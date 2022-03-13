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  3. Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип: Плей-офф
Аполлон
1:1
Конец матча
Анортосис
0'
12' Желтая карточка
Гушбауэр Йозеф
0:1
37' Гол
Новотны Сома
52' Желтая карточка
Христофи Димитрос
1:1
63' Гол
Дабо Багали
72' Желтая карточка
Попович Денис
81' Желтая карточка
Варда Амр
90' Желтая карточка
Онгенда Эрвин
90'+11
Аполлон
Анортосис

История личных встреч

Аполлон
Анортосис

29 матчей

72.4%
27.6%
21 победа 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.5%
34.5%
19 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

79.3%
20.7%
3.5527136788005E-15%
23 победы 6 ничьих 0 побед

27 матчей

37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед

56 матчей

37.5%
32.1%
30.4%
21 победа 18 ничьих 17 побед

Первый тайм

33.9%
37.5%
28.6%
19 побед 21 ничья 16 побед

Второй тайм

41.1%
28.6%
30.3%
23 победы 16 ничьих 17 побед

История матчей

ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
1:3
ТМС
1:0
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
3:1
К
2:1
К
1:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
К
1:0
К
6:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
4:1
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
3:1
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
3:1
ТМС
0:5
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
2:0
К
1:2
К
1:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
2:0
К
2:3
К
3:1
ПД
1:1
ПД
2:1
К
3:1
К
2:1
ПД
1:2
К
4:1
К
1:0
ПД
1:1

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пафос - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 Аполлон - Анортосис 2:2 ПАЕЕК - Аполлон 2:2
Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0
Анортосис
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
АПОЭЛ - Анортосис 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:3 Аполлон - Анортосис 2:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2
Анортосис - Олимпиакос Никосия 3:1 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 Пафос - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 0:0 Анортосис - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 1:3 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 ПАЕЕК - Анортосис 0:2 Этникос Ахна - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Партизан - Анортосис 1:1 Анортосис - ПАЕЕК 2:3 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Гент 1:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 3:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Новотны Сома бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Гушбауэр Йозеф получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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