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