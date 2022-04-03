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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Вердер
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 36000
Зандхаузен
0'
5' Желтая карточка
Трибулл Том
50' Желтая карточка
Юнг Антони
0:1
64' Гол
Теструт Паскаль
1:1
73' Гол
Дукш Марвин
88' Желтая карточка
Думич Дарио
90'+6

Ход матча

5'
 
Трибулл Том
50'
Юнг Антони
 
61'
Биттенкорт Леонардо
Шмидт Никлас
 
64'
0:1
Теструт Паскаль
70'
 
Зикер Арне
Кинсомби Кристиан
70'
 
Кутуджу Ахмед
Теструт Паскаль
72'
Шенфельдер Оскар
Мбом Жан-Мануэль
 
73'
Дукш Марвин
(Шмид Романо)
1:1
84'
 
Айдини Басхким
Суку Себио
86'
Динкчи Эрен
Агу Феликс
 
88'
 
Думич Дарио
90'
 
Диаките Умар
Кутуджу Ахмед

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 17
  • 68 Владение мячом, % 32
1
Павленка
Иржи
28
Груев
Илия
36
Гросс
Кристиан
3
Юнг
Антони
34
Мбом
Жан-Мануэль
20
Шмид
Романо
23
Рапп
Николай
22
Шмидт
Никлас
27
Агу
Феликс
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
1
Древес
Патрик
18
Дикмайер
Деннис
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
17
Ценга
Эрик
28
Трибулл
Том
7
Суку
Себио
26
Бахманн
Яник
8
Кинсомби
Кристиан
37
Теструт
Паскаль
Вердер
3-5-2
Зандхаузен
4-2-3-1

История личных встреч

Вердер
Зандхаузен

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 14 (2) 0.5
Шмид Романо 3 0.11
Фридль Марко 3 0.11
Биттенкорт Леонардо 2 0.07
Юнг Антони 2 0.07
Рапп Николай 2 0.07
Сарджент Джош 2 0.07
Шмидт Никлас 1 0.04
Велькович Милош 1 0.04
Топрак Омер 1 0.04
Вайзер Митчелл 1 0.04
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.04
Гросс Кристиан 0 0
Агу Феликс 0 0
Динкчи Эрен 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Шенфельдер Оскар 0 0
Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теструт Паскаль 9 (1) 0.32
Суку Себио 4 (1) 0.14
Хён Иммануэль 3 0.11
Бахманн Яник 3 0.11
Эшвайн Александер 2 0.07
Жиров Александр 1 0.04
Окороджи Чима 1 0.04
Зикер Арне 1 0.04
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0.04
Рицмайер Марсель 1 0.04
Кутуджу Ахмед 1 0.04
Кинсомби Кристиан 1 0.04
Айдини Басхким 1 0.04
Ценга Эрик 0 0
Дикмайер Деннис 0 0
Бенсоп Чарлисон 0 0
Берко Эрих 0 0
Диаките Умар 0 0
Конте Кристиан 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 8 0
Гросс Кристиан 5 1
Рапп Николай 6 0
Шмид Романо 6 0
Биттенкорт Леонардо 5 0
Юнг Антони 5 0
Велькович Милош 4 0
Груев Илия 4 0
Топрак Омер 2 0
Дукш Марвин 2 0
Фуллкруг Никлас 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Ассале Рожер 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0
Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 9 0
Рицмайер Марсель 6 1
Дикмайер Деннис 7 0
Ценга Эрик 6 0
Суку Себио 6 0
Хён Иммануэль 5 0
Эшвайн Александер 4 0
Диаките Умар 2 1
Бенсоп Чарлисон 3 0
Теструт Паскаль 3 0
Трибулл Том 3 0
Жиров Александр 3 0
Бахманн Яник 3 0
Древес Патрик 2 0
Уахим Анас 2 0
Думич Дарио 1 0
Девилль Морис 1 0
Берко Эрих 1 0
Окороджи Чима 1 0
Ренен Николай 1 0
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0
Кутуджу Ахмед 1 0
Кинсомби Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
19
5 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
1
5%
1
5%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
2
9%
2
11%
31-45
8
36%
3
16%
46-60
4
18%
6
32%
61-75
5
23%
5
26%
76-90

Пропущено

15
21
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
20%
2
10%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
4
27%
2
10%
46-60
3
20%
5
24%
61-75
2
13%
8
38%
76-90

Забито

27
11
7 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
2
7%
2
18%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
4
15%
1
9%
31-45
7
26%
1
9%
46-60
4
15%
2
18%
61-75
9
33%
3
27%
76-90

