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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ингольштадт
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 4500
Эрцгебирге Ауэ
0'
7' Красная карточка
Овусу Принс-Осеи
1:0
25' Гол
Шмидт Патрик
2:0
28' Гол
Муслиу Визар
38' Желтая карточка
Цолински Бен
56' Желтая карточка
Гаус Марсель
56' Желтая карточка
Назаров Дмитрий
2:1
69' Гол
Йонжич Антонио
2:2
89' Гол
Гонтер Сёрен
3:2
90' Гол
Поульсен Андреас
90'+4
1
Ендруш
Роберт
22
Гебауэр
Кристиан
5
Антонич
Нико
16
Муслиу
Визар
27
Келлер
Томас
35
Бильбия
Филип
19
Гаус
Марсель
6
Прайссингер
Рико
26
Пик
Флориан
33
Сулеймани
Вальмир
32
Шмидт
Патрик
II
1
Меннель
Мартин
24
Штраус
Джон-Патрик
26
Гонтер
Сёрен
21
Какуталуа
Малкольм
23
Барилла
Энтони
5
Фандрих
Клеменс
30
Шрек
Сэм
11
Кюн
Николас
10
Назаров
Дмитрий
II
31
Цолински
Бен
29
Овусу
Принс-Осеи
Ингольштадт
4-4-2
Эрцгебирге Ауэ
4-2-3-1

История личных встреч

Ингольштадт
Эрцгебирге Ауэ

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

19 матчей

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
1:0
К
2:1
Б2
0:3
Б2
3:2
Б2
0:0
Б2
1:2
К
0:0
Б2
0:3
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
0:1
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
0:0
Б2
1:1
Б3
5:1
Б3
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 5 0.18
Кая Фатих 3 (1) 0.11
Эккерт Айенса Деннис 2 0.07
Кутшке Штефан 2 0.07
Гаус Марсель 1 0.04
Рохль Мерлин 1 0.04
Антонич Нико 1 0.04
Муслиу Визар 1 0.04
Пик Флориан 1 0.04
Сулеймани Вальмир 1 0.04
Гебауэр Кристиан 1 0.04
Поульсен Андреас 1 0.04
Келлер Томас 1 0.04
Франке Доминик 0 0
Маркс Ян-Хендрик 0 0
Эрцгебирге Ауэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонжич Антонио 6 0.22
Назаров Дмитрий II 3 (2) 0.11
Кюн Николас 2 0.07
Хоксхайдт Ян 2 0.07
Цолински Бен 2 0.07
Овусу Принс-Осеи 2 0.07
Гуйе Бабакар 2 0.07
Труич Никола 2 0.07
Сиярич Омар 1 0.04
Бюссманн Гаэтен 1 0.04
Гонтер Сёрен 1 0.04
Барилла Энтони 1 0.04
Хертель Саша 1 0.04
Фандрих Клеменс 0 0
Какуталуа Малкольм 0 0
Штраус Джон-Патрик 0 0
Карлсон Дирк 0 0

Карточки

Ингольштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 8 0
Сарпей Ханс 4 1
Гаус Марсель 4 1
Линсмайер Денис 5 0
Франке Доминик 5 0
Рохль Мерлин 5 0
Кутшке Штефан 4 0
Келлер Томас 4 0
Антонич Нико 3 0
Эккерт Айенса Деннис 3 0
Байстер Максимилиан 2 0
Стоянович Деян 2 0
Рёзелер Нильс 2 0
Пик Флориан 2 0
Шмидт Патрик II 2 0
Хоукинс Джален 2 0
Муслиу Визар 1 0
Курцвег Петер 1 0
Сулеймани Вальмир 1 0
Кая Фатих 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0
Бильбия Филип 1 0
Эрцгебирге Ауэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мессегем Суфьян 4 2
Назаров Дмитрий II 7 0
Фандрих Клеменс 4 1
Овусу Принс-Осеи 4 1
Цолински Бен 5 0
Карлсон Дирк 5 0
Гонтер Сёрен 4 0
Кюн Николас 4 0
Йонжич Антонио 4 0
Штраус Джон-Патрик 3 0
Шрек Сэм 3 0
Хоксхайдт Ян 2 0
Бюссманн Гаэтен 2 0
Барилла Энтони 2 0
Ризе Филипп 1 0
Труич Никола 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Манце Антонио 1 0
Сиярич Омар 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 2
20 Не забивали 18
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
2
13%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
0
0%
6
40%
61-75
3
27%
5
33%
76-90

