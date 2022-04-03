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Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип 2021-2022

2021-2022
Аполлон
1:1
Второй тайм: 67'
Арис Лимассол
0'
18' Желтая карточка
Авлонитис Тасос
0:1
19' Пенальти
Шполярич Матья
1:1
25' Гол
Онгенда Эрвин
37' Желтая карточка
Делмиро
55' Желтая карточка
Харис Мавриас
57' Желтая карточка
Брорссон Франц
58' Желтая карточка
Ванаилсон Лусиано
65' Желтая карточка
 67'

Ход матча

18'
Авлонитис Тасос
 
19'
0:1
Шполярич Матья
25'
Онгенда Эрвин
1:1
37'
 
Делмиро
55'
Харис Мавриас
 
57'
 
Брорссон Франц
58'
 
Ванаилсон Лусиано
60'
 
Floriss Djave
Делмиро
65'
 
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
Арис Лимассол
1.78
3.52
4.79
Все Коэффициенты
Аполлон
Арис Лимассол

История личных встреч

Аполлон
Арис Лимассол

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
0:2
ПД
0:1
К
5:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
0:1
ММ(
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онгенда Эрвин 1 0.25
Дабо Багали 1 0.25
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 3 0.75
Шполярич Матья 2 (1) 0.5
Floriss Djave 1 0.25

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дигин Николя 1 0
Жради Бассель 1 0
Онгенда Эрвин 1 0
Харис Мавриас 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Коль Исраэль 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делмиро 3 0
Morgan Brown 2 0
Шилденфельд Гордон 1 0
Квашук Виталий 1 0
Яго Стив 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Брорссон Франц 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
АПОЭЛ - Аполлон 0:0 Аполлон - Анортосис 1:1 Пафос - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0
Аполлон - Анортосис 2:2 ПАЕЕК - Аполлон 2:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2
Арис Лимассол
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1
Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Арис Лимассол - Этникос Ахна 2:1 Арис Лимассол - ПАЕЕК 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - Пафос 0:0 Омония - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 1:1 4 0 4 0 2 - 2 50
2. АПОЭЛ 4 1 2 1 4 - 6 44
3. Арис Лимассол 1:1 4 2 2 0 6 - 3 44
4. Анортосис 4 1 2 1 8 - 7 43
5. АЕК Ларнака 3 1 0 2 4 - 5 42
6. Пафос 3 0 2 1 3 - 4 36
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 2 1 0 1 5 - 4 41
2. АПОЭЛ 2 0 2 0 1 - 1 41
3. Пафос 2 0 2 0 2 - 2 36
4. Арис Лимассол 1:1 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Аполлон 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
6. АЕК Ларнака 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 1:1 2 0 2 0 0 - 0 48
2. АЕК Ларнака 2 1 0 1 3 - 3 42
3. Арис Лимассол 1:1 2 0 2 0 2 - 2 38
4. АПОЭЛ 2 1 0 1 3 - 5 3
5. Анортосис 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Пафос 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Делмиро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Онгенда Эрвин бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Шполярич Матья из команды Арис Лимассол забивает с точки!
  • Желтая карточка
    18'
    Авлонитис Тасос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
Арис Лимассол
1.78
3.52
4.79
Все Коэффициенты
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