Пропущено

25
25
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
2
8%
5
20%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
6
24%
4
16%
31-45
3
12%
7
28%
46-60
6
24%
2
8%
61-75
5
20%
5
20%
76-90

Забито

49
30
12 В 1-м тайме 10
37 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 7
3
6%
3
10%
1-15
3
6%
4
13%
16-30
6
12%
3
10%
31-45
15
31%
4
13%
46-60
8
16%
8
27%
61-75
14
29%
8
27%
76-90

Пропущено

40
46
17 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 23
5
13%
7
15%
1-15
4
10%
5
11%
16-30
8
20%
5
11%
31-45
7
18%
9
20%
46-60
9
23%
7
15%
61-75
7
18%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3
Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0
Зандхаузен
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Зандхаузен - Ганза 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1
Зандхаузен - Гамбург 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен - Ян 0:3 Базель - Зандхаузен 3:1 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Ганза - Зандхаузен 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 28 15 7 6 52 - 37 52
2. Дармштадт Заявка 28 15 6 7 56 - 35 51
3. Санкт-Паули Заявка 28 15 6 7 53 - 38 51
4. Шальке 04 Заявка 28 15 5 8 56 - 34 50
5. Нюрнберг Заявка 28 13 7 8 41 - 37 46
6. Хайденхайм Заявка 28 13 6 9 37 - 36 45
7. Гамбург Заявка 27 10 12 5 47 - 29 42
8. Падерборн Заявка 28 10 10 8 48 - 39 40
9. Карлсруэ Заявка 28 9 11 8 48 - 42 38
10. Ганза Заявка 28 10 7 11 36 - 43 37
11. Ян Заявка 28 10 7 11 45 - 40 37
12. Хольштайн Киль Заявка 28 9 7 12 37 - 48 34
13. Фортуна Заявка 28 8 9 11 35 - 36 33
14. Ганновер 96 Заявка 28 8 8 12 26 - 41 32
15. Зандхаузен Заявка 28 7 10 11 31 - 45 31
16. Динамо Дрезден Заявка 28 7 7 14 27 - 38 28
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 27 4 7 16 26 - 54 19
18. Ингольштадт Заявка 28 4 6 18 25 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 13 10 2 1 32 - 13 32
2. Хайденхайм Заявка 14 9 4 1 24 - 13 31
3. Дармштадт Заявка 14 8 3 3 31 - 18 27
4. Шальке 04 Заявка 14 8 2 4 33 - 21 26
5. Вердер Заявка 14 7 5 2 24 - 13 26
6. Нюрнберг Заявка 14 7 3 4 20 - 16 24
7. Гамбург Заявка 14 6 6 2 27 - 16 24
8. Карлсруэ Заявка 15 5 7 3 28 - 22 22
9. Ян Заявка 14 6 3 5 28 - 22 21
10. Хольштайн Киль Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
11. Динамо Дрезден Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
12. Ганновер 96 Заявка 14 4 5 5 11 - 17 17
13. Фортуна Заявка 14 4 5 5 21 - 18 17
14. Ганза Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
15. Падерборн Заявка 14 2 6 6 19 - 22 12
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
17. Ингольштадт Заявка 14 2 4 8 12 - 24 10
18. Зандхаузен Заявка 13 2 4 7 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 14 8 4 2 29 - 17 28
2. Вердер Заявка 14 8 2 4 28 - 24 26
3. Дармштадт Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
4. Шальке 04 Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
5. Нюрнберг Заявка 14 6 4 4 21 - 21 22
6. Ганза Заявка 14 6 4 4 22 - 22 22
7. Зандхаузен Заявка 15 5 6 4 19 - 21 21
8. Санкт-Паули Заявка 15 5 4 6 21 - 25 19
9. Гамбург Заявка 13 4 6 3 20 - 13 18
10. Фортуна Заявка 14 4 4 6 14 - 18 16
11. Карлсруэ Заявка 13 4 4 5 20 - 20 16
12. Ян Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
13. Ганновер 96 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
14. Хайденхайм Заявка 14 4 2 8 13 - 23 14
15. Хольштайн Киль Заявка 14 3 5 6 19 - 26 14
16. Динамо Дрезден Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 13 1 5 7 15 - 28 8
18. Ингольштадт Заявка 14 2 2 10 13 - 30 8
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    5'
    Трибулл Том получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вердер 1:1 Зандхаузен онлайн

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