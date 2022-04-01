Германия: Бундеслига 2 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: Ауди-Шпортпарк Зрители: 4500
7' Красная карточкаОвусу Принс-Осеи
1:0
25' ГолШмидт Патрик
2:0
28' ГолМуслиу Визар
38' Желтая карточкаЦолински Бен
56' Желтая карточкаГаус Марсель
56' Желтая карточкаНазаров Дмитрий
2:1
69' ГолЙонжич Антонио
2:2
89' ГолГонтер Сёрен
3:2
90' ГолПоульсен Андреас
Ход матча
25'
1:0
28'
2:0
38'
56'
56'
69'
83'
89'
2:2
90'
3:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
5 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 18
-
51 Владение мячом, % 49
16
Муслиу
Визар
27
Келлер
Томас
19
Гаус
Марсель
26
Пик
Флориан
26
Гонтер
Сёрен
30
Шрек
Сэм
11
Кюн
Николас
31
Цолински
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
-
27 Келлер ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
19 Гаус МарсельПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пик ФлорианПолузащитник
- Нападающий
-
32 Шмидт ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шрёк ТобиасЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
-
11 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Маечак ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Труич НиколаНападающий
-
Главный тренер: Pavel Dotchev
История личных встреч
Ингольштадт
Эрцгебирге Ауэ
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
19 матчей
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ингольштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|5
|0.18
|Кая Фатих
|3 (1)
|0.11
|Эккерт Айенса Деннис
|2
|0.07
|Кутшке Штефан
|2
|0.07
|Гаус Марсель
|1
|0.04
|Рохль Мерлин
|1
|0.04
|Антонич Нико
|1
|0.04
|Муслиу Визар
|1
|0.04
|Пик Флориан
|1
|0.04
|Сулеймани Вальмир
|1
|0.04
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.04
|Поульсен Андреас
|1
|0.04
|Келлер Томас
|1
|0.04
|Франке Доминик
|0
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонжич Антонио
|6
|0.22
|Назаров Дмитрий II
|3 (2)
|0.11
|Кюн Николас
|2
|0.07
|Хоксхайдт Ян
|2
|0.07
|Цолински Бен
|2
|0.07
|Овусу Принс-Осеи
|2
|0.07
|Гуйе Бабакар
|2
|0.07
|Труич Никола
|2
|0.07
|Сиярич Омар
|1
|0.04
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.04
|Гонтер Сёрен
|1
|0.04
|Барилла Энтони
|1
|0.04
|Хертель Саша
|1
|0.04
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|Какуталуа Малкольм
|0
|0
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
|Карлсон Дирк
|0
|0
Карточки
Ингольштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайссингер Рико
|8
|0
|Сарпей Ханс
|4
|1
|Гаус Марсель
|4
|1
|Линсмайер Денис
|5
|0
|Франке Доминик
|5
|0
|Рохль Мерлин
|5
|0
|Кутшке Штефан
|4
|0
|Келлер Томас
|4
|0
|Антонич Нико
|3
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|3
|0
|Байстер Максимилиан
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Рёзелер Нильс
|2
|0
|Пик Флориан
|2
|0
|Шмидт Патрик II
|2
|0
|Хоукинс Джален
|2
|0
|Муслиу Визар
|1
|0
|Курцвег Петер
|1
|0
|Сулеймани Вальмир
|1
|0
|Кая Фатих
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|Бильбия Филип
|1
|0
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мессегем Суфьян
|4
|2
|Назаров Дмитрий II
|7
|0
|Фандрих Клеменс
|4
|1
|Овусу Принс-Осеи
|4
|1
|Цолински Бен
|5
|0
|Карлсон Дирк
|5
|0
|Гонтер Сёрен
|4
|0
|Кюн Николас
|4
|0
|Йонжич Антонио
|4
|0
|Штраус Джон-Патрик
|3
|0
|Шрек Сэм
|3
|0
|Хоксхайдт Ян
|2
|0
|Бюссманн Гаэтен
|2
|0
|Барилла Энтони
|2
|0
|Ризе Филипп
|1
|0
|Труич Никола
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Манце Антонио
|1
|0
|Сиярич Омар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 2
20 Не забивали 18
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
2
13%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
0
0%
6
40%
61-75
3
27%
5
33%
76-90
Пропущено
25
28
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
4
16%
5
18%
1-15
3
12%
6
21%
16-30
4
16%
4
14%
31-45
4
16%
4
14%
46-60
7
28%
2
7%
61-75
3
12%
7
25%
76-90
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
3
23%
4
31%
76-90
Пропущено
30
24
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 9
2
7%
2
8%
1-15
3
10%
4
17%
16-30
8
27%
3
13%
31-45
6
20%
4
17%
46-60
8
27%
6
25%
61-75
3
10%
5
21%
76-90
Забито
24
28
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
2
8%
1
4%
1-15
5
21%
4
14%
16-30
4
17%
4
14%
31-45
5
21%
2
7%
46-60
2
8%
8
29%
61-75
6
25%
9
32%
76-90
Пропущено
55
52
24 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 21
6
11%
7
13%
1-15
6
11%
10
19%
16-30
12
22%
7
13%
31-45
10
18%
8
15%
46-60
15
27%
8
15%
61-75
6
11%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ингольштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3
Вердер - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1
Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|53 - 37
|51
|2.
|Вердер
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|51 - 36
|51
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|56 - 34
|50
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|53 - 34
|48
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|40 - 34
|46
|6.
|Гамбург
|Заявка
|26
|10
|12
|4
|46 - 27
|42
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|34 - 35
|42
|8.
|Падерборн
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|46 - 38
|37
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|46 - 40
|37
|10.
|Ян
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|44 - 39
|36
|11.
|Ганза
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|35 - 43
|34
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|36 - 45
|34
|13.
|Фортуна
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|33 - 34
|32
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|25 - 40
|31
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|30 - 44
|30
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|27 - 38
|28
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|26 - 54
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|28
|4
|6
|18
|25 - 54
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|32 - 13
|32
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 12
|28
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 21
|26
|4.
|Вердер
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 12
|25
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 17
|24
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 16
|24
|7.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|26 - 20
|21
|9.
|Ян
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|28 - 22
|21
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|12.
|Фортуна
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 18
|17
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|14.
|Ганза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|15.
|Падерборн
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 24
|10
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 24
|26
|2.
|Падерборн
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 16
|25
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 17
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|6.
|Ганза
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 22
|22
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 20
|20
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 24
|19
|9.
|Гамбург
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 13
|18
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|11.
|Ян
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 23
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 28
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8