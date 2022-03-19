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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к английскому футболу. В рамках одного из матчей 1/4 финала Кубка Англии сойдутся лицом к лицу игроки «Мидлсбро» и «Челси». Встреча состоится в Мидлсбро, на стадионе «Риверсайд».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!