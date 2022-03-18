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Кипр: Первый дивизион: Понижение 2021-2022

2021-2022
Этникос Ахна
0:0
Первый тайм: 4'
Докса Катокопия
0' 4'
Лучшие коэффициенты
Этникос Ахна
Ничья
Докса Катокопия
2.30
3.25
3.20
Все Коэффициенты
Этникос Ахна
Докса Катокопия

История личных встреч

Этникос Ахна
Докса Катокопия

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
6.3%
16 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 13 побед

40 матчей

35%
27.5%
37.5%
14 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
16 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
42.5%
32.5%
10 побед 17 ничьих 13 побед

История матчей

К
0:0
К
3:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:4
ПД
4:2
ПД
0:4
ПД
3:3
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:5
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:2
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:5
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Худобяк Игорь Ярославович 1 0.5
Дюриш Михал 1 0.5
Абраам Гонсалес 1 0.5
Elysee Goba Zakpa 1 0.5
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Берат 1 0.33
Сасси Исмаил 1 0.33
Анаане Тиджани 1 0.33

Карточки

Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горупец Тони 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bojan Kovacevic 2 0
Керла Семир 1 0
Кириаку Харис 1 0
Benjamin Asamoah 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Этникос Ахна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ПАЕЕК - Этникос Ахна 0:4 Этникос Ахна - Эносис 1:0 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 0:0 Этникос Ахна - Пафос 0:1
Омония - Этникос Ахна 0:2 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 1:0 Этникос Ахна - АПОЭЛ 0:3 Арис Лимассол - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:2 ПАЕЕК - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Этникос Ахна - Олимпиакос Никосия 1:0 Пафос - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 2:2
Докса Катокопия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Омония - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия - ПАЕЕК 1:0 Докса Катокопия - Пафос 1:1
АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - Омония 2:1 Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 1:4 ПАЕЕК - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 2 2 0 0 3 - 1 31
2. Докса Катокопия 0:0 3 0 3 0 3 - 3 25
3. Олимпиакос Никосия 2 0 1 1 1 - 2 23
4. ПАЕЕК 2 0 0 2 1 - 6 15
5. Этникос Ахна 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
6. Омония 1 0 1 0 2 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 1 1 0 0 2 - 1 28
2. Докса Катокопия 0:0 1 0 1 0 1 - 1 23
3. Омония 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Этникос Ахна 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 0 - 1 0
6. ПАЕЕК 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Никосия 1 0 1 0 1 - 1 23
2. ПАЕЕК 1 0 0 1 1 - 2 15
3. Этникос Ахна 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
4. АЕЛ Лимаcсол 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Докса Катокопия 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
6. Омония 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Этникос Ахна
Ничья
Докса Катокопия
2.30
3.25
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Этникос Ахна 0:0 Докса Катокопия онлайн

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