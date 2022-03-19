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Кипр: Первый дивизион: Понижение 2021-2022

2021-2022
АЕЛ Лимаcсол
0:1
Первый тайм: 19'
Омония
0'
0:1
14' Гол
Захариу Панайотис
19'

Ход матча

14'
0:1
Захариу Панайотис
Лучшие коэффициенты
АЕЛ Лимаcсол
Ничья
Омония
2.73
3.24
2.67
Все Коэффициенты
АЕЛ Лимаcсол
Омония

История личных встреч

АЕЛ Лимаcсол
Омония

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
81.3%
7 побед 13 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

38 матчей

31.6%
15.8%
52.6%
12 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

23.7%
34.2%
42.1%
9 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

18.4%
44.7%
36.9%
7 побед 17 ничьих 14 побед

История матчей

К
1:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
2:3
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
2:1
ПД
4:1
ПД
1:0
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:3
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
0:0
КК
1:0
КК
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1
С
3:5
CC
0:1
ПД
1:0
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепович Стефан 1 0.33
Торрес Мануэль 1 0.33
Andre Ferreira Teixeira 1 (1) 0.33
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матавж Тим 1 0.5
Захариу Панайотис 1 0.5
Giorgos Kakoullis 1 (1) 0.5

Карточки

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балде Ромарио 2 0
Мазань Роберт 1 0
Сотериу Костас 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Захариу Панайотис 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0
АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 1:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 3:0 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 0:2 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0
Омония
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:2 Омония - АПОЭЛ 2:4 Арис Лимассол - Омония 0:2
Омония - Этникос Ахна 0:2 Омония - Ксилотимву 2:1 Анортосис - Омония 1:1 Омония - ПАЕЕК 2:1 Ксилотимву - Омония 0:5 Аполлон - Омония 2:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:0 Пафос - Омония 1:1 АПОЭЛ - Омония 4:2 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия - Омония 2:1 Омония - АЕК Ларнака 1:1 Омония - Кайрат 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 Карабах - Омония 2:2 Омония - Арис Лимассол 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 0:1 3 2 0 1 3 - 2 31
2. Олимпиакос Никосия 3 1 1 1 2 - 2 26
3. Докса Катокопия 3 0 3 0 3 - 3 25
4. ПАЕЕК 3 0 0 3 1 - 7 15
5. Этникос Ахна 2 1 1 0 4 - 0 4
6. Омония 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 0:1 2 1 0 1 2 - 2 28
2. Докса Катокопия 1 0 1 0 1 - 1 23
3. Омония 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Этникос Ахна 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 0 - 1 0
6. ПАЕЕК 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Никосия 2 1 1 0 2 - 1 26
2. ПАЕЕК 1 0 0 1 1 - 2 15
3. Этникос Ахна 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Омония 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. АЕЛ Лимаcсол 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Докса Катокопия 2 0 2 0 2 - 2 2
Лучшие коэффициенты
АЕЛ Лимаcсол
Ничья
Омония
2.73
3.24
2.67
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЕЛ Лимаcсол 0:1 Омония онлайн

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