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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Мидлсбро
 
Позже

Стадион:
Челси
Прогнозы 39
Мидлсбро 7.7% (3)
X 0% (0)
Челси 92.3% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мидлсбро
Ничья
Челси
6.79
4.80
1.54
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Мидлсбро
Челси

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
К
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Мидлсбро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крукс Мэтт 1 0.33
Икпеазу Уче 1 0.33
Бойд-Манс Колан 1 0.33
Кобурн Джош 1 0.33
Уотмор Данкан 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вернер Тимо 2 0.67
Лукаку Ромелу 2 0.67
Аспиликуэта Сесар 1 0.33
Алонсо Маркос 1 0.33
Ньигес Сауль 1 0.33
Кристенсен Андреас 1 0.33
Хадсон-Одои Каллум 1 0.33
Зиеш Хаким 1 (1) 0.33
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Маунт Мэйсон 0 0
Хаверц Кай 0 0

Карточки

Мидлсбро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макнейр Пэдди 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоржиньо II 1 0
Хаверц Кай 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
67%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
50%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
1
25%
1
10%
91-120

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мидлсбро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бирмингем - Мидлсбро 0:2 Миллуолл - Мидлсбро 0:0 Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро 4:1 Мидлсбро - Лутон Таун 2:1
Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Барнсли - Мидлсбро 3:2 Мидлсбро - Вест Бромвич 2:1 Бристоль Сити - Мидлсбро 2:1 Мидлсбро - Дерби 4:1 КПР - Мидлсбро 2:2 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Мидлсбро - Ковентри 1:0 Блэкберн - Мидлсбро 1:0 Мидлсбро - Рединг 2:1 Мэнсфилд - Мидлсбро 2:3 Блэкпул - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Ноттингем Форест 2:0 Мидлсбро - Борнмут 1:0 Сток Сити - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Суонси 1:0
Челси
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4
Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3
1/8 финала
1 Мидлсбро
0 Тоттенхэм
2 Лутон Таун
3 Челси
2 Кристал Пэлас
1 Сток Сити
2 Эвертон
0 Борэм Вуд
3 Саутгемптон
1 Вест Хэм
0 Питерборо Юнайтед
2 Манчестер Сити
2 Ноттингем Форест
1 Хаддерсфилд Таун
2 Ливерпуль
1 Норвич
1/4 финала
0 Мидлсбро
0 Челси
0 Кристал Пэлас
0 Эвертон
0 Саутгемптон
0 Манчестер Сити
0 Ноттингем Форест
0 Ливерпуль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мидлсбро - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2022, осталось 2 дня 11 часов 53 минуты.



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    • Прогнозы 39
    Мидлсбро 7.7% (3)
    X 0% (0)
    Челси 92.3% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мидлсбро
    Ничья
    Челси
    6.79
    4.80
    1.54
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Мидлсбро - Челси

    Исход игры
    Мидлсбро
    7.7% (3)
    Ничья
    0% (0)
    Челси
    92.3% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.86% (24)
    Меньше
    35.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    62.16% (23)
    Нет
    37.84% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    33.3% (13)
    0:2 Челси
    25.6% (10)
    1:3 Челси
    15.4% (6)
    0:1 Челси
    7.7% (3)
    2:1 Мидлсбро
    5.1% (2)
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