12' Желтая карточкаГушбауэр Йозеф
0:1
37' ГолНовотны Сома
Ход матча
12'
37'
0:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Нападающий
-
28 Дигин НиколяНападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Дурин ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Варда АмрНападающий
- Нападающий
-
86 Новотны СомаНападающий
- Запасные игроки
-
55 Цур АссафВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Эшковал ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосНападающий
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
История личных встреч
Аполлон
Анортосис
29 матчей
72.4%
27.6%
21 победа 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.5%
34.5%
19 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
79.3%
20.7%
3.5527136788005E-15%
23 победы 6 ничьих 0 побед
27 матчей
37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед
56 матчей
37.5%
32.1%
30.4%
21 победа 18 ничьих 17 побед
Первый тайм
33.9%
37.5%
28.6%
19 побед 21 ничья 16 побед
Второй тайм
41.1%
28.6%
30.3%
23 победы 16 ничьих 17 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пафос - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 Аполлон - Анортосис 2:2 ПАЕЕК - Аполлон 2:2
Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0
Анортосис
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
АПОЭЛ - Анортосис 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:3 Аполлон - Анортосис 2:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2
Анортосис - Олимпиакос Никосия 3:1 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 Пафос - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 0:0 Анортосис - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 1:3 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 ПАЕЕК - Анортосис 0:2 Этникос Ахна - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Партизан - Анортосис 1:1 Анортосис - ПАЕЕК 2:3 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Гент 1:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 3:2