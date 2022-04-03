Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип 2021-2022
1:1
Конец матча
18' Желтая карточкаАвлонитис Тасос
0:1
19' ПенальтиШполярич Матья
1:1
25' ГолОнгенда Эрвин
37' Желтая карточкаДелмиро
55' Желтая карточкаХарис Мавриас
57' Желтая карточкаБрорссон Франц
58' Желтая карточкаВанаилсон Лусиано
65' Желтая карточкаFloriss Djave
78' Желтая карточкаЯго Стив
89' Желтая карточкаПсихас Петрос
Ход матча
18'
19'
0:1
25'
1:1
37'
55'
57'
60'
65'
78'
89'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Дурин ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Warren Shavy
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Аполлон
Арис Лимассол
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
12 матчей
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онгенда Эрвин
|1
|0.25
|Дабо Багали
|1
|0.25
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.75
|Шполярич Матья
|2 (1)
|0.5
|Floriss Djave
|1
|0.25
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харис Мавриас
|2
|0
|Дигин Николя
|1
|0
|Жради Бассель
|1
|0
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делмиро
|3
|0
|Яго Стив
|2
|0
|Брорссон Франц
|2
|0
|Morgan Brown
|2
|0
|Шилденфельд Гордон
|1
|0
|Квашук Виталий
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Floriss Djave
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
67%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
АПОЭЛ - Аполлон 0:0 Аполлон - Анортосис 1:1 Пафос - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0
Аполлон - Анортосис 2:2 ПАЕЕК - Аполлон 2:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2
Арис Лимассол
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1
Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Арис Лимассол - Этникос Ахна 2:1 Арис Лимассол - ПАЕЕК 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - Пафос 0:0 Омония - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|50
|2.
|АПОЭЛ
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|44
|3.
|Арис Лимассол
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|44
|4.
|Анортосис
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|43
|5.
|АЕК Ларнака
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|42
|6.
|Пафос
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|41
|2.
|АПОЭЛ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|41
|3.
|Пафос
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|36
|4.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Аполлон
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|48
|2.
|АЕК Ларнака
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|42
|3.
|Арис Лимассол
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|38
|4.
|АПОЭЛ
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|5.
|Анортосис
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Пафос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0