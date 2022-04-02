Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип 2021-2022
1:0
3' ГолХристодулопулос Лазарос
2:0
10' ГолВарда Амр
36' Желтая карточкаLeo Natel
3:0
40' ПенальтиХристодулопулос Лазарос
Ход матча
3'
10'
2:0
36'
40'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Варда АмрНападающий
-
86 Новотны СомаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Цур АссафВратарь
- Защитник
-
29 Эшковал ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Калцас НикосНападающий
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
90 Савич ВуядинЗащитник
- Защитник
-
15 Педру ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Leo Natel
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Шебаке ИссамПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
История личных встреч
Анортосис
АПОЭЛ
26 матчей
61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
69.2%
13 побед 18 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.3%
57.7%
11 побед 15 ничьих 0 побед
34 матча
23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 26 побед
Первый тайм
55.9%
44.1%
0 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 12 ничьих 22 победы
60 матчей
26.7%
30%
43.3%
16 побед 18 ничьих 26 побед
Первый тайм
21.7%
61.7%
16.6%
13 побед 37 ничьих 10 побед
Второй тайм
18.3%
45%
36.7%
11 побед 27 ничьих 22 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Христодулопулос Лазарос
|3 (1)
|0.75
|Артиматас Костакис
|1
|0.25
|Новотны Сома
|1
|0.25
|Варда Амр
|1
|0.25
|Христофи Димитрос
|1 (1)
|0.25
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0.25
|Каро Андреас
|1
|0.25
|Facundo Zavala
|1
|0.25
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араюури Паулус
|2
|0
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|Христофи Димитрос
|1
|0
|Попович Денис
|1
|0
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Новотны Сома
|1
|0
|Варда Амр
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Лукас
|2
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0
|Каро Андреас
|2
|0
|Маглица Антун
|0
|1
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Савич Вуядин
|1
|0
|Leo Natel
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Пафос - Анортосис 2:2 Аполлон - Анортосис 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:3
Аполлон - Анортосис 2:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 3:1 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 Пафос - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 0:0 Анортосис - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 1:3 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 ПАЕЕК - Анортосис 0:2 Этникос Ахна - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Партизан - Анортосис 1:1 Анортосис - ПАЕЕК 2:3 Анортосис - Аполлон 1:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
АПОЭЛ - Аполлон 0:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1
Омония - АПОЭЛ 2:4 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 ПАЕЕК - АПОЭЛ 1:3 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 2:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Омония 4:2 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|49
|2.
|АПОЭЛ
|0:3
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|44
|3.
|Арис Лимассол
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|43
|4.
|Анортосис
|3:0
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|43
|5.
|АЕК Ларнака
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|42
|6.
|Пафос
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|3:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|41
|2.
|АПОЭЛ
|0:3
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|41
|3.
|Пафос
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|36
|4.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Аполлон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|48
|2.
|АЕК Ларнака
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|42
|3.
|Арис Лимассол
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|37
|4.
|АПОЭЛ
|0:3
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|5.
|Анортосис
|3:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Пафос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0