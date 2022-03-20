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Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип 2021-2022

2021-2022
АПОЭЛ
0:0
Второй тайм: 76'
Аполлон
0'
21' Желтая карточка
Савич Вуядин
32' Желтая карточка
Коль Исраэль
44' Желтая карточка
Соуза Лукас
62' Желтая карточка
Ндонгаля Дьемерси
76'
АПОЭЛ
Аполлон

История личных встреч

АПОЭЛ
Аполлон

33 матча

72.7%
27.3%
24 победы 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.4%
30.3%
27.3%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
39.4%
22 победы 13 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 14 ничьих 19 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 13 побед

57 матчей

42.1%
22.8%
35.1%
24 победы 13 ничьих 20 побед

Первый тайм

24.6%
42.1%
33.3%
14 побед 24 ничьи 19 побед

Второй тайм

38.6%
38.6%
22.8%
22 победы 22 ничьи 13 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:0
К
2:1
ПД
1:1
ТМС
2:1
ПД
1:1
ПД
4:1
К
1:2
К
1:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
1:2
ПД
5:1
ПД
2:1
ПД
4:2
ПД
1:2
ПД
0:4
С
1:2
К
0:1
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:1
С
1:2
ПД
1:0
К
1:1
К
1:1
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
2:0
С
1:0
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
2:1
К
2:0
К
1:1
ПД
0:5
К
2:1
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндонгаля Дьемерси 1 0.33
Каро Андреас 1 0.33
Facundo Zavala 1 0.33
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дабо Багали 1 0.33

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Лукас 2 0
Каро Андреас 2 0
Маглица Антун 0 1
Савич Вуядин 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Сациас Яннис 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дигин Николя 1 0
Онгенда Эрвин 1 0
Харис Мавриас 1 0
Коль Исраэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Омония - АПОЭЛ 2:4
АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 ПАЕЕК - АПОЭЛ 1:3 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 2:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Омония 4:2 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2
Аполлон
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аполлон - Анортосис 1:1 Пафос - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 Аполлон - Анортосис 2:2
ПАЕЕК - Аполлон 2:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 0:0 3 0 3 0 1 - 1 49
2. АПОЭЛ 0:0 3 1 2 0 3 - 2 44
3. АЕК Ларнака 2 1 0 1 4 - 3 42
4. Арис Лимассол 2 1 1 0 3 - 2 40
5. Анортосис 3 0 2 1 4 - 6 40
6. Пафос 3 0 2 1 3 - 4 36
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 0:0 2 0 2 0 1 - 1 41
2. Анортосис 1 0 0 1 1 - 3 38
3. Пафос 2 0 2 0 2 - 2 36
4. Арис Лимассол 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Аполлон 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
6. АЕК Ларнака 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 0:0 2 0 2 0 0 - 0 48
2. АЕК Ларнака 1 1 0 0 3 - 1 42
3. Арис Лимассол 1 0 1 0 1 - 1 37
4. АПОЭЛ 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Анортосис 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Пафос 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Соуза Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Коль Исраэль получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Савич Вуядин уходит с поля. Bert Esselink выходит вместо него
  • Желтая карточка
    21'
    Савич Вуядин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
Аполлон
2.29
3.26
3.26
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Где смотреть матч АПОЭЛ 0:0 Аполлон онлайн

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