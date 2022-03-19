Англия: Кубок 2021-2022
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
45 Владение мячом, % 55
35
Джонс
Исайя
25
Крукс
Мэтт
16
Менди
Эдуар
31
Сарр
Маланг
22
Зиеш
Хаким
19
Маунт
Мэйсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Джонс ИсайяПолузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Дэниэльс ЛюкВратарь
- Защитник
-
14 Пелтьер ЛиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бола МаркПолузащитник
-
37 Кобурн ДжошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
68 Вейл ХарвиПолузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
-
18 Баркли РоссНападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
История личных встреч
Мидлсбро
Челси
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мидлсбро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крукс Мэтт
|1
|0.33
|Икпеазу Уче
|1
|0.33
|Бойд-Манс Колан
|1
|0.33
|Кобурн Джош
|1
|0.33
|Уотмор Данкан
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вернер Тимо
|2
|0.67
|Лукаку Ромелу
|2
|0.67
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.33
|Алонсо Маркос
|1
|0.33
|Ньигес Сауль
|1
|0.33
|Кристенсен Андреас
|1
|0.33
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.33
|Зиеш Хаким
|1 (1)
|0.33
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|Маунт Мэйсон
|0
|0
|Хаверц Кай
|0
|0
Карточки
Мидлсбро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макнейр Пэдди
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоржиньо II
|1
|0
|Хаверц Кай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
100%
0
0%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
67%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
50%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
1
25%
1
10%
91-120
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мидлсбро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бирмингем - Мидлсбро 0:2 Миллуолл - Мидлсбро 0:0 Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро 4:1 Мидлсбро - Лутон Таун 2:1
Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Барнсли - Мидлсбро 3:2 Мидлсбро - Вест Бромвич 2:1 Бристоль Сити - Мидлсбро 2:1 Мидлсбро - Дерби 4:1 КПР - Мидлсбро 2:2 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Мидлсбро - Ковентри 1:0 Блэкберн - Мидлсбро 1:0 Мидлсбро - Рединг 2:1 Мэнсфилд - Мидлсбро 2:3 Блэкпул - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Ноттингем Форест 2:0 Мидлсбро - Борнмут 1:0 Сток Сити - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Суонси 1:0
Челси
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4
Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Мидлсбро 0:0 Челси
Исход игры
Мидлсбро
6.2% (8)
Ничья
5.4% (7)
Челси
88.5% (115)
Тотал 2.5
Больше
48.21% (54)
Меньше
51.79% (58)
Обе команды забьют
Да
50.89% (57)
Нет
49.11% (55)
Популярный счёт
1:2 Челси
26.2% (34)
0:2 Челси
22.3% (29)
0:1 Челси
18.5% (24)
1:3 Челси
9.2% (12)
1:1 Ничья
3.8% (5)
2:1 Мидлсбро
1.5% (2)
2:3 Челси
1.5% (2)
0:3 Челси
1.5% (2)
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