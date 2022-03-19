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Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип 2021-2022

2021-2022
Пафос
1:0
Первый тайм: 26'
Анортосис
0'
1:0
7' Гол
Douglas Franco2
21' Желтая карточка
Аль-Гаддиуи Хамади
26'

Ход матча

7'
Douglas Franco2
1:0
21'
Аль-Гаддиуи Хамади
 
Лучшие коэффициенты
Пафос
Ничья
Анортосис
3.07
3.20
2.61
Все Коэффициенты
Пафос
Анортосис

История личных встреч

Пафос
Анортосис

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

24 матча

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

4.2%
45.8%
50%
1 победа 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
3 победы 12 ничьих 9 побед

История матчей

ПД
1:1
К
0:0
К
1:3
ПД
1:0
ПД
1:0
К
1:0
ПД
0:1
ТМС
0:0
ПД
0:3
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
5:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Douglas Franco2 2 0.67
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Артиматас Костакис 1 0.33
Новотны Сома 1 0.33

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панчеон Джейсон 1 0
Аль-Гаддиуи Хамади 1 0
Квида Джозев 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араюури Паулус 1 0
Гушбауэр Йозеф 1 0
Христофи Димитрос 1 0
Попович Денис 1 0
Новотны Сома 1 0
Варда Амр 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Арис Лимассол - Пафос 2:1 Пафос - Аполлон 0:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Докса Катокопия - Пафос 1:1
Этникос Ахна - Пафос 0:1 Пафос - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 0:0 ПАЕЕК - Пафос 0:2 Пафос - Аполлон 0:1 Пафос - Анортосис 1:3 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:2 Пафос - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:3 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1 Арис Лимассол - Пафос 0:0 Пафос - Этникос Ахна 3:0 Анортосис - Пафос 1:0 Пафос - ПАЕЕК 2:0 Аполлон - Пафос 2:0
Анортосис
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Аполлон - Анортосис 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:3 Аполлон - Анортосис 2:2
АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 3:1 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 Пафос - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 0:0 Анортосис - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 1:3 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 ПАЕЕК - Анортосис 0:2 Этникос Ахна - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Партизан - Анортосис 1:1 Анортосис - ПАЕЕК 2:3 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Гент 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 2 0 2 0 1 - 1 48
2. АПОЭЛ 2 1 1 0 3 - 2 43
3. АЕК Ларнака 2 1 0 1 4 - 3 42
4. Арис Лимассол 2 1 1 0 3 - 2 40
5. Анортосис 0:1 3 0 1 2 2 - 5 39
6. Пафос 1:0 3 1 1 1 2 - 2 38
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 1 0 1 0 1 - 1 40
2. Пафос 1:0 2 1 1 0 1 - 0 38
3. Анортосис 0:1 1 0 0 1 1 - 3 38
4. Арис Лимассол 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Аполлон 1 0 1 0 1 - 1 1
6. АЕК Ларнака 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 1 0 1 0 0 - 0 47
2. АЕК Ларнака 1 1 0 0 3 - 1 42
3. Арис Лимассол 1 0 1 0 1 - 1 37
4. АПОЭЛ 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Анортосис 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
6. Пафос 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    21'
    Аль-Гаддиуи Хамади получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Douglas бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пафос
Ничья
Анортосис
3.07
3.20
2.61
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пафос 1:0 Анортосис онлайн

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