Пропущено

25
28
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
4
16%
5
18%
1-15
3
12%
6
21%
16-30
4
16%
4
14%
31-45
4
16%
4
14%
46-60
7
28%
2
7%
61-75
3
12%
7
25%
76-90

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
3
23%
4
31%
76-90

Пропущено

30
24
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 9
2
7%
2
8%
1-15
3
10%
4
17%
16-30
8
27%
3
13%
31-45
6
20%
4
17%
46-60
8
27%
6
25%
61-75
3
10%
5
21%
76-90

Забито

24
28
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
2
8%
1
4%
1-15
5
21%
4
14%
16-30
4
17%
4
14%
31-45
5
21%
2
7%
46-60
2
8%
8
29%
61-75
6
25%
9
32%
76-90

Пропущено

55
52
24 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 21
6
11%
7
13%
1-15
6
11%
10
19%
16-30
12
22%
7
13%
31-45
10
18%
8
15%
46-60
15
27%
8
15%
61-75
6
11%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ингольштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3
Вердер - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1
Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 27 15 6 6 53 - 37 51
2. Вердер Заявка 27 15 6 6 51 - 36 51
3. Шальке 04 Заявка 28 15 5 8 56 - 34 50
4. Дармштадт Заявка 27 14 6 7 53 - 34 48
5. Нюрнберг Заявка 27 13 7 7 40 - 34 46
6. Гамбург Заявка 26 10 12 4 46 - 27 42
7. Хайденхайм Заявка 27 12 6 9 34 - 35 42
8. Падерборн Заявка 27 9 10 8 46 - 38 37
9. Карлсруэ Заявка 27 9 10 8 46 - 40 37
10. Ян Заявка 27 10 6 11 44 - 39 36
11. Ганза Заявка 27 9 7 11 35 - 43 34
12. Хольштайн Киль Заявка 27 9 7 11 36 - 45 34
13. Фортуна Заявка 27 8 8 11 33 - 34 32
14. Ганновер 96 Заявка 27 8 7 12 25 - 40 31
15. Зандхаузен Заявка 27 7 9 11 30 - 44 30
16. Динамо Дрезден Заявка 28 7 7 14 27 - 38 28
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 27 4 7 16 26 - 54 19
18. Ингольштадт Заявка 28 4 6 18 25 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 13 10 2 1 32 - 13 32
2. Хайденхайм Заявка 13 8 4 1 21 - 12 28
3. Шальке 04 Заявка 14 8 2 4 33 - 21 26
4. Вердер Заявка 13 7 4 2 23 - 12 25
5. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 28 - 17 24
6. Нюрнберг Заявка 14 7 3 4 20 - 16 24
7. Гамбург Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
8. Карлсруэ Заявка 14 5 6 3 26 - 20 21
9. Ян Заявка 14 6 3 5 28 - 22 21
10. Хольштайн Киль Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
11. Динамо Дрезден Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
12. Фортуна Заявка 14 4 5 5 21 - 18 17
13. Ганновер 96 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
14. Ганза Заявка 13 3 3 7 13 - 21 12
15. Падерборн Заявка 14 2 6 6 19 - 22 12
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
17. Ингольштадт Заявка 14 2 4 8 12 - 24 10
18. Зандхаузен Заявка 13 2 4 7 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 14 8 2 4 28 - 24 26
2. Падерборн Заявка 13 7 4 2 27 - 16 25
3. Дармштадт Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
4. Шальке 04 Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
5. Нюрнберг Заявка 13 6 4 3 20 - 18 22
6. Ганза Заявка 14 6 4 4 22 - 22 22
7. Зандхаузен Заявка 14 5 5 4 18 - 20 20
8. Санкт-Паули Заявка 14 5 4 5 21 - 24 19
9. Гамбург Заявка 13 4 6 3 20 - 13 18
10. Карлсруэ Заявка 13 4 4 5 20 - 20 16
11. Ян Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
12. Ганновер 96 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13. Фортуна Заявка 13 4 3 6 12 - 16 15
14. Хайденхайм Заявка 14 4 2 8 13 - 23 14
15. Хольштайн Киль Заявка 13 3 5 5 18 - 23 14
16. Динамо Дрезден Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 13 1 5 7 15 - 28 8
18. Ингольштадт Заявка 14 2 2 10 13 - 30 8
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Цолински Бен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Муслиу Визар бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Шмидт Патрик II бьет в цель!
  • 7'
    УДАЛЕНИЕ! - Овусу Принс-Осеи увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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