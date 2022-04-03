Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип 2021-2022
1:1
Второй тайм: 67'
18' Желтая карточкаАвлонитис Тасос
0:1
19' ПенальтиШполярич Матья
1:1
25' ГолОнгенда Эрвин
37' Желтая карточкаДелмиро
55' Желтая карточкаХарис Мавриас
57' Желтая карточкаБрорссон Франц
58' Желтая карточкаВанаилсон Лусиано
Ход матча
18'
19'
0:1
25'
1:1
37'
55'
57'
60'
65'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Дурин ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Warren Shavy
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Аполлон
Арис Лимассол
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
12 матчей
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онгенда Эрвин
|1
|0.25
|Дабо Багали
|1
|0.25
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.75
|Шполярич Матья
|2 (1)
|0.5
|Floriss Djave
|1
|0.25
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дигин Николя
|1
|0
|Жради Бассель
|1
|0
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Харис Мавриас
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делмиро
|3
|0
|Morgan Brown
|2
|0
|Шилденфельд Гордон
|1
|0
|Квашук Виталий
|1
|0
|Яго Стив
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Брорссон Франц
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
АПОЭЛ - Аполлон 0:0 Аполлон - Анортосис 1:1 Пафос - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0
Аполлон - Анортосис 2:2 ПАЕЕК - Аполлон 2:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2
Арис Лимассол
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1
Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Арис Лимассол - Этникос Ахна 2:1 Арис Лимассол - ПАЕЕК 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - Пафос 0:0 Омония - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|1:1
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|50
|2.
|АПОЭЛ
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|44
|3.
|Арис Лимассол
|1:1
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|44
|4.
|Анортосис
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|43
|5.
|АЕК Ларнака
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|42
|6.
|Пафос
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|41
|2.
|АПОЭЛ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|41
|3.
|Пафос
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|36
|4.
|Арис Лимассол
|1:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Аполлон
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|1:1
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|48
|2.
|АЕК Ларнака
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|42
|3.
|Арис Лимассол
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|38
|4.
|АПОЭЛ
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|5.
|Анортосис
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Пафос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0