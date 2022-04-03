Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
5' Желтая карточкаТрибулл Том
Ход матча
5'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 11
-
68 Владение мячом, % 32
28
Груев
Илия
20
Шмид
Романо
23
Рапп
Николай
22
Шмидт
Никлас
27
Агу
Феликс
17
Ценга
Эрик
28
Трибулл
Том
26
Бахманн
Яник
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Груев ИлияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Динкчи ЭренНападающий
-
15 Ассале РожерНападающий
-
-
37 Mio Backhaus
-
Главный тренер: Ole Werner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
-
28 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Диаките УмарЗащитник
- Полузащитник
-
27 Зикер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Шварц Алоис
История личных встреч
Вердер
Зандхаузен
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|14 (2)
|0.5
|Шмид Романо
|3
|0.11
|Фридль Марко
|3
|0.11
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.07
|Юнг Антони
|2
|0.07
|Рапп Николай
|2
|0.07
|Сарджент Джош
|2
|0.07
|Шмидт Никлас
|1
|0.04
|Велькович Милош
|1
|0.04
|Топрак Омер
|1
|0.04
|Вайзер Митчелл
|1
|0.04
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.04
|Гросс Кристиан
|0
|0
|Агу Феликс
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Шенфельдер Оскар
|0
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теструт Паскаль
|8 (1)
|0.29
|Суку Себио
|4 (1)
|0.14
|Хён Иммануэль
|3
|0.11
|Бахманн Яник
|3
|0.11
|Эшвайн Александер
|2
|0.07
|Жиров Александр
|1
|0.04
|Окороджи Чима
|1
|0.04
|Зикер Арне
|1
|0.04
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0.04
|Рицмайер Марсель
|1
|0.04
|Кутуджу Ахмед
|1
|0.04
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.04
|Айдини Басхким
|1
|0.04
|Ценга Эрик
|0
|0
|Дикмайер Деннис
|0
|0
|Бенсоп Чарлисон
|0
|0
|Берко Эрих
|0
|0
|Диаките Умар
|0
|0
|Конте Кристиан
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридль Марко
|8
|0
|Гросс Кристиан
|5
|1
|Рапп Николай
|6
|0
|Шмид Романо
|6
|0
|Биттенкорт Леонардо
|5
|0
|Юнг Антони
|4
|0
|Велькович Милош
|4
|0
|Груев Илия
|4
|0
|Топрак Омер
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Фуллкруг Никлас
|2
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|9
|0
|Рицмайер Марсель
|6
|1
|Дикмайер Деннис
|7
|0
|Ценга Эрик
|6
|0
|Суку Себио
|6
|0
|Хён Иммануэль
|5
|0
|Эшвайн Александер
|4
|0
|Диаките Умар
|2
|1
|Бенсоп Чарлисон
|3
|0
|Теструт Паскаль
|3
|0
|Трибулл Том
|3
|0
|Жиров Александр
|3
|0
|Бахманн Яник
|3
|0
|Древес Патрик
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Девилль Морис
|1
|0
|Берко Эрих
|1
|0
|Окороджи Чима
|1
|0
|Ренен Николай
|1
|0
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|Кинсомби Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
18
5 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
1
5%
1
6%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
8
38%
3
17%
46-60
3
14%
5
28%
61-75
5
24%
5
28%
76-90
Пропущено
14
20
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
3
21%
2
10%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
4
29%
2
10%
46-60
2
14%
4
20%
61-75
2
14%
8
40%
76-90
Забито
27
11
7 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
2
7%
2
18%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
4
15%
1
9%
31-45
7
26%
1
9%
46-60
4
15%
2
18%
61-75
9
33%
3
27%
76-90
Пропущено
25
25
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
2
8%
5
20%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
6
24%
4
16%
31-45
3
12%
7
28%
46-60
6
24%
2
8%
61-75
5
20%
5
20%
76-90
Забито
48
29
12 В 1-м тайме 10
36 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 7
3
6%
3
10%
1-15
3
6%
4
14%
16-30
6
13%
3
10%
31-45
15
31%
4
14%
46-60
7
15%
7
24%
61-75
14
29%
29%
8
28%
76-90
Пропущено
39
45
17 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 22
5
13%
7
16%
1-15
4
10%
5
11%
16-30
8
21%
5
11%
31-45
7
18%
9
20%
46-60
8
21%
6
13%
61-75
7
18%
13
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3
Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0
Зандхаузен
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Зандхаузен - Ганза 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1
Зандхаузен - Гамбург 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен - Ян 0:3 Базель - Зандхаузен 3:1 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Ганза - Зандхаузен 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|0:0 Заявка
|28
|15
|7
|6
|51 - 36
|52
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|56 - 35
|51
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|53 - 38
|51
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|56 - 34
|50
|5.
|Нюрнберг
|0:2 Заявка
|28
|13
|7
|8
|40 - 36
|46
|6.
|Хайденхайм
|2:0 Заявка
|28
|13
|6
|9
|36 - 35
|45
|7.
|Гамбург
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|47 - 29
|42
|8.
|Падерборн
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|48 - 39
|40
|9.
|Карлсруэ
|0:2 Заявка
|28
|9
|10
|9
|46 - 42
|37
|10.
|Ганза
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|36 - 43
|37
|11.
|Ян
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|45 - 40
|37
|12.
|Фортуна
|2:0 Заявка
|28
|9
|8
|11
|35 - 34
|35
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|37 - 48
|34
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|26 - 41
|32
|15.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|28
|7
|10
|11
|30 - 44
|31
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|27 - 38
|28
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|26 - 54
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|28
|4
|6
|18
|25 - 54
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|32 - 13
|32
|2.
|Хайденхайм
|2:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|23 - 12
|31
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 18
|27
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 21
|26
|5.
|Вердер
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 12
|26
|6.
|Нюрнберг
|0:2 Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 16
|24
|7.
|Гамбург
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|27 - 16
|24
|8.
|Карлсруэ
|0:2 Заявка
|15
|5
|6
|4
|26 - 22
|21
|9.
|Ян
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|28 - 22
|21
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|13.
|Фортуна
|2:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 18
|17
|14.
|Ганза
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|15.
|Падерборн
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 24
|10
|18.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|2.
|Вердер
|0:0 Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 24
|26
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 17
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|5.
|Нюрнберг
|0:2 Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 20
|22
|6.
|Ганза
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 22
|22
|7.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 20
|21
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 25
|19
|9.
|Гамбург
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 13
|18
|10.
|Фортуна
|2:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 16
|18
|11.
|Карлсруэ
|0:2 Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|12.
|Ян
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|14.
|Хайденхайм
|2:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 26
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 28
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8