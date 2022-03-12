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  3. Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип: Плей-офф
Арис Лимассол
2:0
Перерыв
Пафос

Ход матча

20'
Стемпиньски Мариуш
1:0
39'
Шполярич Матья
Мукету-Муссунда Алекс
 
44'
Стемпиньски Мариуш
2:0
Лучшие коэффициенты
Арис Лимассол
Ничья
Пафос
3.05
3.07
2.46
Все Коэффициенты
Арис Лимассол
Пафос

История личных встреч

Арис Лимассол
Пафос

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
0:0
К
4:1
К
2:1
ПД
0:6
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:0
ВД
2:2

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1
АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Арис Лимассол - Этникос Ахна 2:1 Арис Лимассол - ПАЕЕК 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - Пафос 0:0 Омония - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Этникос Ахна - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Эносис 2:2
Пафос
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Пафос - Аполлон 0:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Докса Катокопия - Пафос 1:1 Этникос Ахна - Пафос 0:1
Пафос - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 0:0 ПАЕЕК - Пафос 0:2 Пафос - Аполлон 0:1 Пафос - Анортосис 1:3 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:2 Пафос - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:3 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1 Арис Лимассол - Пафос 0:0 Пафос - Этникос Ахна 3:0 Анортосис - Пафос 1:0 Пафос - ПАЕЕК 2:0 Аполлон - Пафос 2:0 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Стемпиньски Мариуш бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Стемпиньски Мариуш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арис Лимассол
Ничья
Пафос
3.05
3.07
2.46
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арис Лимассол 2:0 Пафос онлайн

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