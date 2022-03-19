Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип 2021-2022
1:0
7' ГолDouglas Franco2
21' Желтая карточкаАль-Гаддиуи Хамади
Ход матча
7'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Байрич КенанЗащитник
-
20 Аурелиу ЖоауЗащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
-
28 Панич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Паич МартинЗащитник
- Защитник
-
25 Фор НаваронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Миланич Дарко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Новотны СомаНападающий
-
74 Варда АмрНападающий
- Запасные игроки
-
55 Цур АссафВратарь
-
29 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Калцас НикосНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
История личных встреч
Пафос
Анортосис
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед
24 матча
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
4.2%
45.8%
50%
1 победа 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
3 победы 12 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Douglas Franco2
|2
|0.67
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Артиматас Костакис
|1
|0.33
|Новотны Сома
|1
|0.33
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панчеон Джейсон
|1
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|1
|0
|Квида Джозев
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араюури Паулус
|1
|0
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|Христофи Димитрос
|1
|0
|Попович Денис
|1
|0
|Новотны Сома
|1
|0
|Варда Амр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Арис Лимассол - Пафос 2:1 Пафос - Аполлон 0:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Докса Катокопия - Пафос 1:1
Этникос Ахна - Пафос 0:1 Пафос - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 0:0 ПАЕЕК - Пафос 0:2 Пафос - Аполлон 0:1 Пафос - Анортосис 1:3 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:2 Пафос - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:3 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1 Арис Лимассол - Пафос 0:0 Пафос - Этникос Ахна 3:0 Анортосис - Пафос 1:0 Пафос - ПАЕЕК 2:0 Аполлон - Пафос 2:0
Анортосис
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Аполлон - Анортосис 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:3 Аполлон - Анортосис 2:2
АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 3:1 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 Пафос - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 0:0 Анортосис - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 1:3 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 ПАЕЕК - Анортосис 0:2 Этникос Ахна - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Партизан - Анортосис 1:1 Анортосис - ПАЕЕК 2:3 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Гент 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|48
|2.
|АПОЭЛ
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|43
|3.
|АЕК Ларнака
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|42
|4.
|Арис Лимассол
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|40
|5.
|Анортосис
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|39
|6.
|Пафос
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|40
|2.
|Пафос
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|38
|3.
|Анортосис
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|38
|4.
|Арис Лимассол
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Аполлон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|47
|2.
|АЕК Ларнака
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|42
|3.
|Арис Лимассол
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|37
|4.
|АПОЭЛ
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Анортосис
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|6.
|Пафос
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0