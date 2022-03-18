Кипр: Первый дивизион: Понижение 2021-2022
0:0
Первый тайм: 4'
- Основной состав
-
21 Янну ТомасЗащитник
-
34 Холл ТимЗащитник
-
20 Горупец ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Долежал ЯнНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: David Badia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Керла СемирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 МескаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Сасси ИсмаилНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
История личных встреч
Этникос Ахна
Докса Катокопия
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
6.3%
16 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 13 побед
40 матчей
35%
27.5%
37.5%
14 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
16 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
42.5%
32.5%
10 побед 17 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Худобяк Игорь Ярославович
|1
|0.5
|Дюриш Михал
|1
|0.5
|Абраам Гонсалес
|1
|0.5
|Elysee Goba Zakpa
|1
|0.5
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Берат
|1
|0.33
|Сасси Исмаил
|1
|0.33
|Анаане Тиджани
|1
|0.33
Карточки
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горупец Тони
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bojan Kovacevic
|2
|0
|Керла Семир
|1
|0
|Кириаку Харис
|1
|0
|Benjamin Asamoah
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ПАЕЕК - Этникос Ахна 0:4 Этникос Ахна - Эносис 1:0 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 0:0 Этникос Ахна - Пафос 0:1
Омония - Этникос Ахна 0:2 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 1:0 Этникос Ахна - АПОЭЛ 0:3 Арис Лимассол - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:2 ПАЕЕК - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Этникос Ахна - Олимпиакос Никосия 1:0 Пафос - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 2:2
Докса Катокопия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Омония - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия - ПАЕЕК 1:0 Докса Катокопия - Пафос 1:1
АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - Омония 2:1 Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 1:4 ПАЕЕК - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|31
|2.
|Докса Катокопия
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|25
|3.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|23
|4.
|ПАЕЕК
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|15
|5.
|Этникос Ахна
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|Омония
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|28
|2.
|Докса Катокопия
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|23
|3.
|Омония
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Этникос Ахна
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|ПАЕЕК
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|23
|2.
|ПАЕЕК
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|15
|3.
|Этникос Ахна
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Докса Катокопия
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0