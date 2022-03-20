Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип 2021-2022
21' Желтая карточкаСавич Вуядин
32' Желтая карточкаКоль Исраэль
44' Желтая карточкаСоуза Лукас
62' Желтая карточкаНдонгаля Дьемерси
89' Желтая карточкаЖради Бассель
90' Желтая карточкаЭфрем Георгиос
Ход матча
21'
32'
44'
89'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Педру ЖоауЗащитник
-
90 Савич ВуядинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
37 Leo Natel
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Дигин НиколяНападающий
- Нападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
История личных встреч
АПОЭЛ
Аполлон
33 матча
72.7%
27.3%
24 победы 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.4%
30.3%
27.3%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
39.4%
22 победы 13 ничьих 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 14 ничьих 19 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 13 побед
57 матчей
42.1%
22.8%
35.1%
24 победы 13 ничьих 20 побед
Первый тайм
24.6%
42.1%
33.3%
14 побед 24 ничьи 19 побед
Второй тайм
38.6%
38.6%
22.8%
22 победы 22 ничьи 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0.33
|Каро Андреас
|1
|0.33
|Facundo Zavala
|1
|0.33
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дабо Багали
|1
|0.33
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Лукас
|2
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0
|Каро Андреас
|2
|0
|Маглица Антун
|0
|1
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Савич Вуядин
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дигин Николя
|1
|0
|Жради Бассель
|1
|0
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Харис Мавриас
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Омония - АПОЭЛ 2:4
АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 ПАЕЕК - АПОЭЛ 1:3 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 2:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Омония 4:2 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2
Аполлон
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аполлон - Анортосис 1:1 Пафос - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 Аполлон - Анортосис 2:2
ПАЕЕК - Аполлон 2:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|49
|2.
|АПОЭЛ
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|44
|3.
|АЕК Ларнака
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|43
|4.
|Арис Лимассол
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|41
|5.
|Анортосис
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|40
|6.
|Пафос
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|41
|2.
|Анортосис
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|38
|3.
|Пафос
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|36
|4.
|Арис Лимассол
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Аполлон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|АЕК Ларнака
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|48
|2.
|АЕК Ларнака
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|43
|3.
|Арис Лимассол
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|37
|4.
|АПОЭЛ
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Анортосис
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Пафос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0