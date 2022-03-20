Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип 2021-2022
21' Желтая карточкаСавич Вуядин
32' Желтая карточкаКоль Исраэль
44' Желтая карточкаСоуза Лукас
62' Желтая карточкаНдонгаля Дьемерси
Ход матча
21'
32'
44'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Педру ЖоауЗащитник
-
90 Савич ВуядинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
37 Leo Natel
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Дигин НиколяНападающий
- Нападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
История личных встреч
АПОЭЛ
Аполлон
33 матча
72.7%
27.3%
24 победы 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.4%
30.3%
27.3%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
39.4%
22 победы 13 ничьих 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 14 ничьих 19 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 13 побед
57 матчей
42.1%
22.8%
35.1%
24 победы 13 ничьих 20 побед
Первый тайм
24.6%
42.1%
33.3%
14 побед 24 ничьи 19 побед
Второй тайм
38.6%
38.6%
22.8%
22 победы 22 ничьи 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0.33
|Каро Андреас
|1
|0.33
|Facundo Zavala
|1
|0.33
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дабо Багали
|1
|0.33
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Лукас
|2
|0
|Каро Андреас
|2
|0
|Маглица Антун
|0
|1
|Савич Вуядин
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дигин Николя
|1
|0
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Харис Мавриас
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Омония - АПОЭЛ 2:4
АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 ПАЕЕК - АПОЭЛ 1:3 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 2:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Омония 4:2 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2
Аполлон
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аполлон - Анортосис 1:1 Пафос - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 Аполлон - Анортосис 2:2
ПАЕЕК - Аполлон 2:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|49
|2.
|АПОЭЛ
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|44
|3.
|АЕК Ларнака
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|42
|4.
|Арис Лимассол
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|40
|5.
|Анортосис
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|40
|6.
|Пафос
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|41
|2.
|Анортосис
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|38
|3.
|Пафос
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|36
|4.
|Арис Лимассол
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Аполлон
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|48
|2.
|АЕК Ларнака
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|42
|3.
|Арис Лимассол
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|37
|4.
|АПОЭЛ
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Анортосис
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Пафос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0