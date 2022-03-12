2:0
Перерыв
1:0
20' ГолСтемпиньски Мариуш
2:0
44' ГолСтемпиньски Мариуш
Ход матча
20'
44'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
-
13 ДелмироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Warren Shavy
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Байрич КенанЗащитник
-
44 Томечак ИванЗащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
-
25 Фор НаваронПолузащитник
-
28 Панич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Паич МартинЗащитник
-
20 Аурелиу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Миланич Дарко
История личных встреч
Арис Лимассол
Пафос
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Арис Лимассол
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1
АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Арис Лимассол - Этникос Ахна 2:1 Арис Лимассол - ПАЕЕК 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - Пафос 0:0 Омония - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Этникос Ахна - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Эносис 2:2
Пафос
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Пафос - Аполлон 0:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Докса Катокопия - Пафос 1:1 Этникос Ахна - Пафос 0:1
Пафос - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 0:0 ПАЕЕК - Пафос 0:2 Пафос - Аполлон 0:1 Пафос - Анортосис 1:3 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:2 Пафос - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:3 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1 Арис Лимассол - Пафос 0:0 Пафос - Этникос Ахна 3:0 Анортосис - Пафос 1:0 Пафос - ПАЕЕК 2:0 Аполлон - Пафос 2:0 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1