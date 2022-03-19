Кипр: Первый дивизион: Понижение 2021-2022
0:1
Первый тайм: 19'
0:1
14' ГолЗахариу Панайотис
Ход матча
14'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Эвора ЭлберВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Euller II
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
АЕЛ Лимаcсол
Омония
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.8%
81.3%
7 побед 13 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
38 матчей
31.6%
15.8%
52.6%
12 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
23.7%
34.2%
42.1%
9 побед 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
18.4%
44.7%
36.9%
7 побед 17 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепович Стефан
|1
|0.33
|Торрес Мануэль
|1
|0.33
|Andre Ferreira Teixeira
|1 (1)
|0.33
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матавж Тим
|1
|0.5
|Захариу Панайотис
|1
|0.5
|Giorgos Kakoullis
|1 (1)
|0.5
Карточки
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балде Ромарио
|2
|0
|Мазань Роберт
|1
|0
|Сотериу Костас
|1
|0
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Захариу Панайотис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0
АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 1:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 3:0 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 0:2 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0
Омония
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:2 Омония - АПОЭЛ 2:4 Арис Лимассол - Омония 0:2
Омония - Этникос Ахна 0:2 Омония - Ксилотимву 2:1 Анортосис - Омония 1:1 Омония - ПАЕЕК 2:1 Ксилотимву - Омония 0:5 Аполлон - Омония 2:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:0 Пафос - Омония 1:1 АПОЭЛ - Омония 4:2 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия - Омония 2:1 Омония - АЕК Ларнака 1:1 Омония - Кайрат 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 Карабах - Омония 2:2 Омония - Арис Лимассол 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|31
|2.
|Олимпиакос Никосия
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|26
|3.
|Докса Катокопия
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|25
|4.
|ПАЕЕК
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|15
|5.
|Этникос Ахна
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|Омония
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|28
|2.
|Докса Катокопия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|23
|3.
|Омония
|1:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Этникос Ахна
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|ПАЕЕК
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос Никосия
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|26
|2.
|ПАЕЕК
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|15
|3.
|Этникос Ахна
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Омония
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Докса Катокопия
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2