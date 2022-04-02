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Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип 2021-2022

2021-2022
Анортосис
4:1
Конец матча
АПОЭЛ
0'
1:0
3' Гол
Христодулопулос Лазарос
2:0
10' Гол
Варда Амр
36' Желтая карточка
Leo Natel
3:0
40' Пенальти
Христодулопулос Лазарос
50' Желтая карточка
Амбарцумян Оганес
4:0
55' Гол в свои ворота
Facundo Zavala
59' Желтая карточка
Ндонгаля Дьемерси
4:1
90' Гол
Ндонгаля Дьемерси
90'+4
Анортосис
АПОЭЛ

История личных встреч

Анортосис
АПОЭЛ

26 матчей

61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
69.2%
13 побед 18 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.3%
57.7%
11 побед 15 ничьих 0 побед

34 матча

23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 26 побед

Первый тайм

55.9%
44.1%
0 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 12 ничьих 22 победы

60 матчей

26.7%
30%
43.3%
16 побед 18 ничьих 26 побед

Первый тайм

21.7%
61.7%
16.6%
13 побед 37 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.3%
45%
36.7%
11 побед 27 ничьих 22 победы

История матчей

К
2:1
ПД
0:2
ПД
2:1
К
1:3
К
1:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ТМС
1:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
4:0
ПД
2:3
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
3:3
К
2:0
ПД
1:0
К
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
8:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:0
К
0:2
ПД
3:0
ПД
1:1
К
0:0
ПД
0:1
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Христодулопулос Лазарос 3 (1) 0.75
Артиматас Костакис 1 0.25
Новотны Сома 1 0.25
Варда Амр 1 0.25
Христофи Димитрос 1 (1) 0.25
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндонгаля Дьемерси 2 0.5
Каро Андреас 1 0.25
Facundo Zavala 1 0.25

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араюури Паулус 2 0
Амбарцумян Оганес 2 0
Гушбауэр Йозеф 1 0
Христофи Димитрос 1 0
Попович Денис 1 0
Новотны Сома 1 0
Варда Амр 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндонгаля Дьемерси 3 0
Соуза Лукас 2 0
Каро Андреас 2 0
Маглица Антун 0 1
Эфрем Георгиос 1 0
Савич Вуядин 1 0
Leo Natel 1 0
Сациас Яннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Пафос - Анортосис 2:2 Аполлон - Анортосис 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:3
Аполлон - Анортосис 2:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 3:1 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 Пафос - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 0:0 Анортосис - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 1:3 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 ПАЕЕК - Анортосис 0:2 Этникос Ахна - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Партизан - Анортосис 1:1 Анортосис - ПАЕЕК 2:3 Анортосис - Аполлон 1:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
АПОЭЛ - Аполлон 0:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1
Омония - АПОЭЛ 2:4 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 ПАЕЕК - АПОЭЛ 1:3 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 2:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Омония 4:2 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 3 0 3 0 1 - 1 49
2. АПОЭЛ 4 1 2 1 4 - 6 44
3. Арис Лимассол 3 2 1 0 5 - 2 43
4. Анортосис 4 1 2 1 8 - 7 43
5. АЕК Ларнака 3 1 0 2 4 - 5 42
6. Пафос 3 0 2 1 3 - 4 36
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 2 1 0 1 5 - 4 41
2. АПОЭЛ 2 0 2 0 1 - 1 41
3. Пафос 2 0 2 0 2 - 2 36
4. Арис Лимассол 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Аполлон 1 0 1 0 1 - 1 1
6. АЕК Ларнака 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 2 0 2 0 0 - 0 48
2. АЕК Ларнака 2 1 0 1 3 - 3 42
3. Арис Лимассол 1 0 1 0 1 - 1 37
4. АПОЭЛ 2 1 0 1 3 - 5 3
5. Анортосис 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Пафос 1 0 0 1 1 - 2 0
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